В Казахстане создан цифровой штаб  

Сотрудничество будет способствовать не только модернизации сетей связи, но и росту квалификации ИКТ-кадров, развитию инновационных решений и расширению международных технологических связей Казахстана

Шанхай. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития Казахстана и Huawei подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровой трансформации, сообщает пресс-служба ведомства.





Подписание состоялось в штаб-квартире Huawei в Шанхае в рамках рабочей поездки делегации министерства в КНР.





Меморандум предусматривает создание рабочей группы, в которую войдут представители обеих сторон. Она займется анализом состояния ИКТ-сектора в Казахстане, определением потребностей отрасли и предложением решений по модернизации цифровой инфраструктуры на период 2025-2030 годов.





Казахстан обладает большим потенциалом в цифровом развитии, и мы рады быть партнерами в процессе цифровой трансформации страны. Наша экспертиза в сфере 5G, облачных технологий и искусственного интеллекта может стать основой для эффективного и устойчивого развития ИКТ-инфраструктуры в Казахстане", - подчеркнул генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй.





Ожидается, что сотрудничество будет способствовать не только модернизации сетей связи, но и росту квалификации ИКТ-кадров, развитию инновационных решений и расширению международных технологических связей Казахстана.