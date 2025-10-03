01.10.2025, 11:04 185476
Вторую АЭС могут построить в Алматинской области - Саткалиев
Фото: Depositphotos
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сегодня представил в мажилисе законопроект "О ратификации соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках СНГ", сообщает пресс-служба агентства.
Законопроект рассматривается в момент, когда атомная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свою роль на мировой арене. По итогам 2024 года Казахстан произвел 23 270 тонн урана по сравнению с 21 112 тонн в 2023 году - рост порядка 10%. Этот результат подчеркивает растущую значимость страны как центра мировой ядерной отрасли. На фоне таких достижений перед страной стоит задача создания институциональной и нормативной базы, способной сопровождать рост и минимизировать риски. Казахстан не только является одним из крупнейших производителей урана, но и выступает важным транзитным узлом. Потоки ядерной продукции, материалов и связанных грузов проходят через территорию страны, что требует четкого регулирования для исключения несогласованных перемещений, угрожающих безопасности людей и окружающей среды", - заявил Саткалиев.
Соглашение СНГ предусматривает рамки взаимодействия между компетентными органами, вводит процедуры уведомления и согласования перевозок, требования к упаковке и сопровождению, а также механизм обмена информацией для предотвращения непредвиденных или незаконных операций.
Казахстан укрепляет свои экспортные позиции и формирует доверие международных партнеров. Мы демонстрируем готовность соответствовать строгим стандартам безопасности, как это делают ведущие атомные державы. Этот шаг важен не только для отрасли, но и для национальной безопасности, устойчивого экономического развития и международного имиджа страны", - подчеркнул глава агентства.
Он подчеркнул, что реализация положений соглашения не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета: контроль и взаимодействие будут встроены в работу действующих государственных органов.
Он не исключил, что малые модульные реакторы войдут в энергосистему Казахстана.
В частности, еще одну АЭС могут построить в Жамбылском районе Абайской области. В качестве перспективной площадки также рассматривается Абайская область. МАГАТЭ уже дало одобрение, теперь необходимо провести общественные слушания.
Строительство АЭС также возможно на побережье Каспия, однако это в дальнейших планах агентства.
Также Саткалиев рассказал, что агентство получило более 20 тысяч предложений по наименованию первой АЭС на Балхаше.
Благодаря строительству АЭС в местах реализации проекта появятся новые рабочие места, откроются малый и средний бизнес, будут построены социальные объекты - школы, больницы и детские сады", - подчеркнул Саткалиев.
Ранее президент Токаев поручил заняться планированием строительства второй и третьей АЭС.
Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
02.10.2025, 14:45
Потенциал казахстанских стартапов в области ИИ обсудил глава государства с профессором Стэнфордского университета
Казахстан лидирует в регионе по объему венчурных инвестиций
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев обсудили вопросы привлечения венчурных инвестиций, а также потенциал развития казахстанских стартапов в области искусственного интеллекта, сообщает Акорда.
Глава государства сообщил, что Казахстан является лидером региона по объему венчурных инвестиций. Он высоко оценил экспертное мнение профессора и его усилия по привлечению венчурного капитала в Казахстан.
Также на полях международного форума Digital Bridge 2025 Токаев встретился с министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Аль-Оламой, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури. Стороны рассмотрели перспективы расширения казахско-эмиратского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
Президент подчеркнул, что благодаря совместным усилиям реализован ряд значимых проектов в IT-секторе, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.
Говоря о планах по созданию в стране университета, специализирующегося на искусственном интеллекте, Токаев отметил важность изучения опыта ОАЭ, где уже действует первый в мире IT-университет.
Отдельное внимание участники встречи уделили совместному проекту Smart City, реализация которого идет в соответствии с утвержденным планом.
Напомним, в Казахстане создадут исследовательский университет в области ИИ.
02.10.2025, 11:18
В суде прокомментировали отмену постановления об освобождении экс-банкира Ертаева
Фото: Depositphotos
Алматы. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановление суда о применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано. Об этом заявили в Алматинском областном суде.
Сообщается, что суд в апелляционном порядке рассмотрел материал по вопросу применения амнистии в отношении осужденного Ертаева.
Ранее постановлением суда города Алатау от 2 сентября 2025 года ходатайство осужденного Ертаева удовлетворено, на основании пункта 6 статьи 3 закона РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК" он освобожден на неотбытый срок 11 месяцев 16 дней. По указанному пункту амнистии осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, не имеющим отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать не более 1 года, сокращается размер неотбытой части наказания", - проинформировали в суде.
Судебная коллегия установила, что Ертаев был осужден двумя приговорами: от 16 ноября 2020 года и 3 марта 2021 года.
Постановлением Алмалинского районного суда города Алматы от 25 июня 2021 года был разрешен вопрос об окончательном сроке наказания по совокупности данных приговоров. Однако в данном постановлении суда зачет наказания, отбытого по первому приговору суда, не разрешен. Кроме того, не указано, из какого приговора исчисляется срок наказания Ертаеву. Имеются расхождения по срокам неотбытого наказания в постановлении суда города Алатау и справке учреждения №14. Кроме того, справка учреждения не подписана руководителем. При изложенных обстоятельствах постановление суда об применении акта амнистии к осужденному Ертаеву было отменено, в удовлетворении его ходатайства отказано", - уточнили в суде.
Об отмене судебного постановления об освобождении бывшего банкира сообщили ранее депутаты мажилиса.
Напомним, в 2020 году Жомарт Ертаев был приговорен к 11 годам лишения свободы. Ему было предъявлено обвинение в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге Банка RBK с использованием служебного положения, по предварительному сговору с другими лицами. Он был объявлен в международный розыск и в марте 2019 года экстрадирован из Российской Федерации. В марте 2021 года Ертаеву вынесли новый приговор.
В начале сентября 2025 года СМИ сообщили, что экс-банкира освободили за положительное поведение.
02.10.2025, 09:12
В Казахстане на 86% выросла площадь применения водосберегающих технологий
Фото: Depositphotos
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане площадь применения водосберегающих технологий выросла на 86%. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
С 2024 года проводится масштабная работа по предоставлению аграриям господдержки в виде субсидий на внедрение водосберегающих технологий и поливную воду. С 50% до 80% увеличена доля возмещения затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем. Также введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимости от тарифа. Принятые меры позволили увеличить площадь применения водосберегающих технологий на 86% - с 312,2 тыс. га в 2023 году до порядка 581 тыс. га в текущем году", - проинформировали в ведомстве.
Также отмечается развитие рынка производства водосберегающих технологий. В 2024 году в Туркестанской области, городах Алматы и Астане были открыты четыре отечественных завода по производству дождевальных машин и капельного оборудования.
В этом году в Жамбылской области запущен казахстанско-китайский проект по производству систем капельного орошения. Производственная мощность предприятия позволила охватить капельными лентами площадь в 14 тыс. га.
В индустриальной зоне города Туркестана запущено производство пластиковых труб для систем капельного орошения. В индустриальной зоне Жетысайского района ведутся работы по запуску переработки полиэтилена и производству водосберегающего оборудования. В индустриальной зоне Мактааральского района к концу текущего года планируется запуск производства пластиковых труб, лент и устройств капельного орошения.
В Кызылординской области турецкие инвесторы планируют запуск завода по производству систем капельного орошения с проектной мощностью в 20 тыс. га.
Мы ведем активную работу по привлечению инвестиций в водную отрасль страны. Сотрудничество с международными партнерами открывает доступ к современным технологиям и инвестициям, но все стратегические решения принимаются исключительно в Казахстане. Контроль за водными ресурсами всегда был и будет в руках государства. Передача водных объектов, тем более стратегических, в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась. Наша цель - модернизация водохозяйственной инфраструктуры в целях защиты интересов граждан и обеспечения безопасности страны. Вода - стратегический ресурс, и мы ведем работу над обеспечением наиболее эффективного ее использования и экономии ради будущего нашей республики", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что аграрии Казахстана смогут накапливать до 2 млн кубометров талой воды.
01.10.2025, 15:16
Токаев поздравил педагогов с наступающим Днем учителя
Ряду педагогов вручены государственные награды за значительный вклад в сферу образования
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с наступающим Днем учителя. Глава государства отметил особую роль профессионального праздника - Дня учителя, а также подчеркнул, что педагоги пользуются особым уважением в стране, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что работа учителя под силу только по-настоящему грамотным, талантливым и квалифицированным специалистам, соответственно, и их заслуги должны оцениваться по достоинству.
Мы видим, что сегодня конкуренция на рынке образования растет, многие молодые люди стремятся получить профессию учителя. Отрадно, что среди них немало выпускников, окончивших школу со знаком "Алтын белгі". Со своей стороны государство будет всегда поддерживать таких граждан. В нынешнем году по педагогическим специальностям было выделено более 13 тысяч грантов, что составляет почти пятую часть всех грантов по стране. В целом, в сфере просвещения ведется системная работа, достигнуты положительные результаты. Например, с прошлого года более тысячи учащихся стали победителями международных образовательных олимпиад по различным предметам", - сказал президент.
Токаев отметил, что в соответствии с требованиями времени Казахстан должен стать развитой и передовой страной. В связи с этим он отдельно остановился на перспективах цифровизации образования.
Детям со школьной скамьи необходимо прививать цифровую грамотность. Учащиеся должны уметь эффективно использовать передовые технологии в процессе обучения. Это касается и учителей: педагогам важно осваивать современные навыки. Следует широко применять искусственный интеллект в системе образования. Превращение в цифровое государство - задача не одного дня. По сути, речь идет о внедрении кардинально новых подходов начиная с системы школьного образования", - подчеркнул глава государства.
В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев вручил ряду педагогов государственные награды за значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан. Наряду со школьными учителями награды из рук президента получили преподаватели колледжей и вузов, а также специалисты, работающие с детьми с особыми потребностями.
01.10.2025, 14:17
Национальную онлайн-платформу на базе ИИ для переподготовки высвобождаемых работников запустят в Казахстане
Правительству предстоит принять комплекс мер по обеспечению академической честности
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого заседания совета по развитию искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность учета рисков внедрения ИИ в сферу образования, информирует Акорда.
Прежде всего речь идет об этической составляющей, недобросовестном использовании искусственного интеллекта. Полагаясь на ответы нейросетей, учащиеся могут потерять навыки здравого мышления, самостоятельного обучения и анализа. Искусственный интеллект должен усиливать образовательный процесс, а не подменять его фундаментальные основы. Поэтому правительству предстоит принять комплекс мер по обеспечению академической честности", - поручил глава государства.
Также в своем выступлении президент указал на необходимость учитывать неизбежную трансформацию рынка труда.
Уже сегодня очевидно, что многие профессии будут постепенно вытесняться автоматизированными системами. Это приведет к высвобождению значительной доли рабочей силы и увеличению числа специалистов с устаревшими навыками. Это очень важная проблема. Если ее не решить, возрастут риски социальных последствий, таких как рост безработицы, снижение качества жизни и усиление неравенства. Тем не менее ИИ может и способствовать решению проблемы", - убежден Токаев.
Он отметил, что технологии ИИ способны анализировать профессиональные компетенции работников, выявлять их сильные стороны и рекомендовать наиболее перспективные пути развития. Здесь, по словам Токаева, нужно действовать на опережение, создавая широкие возможности для переподготовки и повышения квалификации кадров.
Нет нужды тратить миллионы бюджетных средств на создание громоздких центров переобучения. Необходимо грамотно использовать потенциал искусственного интеллекта. Главная задача заключается в том, чтобы превратить риск потери рабочих мест в шанс для миллионов граждан. Иными словами, огромный потенциал искусственного интеллекта должен быть использован для создания новых рабочих мест, укрепления человеческого капитала и ускорения социально-экономического развития страны. Поручаю правительству запустить национальную онлайн-платформу на базе ИИ для переподготовки высвобождаемых работников к будущим профессиям", - сказал президент.
Ранее глава государства поручил создать исследовательский университет в области ИИ.
01.10.2025, 13:47
Исследовательский университет в области ИИ появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого заседания совета по развитию искусственного интеллекта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специализированный исследовательский университет в области ИИ, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что учебному заведению следует присвоить особый статус. В качестве партнеров к этой работе необходимо привлечь лучшие мировые вузы.
Поручаю правительству до конца года подготовить конкретные предложения (...) Исследовательский университет должен функционировать как центр науки, образования, инноваций и международных коммуникаций. Сегодня конкуренция на глобальном рынке знаний и технологий исключительно высока. Поэтому талантливая молодежь должна иметь возможность получать качественное образование мирового уровня не только за рубежом, но и в своей стране", - подчеркнул президент.
Также глава государства считает необходимым обеспечить широкое внедрение искусственного интеллекта в систему образования.
Система знаний на основе ИИ позволяет разрабатывать индивидуальные программы обучения с учетом способностей каждого учащегося. Такой подход помогает раскрыть потенциал молодежи и повысить ее мотивацию к обучению. В этой сфере имеется успешный международный опыт. В США такие платформы, как DreamBox и Knewton, адаптируют курсы математики для каждого ученика, а в Южной Корее ИИ применяется при изучении языков. Для Казахстана особенно важно использовать такие подходы. Как полиэтническое государство мы должны обеспечивать равные условия для всех детей независимо от их языкового, культурного или образовательного уровня", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент еще одной актуальной задачей назвал расширение доступа к качественному образованию. Широкое применение ИИ создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом.
При этом он указал, что, овладевая современными технологиями, следует сохранять самобытность, культуру и ценности народа, а также учитывать преимущества и риски, которые несут в себе новые тенденции. По его словам, нарративы, чуждые нашему мировоззрению, не должны проникать в систему образования. В конечном счете искусственный интеллект должен служить интересам народа.
Таким образом, передовые технологии не должны наносить никакого ущерба нашей духовности, историческому наследию и уникальной культуре. Содержание и качество образовательного контента должны быть корректными. Алгоритмы могут выдавать неточную или упрощенную информацию. Повторюсь, искусственный интеллект может использоваться в качестве вспомогательного средства в образовании. Однако именно человек, а не машина, должен нести ответственность за качество и содержание образования. Именно учитель должен оставаться главным гарантом достоверности знаний, обеспечивая соответствие материалов государственным стандартам, научным критериям и культурным ценностям. Поэтому правительство должно разработать национальную образовательную платформу, которая позволит создавать качественный контент, соответствующий государственным стандартам. Хотел бы подчеркнуть: мы должны использовать собственные разработки в области искусственного интеллекта", - добавил президент.
Напомним, в Казахстане впервые утвердили стандарты внедрения ИИ в систему образования.
01.10.2025, 13:02
Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в борьбе с транснациональной преступностью
Документ создает правовую основу для сотрудничества Казахстана и Туркменистана в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной миграцией и торговлей людьми
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о сотрудничестве в борьбе с преступностью, подписанное 10 октября 2024 года в Ашхабаде.
Документ создает правовую основу для сотрудничества Казахстана и Туркменистана в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной миграцией и торговлей людьми. В этом ряду также иные виды преступлений, раскрытие и расследование которых требует взаимодействия компетентных органов двух государств", - говорится в информации нижней палаты.
Сотрудничество предусматривает исполнение взаимных запросов, обмен оперативной и криминалистической информацией, опытом, специалистами и нормативными правовыми актами в сфере борьбы с преступностью. Также стороны договорились о содействии в обучении и повышении профессиональных навыков специалистов обеих стран.
Ответственными органами по реализации соглашения определены МВД Казахстана и МВД Туркменистана.
Аналогичные документы Казахстан уже заключил с 20 государствами, включая Китай, Турцию, Узбекистан и др.
Также мажилисмены ратифицировали соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках СНГ.
01.10.2025, 10:33
Досрочно прекращены депутатские полномочия Жулдыз Сулейменовой
Фото: Мажилис
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис постановил досрочно прекратить полномочия депутата фракции партии AMANAT Жулдыз Сулейменовой в связи с ее назначением на должность министра просвещения, сообщили в мажилисе.
В седьмом и восьмом созывах парламента Жулдыз Сулейменова активно работала в составе комитета мажилиса по социально-культурному развитию. Под ее руководством были разработаны и внесены значимые законодательные поправки, направленные на защиту прав женщин и обеспечение безопасности детей, включая меры по противодействию семейно-бытовому насилию, отметили в мажилисе.
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил экс-депутата за проделанную работу.
Напомним, 29 сентября указом главы государства Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения Республики Казахстан.
Сулейменова Жулдыз Досбергеновна родилась 25 августа 1983 года. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Обладает большим опытом работы в сфере образования. Являлась депутатом мажилиса парламента РК седьмого и восьмого созывов.
