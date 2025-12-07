В Алматы ожидаются снег и похолодание

Граждане Казахстана освобождаются от регистрации по месту пребывания в течение первых 30 дней

Рассказать друзьям

Бишкек. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правила пребывания граждан Республики Казахстан в Кыргызской Республике изменились с 1 сентября 2025 года, - Правила пребывания граждан Республики Казахстан в Кыргызской Республике изменились с 1 сентября 2025 года, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.





С 1 сентября 2025 года граждане Республики Казахстан смогут находиться на территории Кыргызской Республики до 90 дней в общей сложности за каждые 180 дней начиная с даты первого въезда. Этот принцип широко применяется в международной практике и направлен на упорядочение миграционных процессов", - уточнили в комитете.





Также сообщается, что граждане Казахстана освобождаются от регистрации по месту пребывания в течение первых 30 дней.





При планировании нахождения в Кыргызстане свыше указанного срока регистрация становится обязательной", - подчеркнули в пресс-службе.





При этом в случае нахождения на территории Кыргызстана более 90 дней без регистрации последующий въезд в страну будет ограничен на 90 дней.





По информации комитета, продлить срок законного нахождения в Кыргызской Республике возможно при наличии следующих документов:





регистрация по месту пребывания;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

статусы "Кайрылман";

"Мекен-карт";

"Резидент-карт";

а также иные документы, предусмотренные международными договорами, участницей которых является КР.



