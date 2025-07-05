Грузовой корабль "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура  

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Усть-Каменогорск. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Усть-Каменогорска рассмотрел уголовное дело в отношении председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области", сообщает пресс-служба - Суд № 2 Усть-Каменогорска рассмотрел уголовное дело в отношении председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области", сообщает пресс-служба суда





Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении денежных средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем при реализации проекта "Модернизация систем уличного освещения в городе Усть-Каменогорск и городе Семей". Также рассмотрено дело в отношении двоих сотрудников рабочей группы АО, обвиняемых в пособничестве в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений.





Председателем правления АО "РЦГЧП ВКО" Б., при пособничестве руководителя рабочей группы Х., путем принятия не соответствующих технической спецификации светильников и проведения оплаты по ним, причинен ущерб государству на общую сумму 2 266 707 000 тенге", - говорится в сообщении.





Кроме того, Б., Х. и работник рабочей группы П. в период с 6 апреля по 25 июля 2023 года путем подписания фиктивных промежуточных актов совершили хищение путем присвоения и растраты в особо крупном размере на сумму 122 883 000 тенге.





Также в период со 2 сентября 2022 года по 12 декабря 2022 года путем незаконного заключения с подрядчиком дополнения к контракту, завысив стоимость работ, произвел перечисление денег в адрес подрядчика в общей сумме 206 003 200 тенге по завышенным расценкам.





Председатель правления АО "РЦГЧП ВКО" Б. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Руководитель рабочей группы АО "РЦГЧП ВКО" Х. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Работник рабочей группы АО "РЦГЧП ВКО" П. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Суд удовлетворил исковые требования АО "РЦГЧП ВКО" на сумму 333 386 200 тенге.