В Казахстане создан цифровой штаб
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова создана группа по цифровой трансформации, сообщает пресс-служба главы правительства.
В состав цифрового штаба под председательством премьер-министра вошли: заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, советник президента по вопросам цифровизации", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что оперативное принятие цифровым штабом обязательных для исполнения решений будет способствовать ускоренному повсеместному внедрению технологий ИИ.
Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах внедрения ИИ-технологий во все сферы. Эти вопросы надо решать быстро и в тесном взаимодействии. Речь идет не только о совершенствовании правовой основы для функционирования ИИ. Необходимо решить вопросы разрозненности данных, отсутствия четкого регламента по распределению мощностей суперкомпьютера, кибербезопасности, полного перехода на платформу QazTech. Все эти задачи имеют стратегическое значение для цифровой трансформации страны и должны быть исполнены до декабря текущего года с видимым экономическим эффектом", - отметил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросам исполнения поручений президента РК по развитию искусственного интеллекта.
По информации правительства, приоритетной задачей является внедрение искусственного интеллекта в экономику.
В данном направлении правительством совместно с ФНБ "Самрук-Казына" начата разработка дорожной карты по внедрению ИИ в производственные процессы для роста производительности труда", - заявили в пресс-службе.
Между тем в сфере здравоохранения новые технологии обеспечивают более точную диагностику, персональный подбор лечения, непрерывный мониторинг состояния пациентов, освобождение врачей от рутинных задач, что положительно влияет на качество, прозрачность и эффективность оказываемых населению услуг.
В сфере госуслуг ведется работа по закреплению Aitu в качестве национального мессенджера. Государственные органы будут переведены на Aitu, при этом ключевые участники экосистемы интегрируются в единую цифровую среду. Такой подход позволит сформировать современную, безопасную и удобную цифровую среду, в которой государственные сервисы будут доступны каждому гражданину в один клик. Кроме того, предусмотрена системная работа по повышению архитектурной дисциплины IT-ландшафта страны, а также комплекс мер в области защиты данных и кибербезопасности", - добавили в правительстве.
Напомним, вчера Токаев назвал неудовлетворительным ход работы по внедрению искусственного интеллекта.