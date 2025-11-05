04.11.2025, 16:39 31761
До 10 лет лишения свободы: МВД напомнило казахстанцам о наказании за похищение невест
Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан напомнило казахстанцам о наказании за похищение невест, сообщает Polisia.kz.
С 16 сентября текущего года вступила в силу новая поправка в Уголовный кодекс - статья 125-1 "Принуждение к браку". Данная норма предусматривает уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
Исключена норма, которая позволяла похитителю избежать уголовной ответственности, если он добровольно освобождал жертву. Теперь наказание наступает независимо от последующего освобождения", - заявили в полиции.
Отмечается, что с момента вступления в силу новых изменений подразделениями органов внутренних дел возбуждено семь уголовных дел по фактам принуждения к браку на территории Карагандинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областей и городе Шымкенте. В ходе проведенных мероприятий задержано 15 лиц.
Напомним, в Уголовном кодексе РК появились новые статьи, в числе которых "Принуждение к вступлению в брак", "Сталкинг" и "Дропперство".
04.11.2025, 09:09 54576
Снег, гололед, усиление ветра: МВД Казахстана обратилось к водителям
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни на территории Казахстана ожидается ухудшение погодных условий: снег, гололед, усиление ветра и понижение видимости на дорогах. В связи с этим МВД обратилось к участникам дорожного движения.
Министерство внутренних дел призывает всех водителей быть предельно внимательными и заблаговременно подготовить транспорт: проверьте состояние шин, тормозной системы, уровень технических жидкостей и наличие необходимых зимних принадлежностей. Особое внимание просим водителей пассажирского транспорта и тех, кто выезжает на междугородние трассы - соблюдайте скоростной режим, дистанцию и правила маневрирования. Берегите себя и окружающих. Безопасность на дорогах начинается с каждого из нас", - отметил начальник управления комитета административной полиции МВД Айдын Оразбаев.
По данным Казгидромета, в ближайшие дни территория Казахстана будет находиться под влиянием Атлантического циклона, который вызовет осадки (преимущественно снег) и усиление ветра в большинстве регионов. По РК прогнозируются туманы, гололеды, в северной половине РК - низовые метели.
Лишь на западе республики будет погода без осадков.
В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются сильные осадки (переход дождя в снег), в северной половине РК в отдельных регионах - сильный снег.
Кроме того, прогнозируется резкое понижение температурного фона днем: на севере, в центре РК до -2-10 °C, на юге, юго-востоке до +2+7 °C.
Сегодня в Алматы ожидаются осадки, +5+7 °C днем с дальнейшим понижением температуры воздуха, в Астане - снег, -8-10 °C, в Шымкенте - осадки, усиление ветра, +3+5 °C.
03.11.2025, 18:00 101981
В аэропорту Алматы намерены увеличить ежегодную пропускную способность до 55 млн пассажиров
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы в рамках модернизации намерены увеличить ежегодную пропускную способность до 55 млн пассажиров и 500 тысяч тонн грузов к 2050 году, сообщает пресс-служба правительства.
На сегодня воздушная гавань обслуживает более 12 млн пассажиров в год и обеспечивает порядка 70% объема авиаперевозок в РК. Руководство TAV Airports Holding сообщило, что на сегодня вложено $260 млн и подтвердило готовность дальнейшего реинвестирования прибыли аэропорта для оперативного выполнения всех этапов проекта", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Олжас Бектенов на совещании по вопросам развития аэропорта города Алматы отметил, что воздушная гавань входит в цепочку целостной экосистемы. Также была подчеркнута важность своевременного завершения всех работ для создания инфраструктуры нового уровня и увеличения мощностей воздушной гавани.
Для решения вопросов доступности объекта и обеспечения удобства для граждан рассмотрены вопросы создания кольцевой дороги вокруг территории аэропорта, соединяющей городскую автомагистраль, БАКАД, грузовой комплекс и главный вход в аэропорт с возможностью быстрого выезда. Внимание уделено обеспечению стабильных условий поставок и хранения авиатоплива", - заявили в правительстве.
По итогам совещания премьер-министр поручил профильным министерствам и акимату города Алматы на особом контроле держать вопрос качественного и своевременного завершения реконструкции.
Ранее сообщалось, что более 500 млрд тенге вложит инвестор из ОАЭ в развитие аэропорта Астаны.
03.11.2025, 13:38 113791
Спустя почти год акимат Усть-Каменогорска согласовал проведение митинга против перехода на единый часовой пояс
Уведомление о проведении мирного собрания Леонид Карташёв отправил в акимат еще в декабре 2024 года
Усть-Каменогорск. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спустя 11 месяцев после подачи уведомления жителю Усть-Каменогорска Леониду Карташёву городской акимат разрешил проведение митинга против перевода времени.
8 октября 2025 года Кассационный суд РК признал незаконным отказ акимата Усть-Каменогорска в проведении митинга против перевода времени Леониду Карташёву", - сообщил Telegram-канал "Репортер".
Уведомление о проведении мирного собрания житель Усть-Каменогорска отправил в акимат города еще в декабре прошлого года, но получил отказ. И только спустя 11 месяцев суд признал незаконным отказ акимата.
Однако, как выяснилось позже, акимат сам, без согласования назначил дату и время мирного собрания, которые не устраивают активиста. В этот день Карташёв будет отсутствовать в городе, и в акимате, по его словам, "об этом прекрасно знают".
Напомним, в марте исполнился год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс. В казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.
01.11.2025, 18:14 245466
Ловушки под видом вакансий: в Генпрокуратуре предупредили о новых схемах мошенников
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан предупреждает об активизации преступников в сфере трудоустройства, сообщили в Генпрокуратуре.
По данным зарубежных источников, интернет-мошенники публикуют объявления о трудоустройстве на популярных платформах и в социальных сетях, предлагая высокие доходы при минимальных требованиях. После отклика соискателям направляют ссылки на поддельные сайты, анкеты для сбора персональных данных или предлагают установить "мобильное приложение для работы", содержащее вредоносное программное обеспечение, открывая доступ злоумышленникам к банковским данным, мессенджерам и контроль над устройством.
Также актуальными остаются ложные предложения о работе за границей, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии (Тайланд, Мьянма и др.).
Кроме того, под видом трудоустройства в сфере IT, модельного, отельного бизнеса или в call-центры, граждан вербуют для вывоза за границу, где они могут оказаться в трудовом и сексуальном рабстве, подвергаться эксплуатации и насилию. В отдельных случаях пострадавших используют в схемах принудительного обмана других граждан или трансплантации органов.
Чтобы не стать жертвой преступников рекомендуется:
- проверять легальность работодателя и адрес сайта перед отправкой документов или скачиванием приложений;
- не переводить средства за оформление на работу, обучение или визу;
- устанавливать приложения только из официальных магазинов Google Play, AppStore;
- не предоставлять копии и данные документов, удостоверяющие личность, банковские карты до заключения официального договора;
- убедиться в легальности посредника или агентства, оказывающего услуги по подбору персонала - запросить регистрационные данные агентства, договор с иностранным работодателем;
- при малейших сомнениях сообщать в полицию.
Ранее депутаты выразили обеспокоенность применением мошенниками возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях.
31.10.2025, 19:58 320141
В Актюбинской области дольщики потеряли 6,1 млрд тенге из-за недобросовестных застройщиков
В регионе насчитывается 12 проблемных объектов
Актобе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области насчитывается 12 проблемных объектов долевого строительства, по которым 797 потерпевших, а общий ущерб составляет 6,1 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
К примеру, застройщик ЖСК "Алаш Орда - 1" и ЖК "Aviator Premium" мошенническим путем привлек деньги свыше 200 дольщиков в сумме более 1,8 млрд тенге.
Принятыми мерами прокуратуры области руководители 7 строительных компаний привлечены к уголовной ответственности по 11 объектам. Приговором суда к лишению свободы сроком на 10 лет осуждены застройщики ЖСК "Safina.kz" и ЖК "СтройСервисРегион", которые привлекли денежные средства свыше 300 дольщиков в сумме более 3,2 млрд тенге.
Прокуратурой в гражданском порядке в интересах 413 дольщиков внесены 8 исков о признании договоров купли-продажи недействительными и передаче имущества.
По 6 искам в интересах 285 дольщиков исковые требования удовлетворены, по 3 объектам в интересах 128 дольщиков иски находятся в производстве суда.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области недобросовестный застройщик обманул дольщиков на 5,5 млрд тенге.
31.10.2025, 19:40 321336
Общественники просят Токаева вмешаться в расследование гибели 12-летнего мальчика из Саймасая
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественники обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой лично взять под контроль расследование гибели 12-летнего мальчика из поселка Саймасай Алматинской области. Текст обращения опубликован в соцсетях.
По словам общественников, смерть ребенка стала следствием не только насилия в семье, но и "преступной халатности и бездействия" со стороны ответственных органов.
Мальчик Влад рос в неблагополучной семье, которая состояла на учете в полиции и органах опеки. Все знали о происходящем, но никто не вмешался. Это и привело к трагедии - ребенок погиб", - говорится в заявлении.
В документе перечислены многочисленные факты, свидетельствующие о том, что мальчик систематически подвергался насилию, не получал необходимого ухода и неоднократно обращался к взрослым за помощью. Общественники утверждают, что у ребенка был дневник, где он писал о побоях, страхе и попытках привлечь внимание взрослых.
По данным обращения, соседи и свидетели не раз сообщали о происходящем в полицию и органы опеки, однако, по утверждению заявителей, меры приняты не были. После смерти мальчика, говорится в обращении, местные чиновники и представители школы якобы попытались скрыть следы неблагополучия в доме семьи перед приездом журналистов.
Общественники требуют привлечь к ответственности всех причастных к сокрытию обстоятельств трагедии - от школьного руководства и участкового до представителей акимата. Также они заявили о недоверии детскому омбудсмену Динаре Закиевой и предложили поручить расследование специальным прокурорам Генеральной прокуратуры.
Мы просим президента поручить провести открытое расследование с участием общественников и независимых адвокатов, довести дело до конца и отчитаться перед народом Казахстана", - говорится в заявлении.
Общественники подчеркивают, что трагедия в Саймасае не единичный случай, а "системная проблема", требующая немедленных решений.
Напомним, 27 октября в поселок Саймасай в Алматинской области шестиклассник покончил с собой во дворе собственного дома. В управлении образования области сообщили, что семья мальчика состояла на учете, но фактов злоупотребления алкоголем и насилия не установлено. Однако местные жители рассказали другую версию.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за январь-сентябрь текущего года зарегистрировано 432 случая суицида среди несовершеннолетних. Из них: 139 оконченных случаев - привели к смерти, 293 попытки - предотвращенные или несостоявшиеся.
31.10.2025, 16:10 333426
Алматинцы написали заявление в полицию из-за вырубки здоровых деревьев в роще Баума
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы члены инициативной группы написали заявление в полицию по факту вырубки и подпилки здоровых деревьев в роще Баума, где идет реконструкция, сообщает time.kz.
Это варварство, понятно же, что здоровые, но подпиленные деревья будут увядать, скоро их признают аварийными и спилят (...) Мы подозреваем, что таким способом технично расчищают территорию. Только для чего? Мы вызвали полицию, написали заявление. Как только прибыла полиция, сразу приехали лесничий, его помощник, рабочие. По их мнению, кто-то намеренно повредил деревья ночью. Но мы увидели как свежие, так и старые спилы. Почему же в роще нет жесткого контроля?" - заявил алматинка, член сообщества по сохранению рощи Баума Жазира Шафарова.
По словам активистки, члены инициативной группы просят городские власти ознакомить их с проектом, чтобы наглядно увидеть, где и с какой целью будут дальше вырубать "легкие" города, ведь обновление рощи завершится лишь в мае 2026 года.
При этом отмечается, что в городском акимате не видят поводов для беспокойства. По информации пресс-службы, "проект благоустройства рощи Баума направлен на возрождение этой территории как важного экологического пространства мегаполиса и создание современного экооазиса для жителей".
Согласно концепции проекта, "центральная часть рощи сохраняется как природное ядро, где вмешательство человека сведено к минимуму. Густые деревья, естественный рельеф и близость к воде создают атмосферу уединения и покоя".
Но по факту горожане видят совсем другое и опасаются, как бы роща, в которой живут дикие птицы, животные, не повторила судьбу Центрального парка культуры и отдыха, Сайрана, чьи территории заметно поредели", - говорится в сообщении.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
31.10.2025, 15:38 311056
В Казахстане с начала года наложено 4,7 млрд тенге штрафов за нарушение миграционного законодательства
14 тыс. иностранцев были выдворены из страны
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За нарушение миграционного законодательства в Казахстане наложено штрафов на сумму 4,7 млрд тенге, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.
За 9 месяцев текущего года полицейскими привлечено к административной ответственности 306 тыс. иностранных граждан, из них 70 тыс. нарушили миграционное законодательство. Из них 14 тыс. были выдворены из страны, оштрафованы на 4,7 млрд тенге. Кроме того, сокращены сроки пребывания в стране 16 тыс. иностранных граждан. За нарушение закона аннулированы документы на постоянное проживание 3400 иностранцев", - сказал Аслан Аталыков.
Он проинформировал, что в этом году число иностранцев, прибывших в страну, превысило 12 млн человек. Большинство из них из Узбекистана, России, Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Большая часть проходит в качестве туристов и транзитом. В настоящее время в стране постоянно проживают 223 тыс. иностранных граждан.
Глава комитета также отметил, что в этом году внесены поправки, направленные на усиление миграционного контроля. В частности, введен институт регистрации иностранных граждан, пребывающих в стране более 30 дней.
Кроме того, в настоящее время в мажилисе прорабатывается ряд изменений, предусматривающих административную ответственность за нарушение миграционного законодательства.
За то, что иностранные граждане, пребывающие в стране более одного месяца, не зарегистрировались или зарегистрировались несвоевременно по адресу, не проживали по адресу, указанному в визовом разрешении на временное проживание и при регистрации, вводится ответственность принимающей стороны за совершение ложной регистрации иностранного гражданина. Предусматривается увеличение размеров штрафов по ряду санкций", - добавил спикер.
Напомним, в Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов.
