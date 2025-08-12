Токаев назвал неудовлетворительным ход работы по внедрению искусственного интеллекта
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал неудовлетворительным ход работы по внедрению искусственного интеллекта в стране, сообщает Акорда.
Основная цель Казахстана - стать цифровым хабом в Евразии. Для этого необходимо перейти к конкретным действиям (...) Я поручал подготовить необходимую инфраструктуру, разработать законодательную базу и систему сбора данных, а также начать работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако ход исполнения этих поручений неудовлетворителен", - сказал Токаев.
Глава государства считает, что искусственный интеллект должен стать движущей силой развития всех отраслей. Он поручил правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам разработать системный документ по развитию ИИ и цифровой трансформации страны.
Токаев также обозначил приоритетные направления, которые должны стать основой цифровой политики государства.
Нужно приступить к внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики (...) Для этого следует выстроить взаимодействие с нашими крупнейшими предприятиями. Правительство совместно с "Самрук-Қазына" до конца года должны представить конкретные примеры внедрения ИИ в производственные процессы с демонстрацией экономического эффекта", - сказал глава государства.
Президент считает, что искусственный интеллект должен повысить эффективность работы госорганов.
В Казахстане значительная часть услуг до сих пор находится на стадии так называемой цифровой фиксации: документы подаются и обрабатываются в электронном виде, но сами процедуры требуют ручного вмешательства государственных служащих. По сути, это перенос бумажной бюрократии в цифровой формат без реального повышения эффективности. Нам необходимо четко определить, какие услуги могут быть полностью преобразованы с использованием искусственного интеллекта. Высвободившиеся при этом ресурсы следует направить на другую сложную и полезную работу. Поэтому поручаю правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг. В частности, его необходимо широко применять при рассмотрении обращений и принятии решений. Нужны конкретные механизмы, которые можно будет использовать во всей системе госуправления", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства указал на важность использования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Как было сказано в выступлении, в медицинской сфере накоплены огромные объемы информации. С помощью ИИ можно создавать реальные инструменты для точной диагностики, подбора лечения и мониторинга пациентов.
Существующие в стране медицинские информационные системы развиваются фрагментарно, отсутствует единый алгоритм. Это тормозит внедрение искусственного интеллекта в медицину. Непоследовательность в цифровизации здравоохранения приводит к различным нарушениям закона. В частности, проведенный в прошлом году аудит Фонда социального медицинского страхования выявил крупные финансовые потери. Цифровые подходы будут способствовать прозрачной и эффективной работе медицинской отрасли", - заметил президент.
Он также отметил, что во всем мире идет активное формирование правовых основ для использования искусственного интеллекта.
Принятие соответствующего закона об искусственном интеллекте является неотложной задачей, реализации которой правительству следует уделить особое внимание. В документе важно уделить равное внимание вопросам инноваций, ответственности и безопасности. Необходимо также учесть значимость защиты прав граждан и интересов предпринимателей. Закон не должен препятствовать развитию искусственного интеллекта. Все положения должны быть четкими и понятными. Необходимо разработать закон, максимально благоприятный для привлечения инвестиций и внедрения технологий. В октябре мы должны добиться конкретных результатов по данному вопросу", - сказал глава государства.
Далее были затронуты вопросы повышения эффективности управления данными и укрепления кибербезопасности.
Развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы, к ним традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться. Мы все видим, как с помощью нейросетей создаются биометрические копии человека, имитируется его голос, изображение и даже поведение. Это позволяет получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан, выпускать поддельные видеоролики для манипулирования общественным мнением", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Затем он остановился на проблеме уязвимости информационных систем.
Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, самый крупный инцидент произошел в июне. Формально значительная часть таких инцидентов происходит в частном секторе, но государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране. Сегодняшняя ситуация в области кибербезопасности осложняется размытостью полномочий и разрозненностью функций. С одной стороны, мониторинг информационной безопасности осуществляется Комитетом информационной безопасности в структуре Министерства цифрового развития. С другой - проведение технических испытаний и сертификаций по требованиям безопасности находится в ведении государственной технической службы, подведомственной КНБ. Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить", - потребовал глава государства.
Президент назвал обеспечение защищенных коммуникаций серьезной задачей.
В настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры. Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции. Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, он отметил значимость создания привлекательной для инвестиций и талантов экосистемы. Он поручил правительству разработать комплекс мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института "цифровых послов".
Развитие искусственного интеллекта - задача стратегического значения для нашей страны (...) Времени очень мало, нельзя сидеть сложа руки. Ключевые решения и предложения, связанные с искусственным интеллектом, должны быть подготовлены и представлены мне в течение двух месяцев", - подытожил глава государства.
Напомним, в августе планируется полноценный запуск платформы QazTech. Национальная платформа предназначена для оперативного создания цифровых продуктов. Внедрение платформенной модели цифровизации позволяет сократить срок запуска новых IТ-решений с 1,5-3 лет до 6 месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий.