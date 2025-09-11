Цифровой штаб принял ряд решений по внедрению искусственного интеллекта

Фото: Depositphotos

Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова проведено заседание цифрового штаба, в ходе которого принят ряд решений, нацеленных на создание единой национальной цифровой системы, - Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова проведено заседание цифрового штаба, в ходе которого принят ряд решений, нацеленных на создание единой национальной цифровой системы, сообщили в правительстве.





Главой государства поставлена задача по модернизации всех сфер экономики через переход на цифровой уклад. Поэтому внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Государственным органам поручено:





до 15 ноября обеспечить внедрение в приоритетные направления здравоохранения решений отечественных стартапов с внесением соответствующих изменений в НПА;

до 20 декабря объединить 7 разрозненных информационных систем в сфере здравоохранения в 2 интегрированные на базе Qaztech платформы;

с 1 декабря внедрить технологии искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;

до 20 декабря обеспечить функционирование Отраслевого центра информационной безопасности в топливно-энергетическом комплексе страны.





В сфере здравоохранения внесение изменений в НПА, на основе которых будет развиваться ИИ, создаст условия для внедрения отечественных инновационных проектов в медицинские учреждения. Это ИИ-ассистенты для врачей, функционал по раннему выявлению онкологических заболеваний и др. До конца текущего года планируется интегрировать 7 информационных систем в 2. Всего аналогичной работой будут охвачены 30 действующих на сегодня ИС. Тем самым будут консолидированы дублирующие системы, что упростит работу медицинского персонала и сократит на них нагрузку", - уточнили в правительстве.





Сообщается, что в сфере энергетики внедрение технологий искусственного интеллекта и использование дронов для диагностики электро- и теплосетей позволит обеспечить полный осмотр объектов в короткие сроки с точным выявлением дефектов. Для проверки городской инфраструктуры планируется использовать специальные устройства, оснащенные датчиками для передвижения по трубам и фиксирования текущего состояния инфраструктуры изнутри. Данные меры направлены на мониторинг, своевременное реагирование, формирование единой базы дефектов и ремонтных планов со степенью критичности. Внедрение ИИ также сократит трудозатраты и будет способствовать стабильному энергоснабжению и прохождению отопительного сезона.





Создание отраслевого центра информационной безопасности усилит меры в области кибербезопасности энергетической системы. Специалисты центра будут разрабатывать новые требования к энергетическим объектам с учетом специфики для обеспечения информбезопасности отрасли, отметили в правительстве.





Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. О новом министерстве рассказали в правительстве.



