Казахстан стал чемпионом Азиады-2025 по хоккею

Фото: telegram/ QR Turizm jane sport ministrl?g?

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Пекин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Харбине завершились Азиатские игры - 2025, - В китайском городе Харбине завершились Азиатские игры - 2025, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.





Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами", - проинформировали в комитете.





Фото: telegram/ QR Turizm jane sport ministrl?g?





В частности, в активе спортсменов четыре золотые медали. Первыми стали биатлонист Владислав Киреев, а также мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике.





Отмечается, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая.





Фото: telegram/ QR Turizm jane sport ministrl?g?





Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.





Что касается мужского хоккея, то наша сборная в пятый раз смогла выиграть Азиатские игры. Вторыми в Харбине стали Евгений Кошкин, женская и смешанная команды Казахстана по шорт-треку, казахстанские хоккеистки, лыжник Константин Борцов, женская сборная по лыжным гонкам, биатлонист Вадим Куралес, мужская команда по биатлону и фристайлисты в соревнованиях среди смешанных команд", - сообщили в НОК.





По данным комитета, сборная Казахстана завершила игры с семью бронзовыми медалями.





Их авторами стали Олжас Климин, конькобежки в командном спринте, фигурист Михаил Шайдоров, мужская команда Казахстана по лыжным гонкам, Аяна Жолдас, женская команда по фристайл-акробатике в синхронных прыжках и биатлонистки в эстафете", - добавили в пресс-службе.



