Вторую АЭС могут построить в Алматинской области - Саткалиев

Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сегодня представил в мажилисе законопроект "О ратификации соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках СНГ", сообщает пресс-служба агентства.





Законопроект рассматривается в момент, когда атомная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свою роль на мировой арене. По итогам 2024 года Казахстан произвел 23 270 тонн урана по сравнению с 21 112 тонн в 2023 году - рост порядка 10%. Этот результат подчеркивает растущую значимость страны как центра мировой ядерной отрасли. На фоне таких достижений перед страной стоит задача создания институциональной и нормативной базы, способной сопровождать рост и минимизировать риски. Казахстан не только является одним из крупнейших производителей урана, но и выступает важным транзитным узлом. Потоки ядерной продукции, материалов и связанных грузов проходят через территорию страны, что требует четкого регулирования для исключения несогласованных перемещений, угрожающих безопасности людей и окружающей среды", - заявил Саткалиев.





Соглашение СНГ предусматривает рамки взаимодействия между компетентными органами, вводит процедуры уведомления и согласования перевозок, требования к упаковке и сопровождению, а также механизм обмена информацией для предотвращения непредвиденных или незаконных операций.





Казахстан укрепляет свои экспортные позиции и формирует доверие международных партнеров. Мы демонстрируем готовность соответствовать строгим стандартам безопасности, как это делают ведущие атомные державы. Этот шаг важен не только для отрасли, но и для национальной безопасности, устойчивого экономического развития и международного имиджа страны", - подчеркнул глава агентства.





Он подчеркнул, что реализация положений соглашения не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета: контроль и взаимодействие будут встроены в работу действующих государственных органов.





Он не исключил, что малые модульные реакторы войдут в энергосистему Казахстана.





В частности, еще одну АЭС могут построить в Жамбылском районе Абайской области. В качестве перспективной площадки также рассматривается Абайская область. МАГАТЭ уже дало одобрение, теперь необходимо провести общественные слушания.





Строительство АЭС также возможно на побережье Каспия, однако это в дальнейших планах агентства.





Также Саткалиев рассказал, что агентство получило более 20 тысяч предложений по наименованию первой АЭС на Балхаше.





Благодаря строительству АЭС в местах реализации проекта появятся новые рабочие места, откроются малый и средний бизнес, будут построены социальные объекты - школы, больницы и детские сады", - подчеркнул Саткалиев.





Ранее президент Токаев поручил заняться планированием строительства второй и третьей АЭС.



