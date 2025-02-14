13.02.2025, 09:54 59566
Избивали и выкручивали руки: факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Аксу в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми подопечными одного из пансионатов, финансируемого из местного бюджета. Об этом сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
Изучение видеозаписей, снятых в учреждении, открыло страшную картину: двое беспомощных постояльцев на протяжении длительного времени подвергались издевательствам и насилию со стороны сотрудников пансионата. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми", - проинформировали в прокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 УК.
В настоящее время все виновные лица установлены. Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.
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14.02.2025, 11:05 7471
Почти 260 млрд тенге обязательных пенсионных взносов перечислили работодатели казахстанцам в 2024 году
Фото: freepik.com
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 4,7 млн работников на сумму 258,1 млрд тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В Минтруда напомнили, что обязательные пенсионные взносы работодателя ввели с 1 января 2024 года. Они выплачиваются за счет собственных средств в пользу работников.
В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году - 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году. Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе", - подчеркнули в министерстве.
Мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.
Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной - за счет взносов работодателей. Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.
Напомним, в 2024 году на выплату пенсий из бюджета направлено более 3,7 трлн тенге.
12.02.2025, 20:10 90976
В Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада
Фото: Depositphotos
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Атырау. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении воспитательницы детсада, которая пнула ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Воспитатель частного детского сада во время занятий ударила 5-летнего воспитанника. По заключению судебно-медицинской экспертизы, обнаружен кровоподтек области правого бедра.
Подсудимая признана виновной и приговорена к штрафу в 80 МРП (314 560 тенге), с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними на 1 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в январе 2025 года в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель пинает ногой ребенка. Инцидент произошел в частном детском саду "Зейнеп-Амина".
12.02.2025, 19:29 93416
Депутат анонсировал закон по психологическим службам после нападения на ребенка в лифте столичного ЖК
Этот случай выявил системные недостатки
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов высказался о нападении подростка с ножом на пятилетнего ребенка в ЖК Астаны. Как выяснилось, напавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Недавнее происшествие в лифте - не просто трагедия, а сигнал об имеющихся проблемах. Этот случай выявил системные недостатки: психически нестабильный подросток мог напасть на любого ребенка. Только наказание родителей не решит проблему. Нужен комплексный подход: раннее выявление, контроль, профилактика", - пишет Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.
Депутат предложил принять ряд мер, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем:
- реформа психоневрологических служб;
- усиление работы с родителями;
- безопасность в жилых комплексах;
- поддержка семей, воспитывающих детей с психическими отклонениями;
- ответственность законных представителей.
Необходимо отметить оперативную реакцию всех служб, оказание квалифицированной медицинской помощи и возбуждение дела. Мы уже работаем над законопроектом, который направлен на решение проблем в сфере психологических служб", - написал депутат.
12.02.2025, 17:38 97826
Хватит кормить подрядчиков - депутат призвал навести порядок в расходовании средств налогоплательщиков
В последние годы наблюдается тенденция существенного удорожания проектов по строительству инфраструктурных объектов, заявил Ерлан Саиров
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ерлан Саиров в ходе заседания нижней палаты призвал навести жесткий порядок в расходовании средств налогоплательщиков и не допускать неправомерного и нелогичного повышения стоимости проектов, передает корреспондент агентства.
Государственные деньги должны быть под контролем! Хватит кормить ненасытных подрядчиков, пора умерить непомерные аппетиты заказчиков! В этой связи прошу взять на жесткий контроль процесс планирования и адресность расходования бюджетных средств, выделяемых на развитие инфраструктуры", - заявил мажилисмен.
По его словам, в последние годы наблюдается тенденция существенного удорожания проектов по строительству инфраструктурных объектов, реализуемых как правительством, так и региональными властями.
Агентство по противодействию коррупции выявило завышение стоимости ПСД в дорожной отрасли на общую сумму около 10 миллиардов тенге. Подрядчики как само собой разумеющееся и неотъемлемое условие договорных отношений воспринимают завышение цен и пересмотр новой финансовой документации. При строительстве метро в Алматы подрядчику "Базис-А" каждый раз дополнительно выделяются миллиарды тенге, но в то же время сокращается объем работ. Кроме того, уже 30 лет идут разговоры о строительстве третьего энергоблока в Экибастузе. В январе 2012 года Экибастузская ГРЭС-2 подписала договор на изготовление котла и турбоагрегата стоимостью 73,9 миллиарда тенге и провело предоплату в размере 38 миллиардов тенге. Однако работы не завершены по сей день", - заявил депутат.
По данным Высшей аудиторской палаты, только по проекту строительства газопроводов в 2023 году завышение стоимости строительства было допущено более чем на 10 млрд тенге, отметил Ерлан Саиров.
Как мы видим, только по необоснованным повышениям стоимости работ можно сэкономить сотни миллиардов народных средств", - добавил он.
Напомним, в Мангистауской области подрядчик не выполнил обязательства по строительству газопровода. Также в Алматинской области подрядчик не выполнил ремонт дороги на 6,7 млн тенге.
12.02.2025, 16:30 101321
Праздник фонарей встречают в рамках Китайского Нового года
Фото: Скриншот из видео
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Алматы. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.
В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
В 2024 году Китайская Народная Республика отметила 75-летие основания Китайской Народной Республики и успешно провела Третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Под руководством Центрального комитета КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином модернизация в китайском стиле сделала новый уверенный шаг вперед. Экономика Китая продолжает стремительно расти, становясь более инновационной, экологически устойчивой и мощной. Развитие производственных сил нового качества набирает обороты, и концепция высококачественного развития успешно воплощается в жизнь. Мы продолжаем придерживаться принципов "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования", неустанно продвигая идею построения сообщества единой судьбы человечества. Китай открывается все больше и больше, добиваясь новых успехов в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Безвизовый режим и меры по упрощению поездок для иностранных гостей продолжают совершенствоваться, что делает путешествия в Китай более доступными, а туризм под брендом "China Travel" продолжает завоевывать популярность по всему миру. Китай, с заботой о всем мире, вносит больше стабильности в меняющийся мир. Открытый и инклюзивный Китай вносит более значительный вклад в развитие мировой цивилизации. Китай, идущий в ногу со временем, приносит больше надежды в будущее сообщества единой судьбы человечества", - сказала в своем выступлении дипломат.
Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
Под руководством лидеров наших стран отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном получили новый импульс для развития и обрели четкие перспективы на будущее. Будучи попутчиками на пути модернизации, Китай и Казахстан продолжают укреплять взаимное политическое доверие. Ожидается, что объем двусторонней торговли вновь достигнет рекордных значений. Сотрудничество между нашими странами углубляется во всех сферах: в развитии транспортной инфраструктуры, энергетики и минеральных ресурсов, науке, образовании, туризме и культуре. Ключевые проекты, такие как мультимодальный транспортный коридор через Каспийское море, спутники дистанционного зондирования, образовательный центр "Мастерская Лу Баня" и филиал Северо-Западного политехнического университета в Казахстане, успешно реализуются. Региональные связи между нашими странами становятся более динамичными, а взаимопонимание и дружба между народами укрепляются. Китай и Казахстан как добрые соседи, искренние друзья и надежные партнеры становятся все ближе друг к другу", - отметила генконсул.
12.02.2025, 15:25 104471
Блокировка нелегальных смартфонов: в Минцифры дали разъяснения
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 24 марта 2025 года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
По информации Минцифры, новые правила будут распространяться, только на новые устройства ввезенные после 24 марта текущего года, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений.
Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств. Сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию. Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств", -пояснили разработчики правил.
Ключевым новшеством является введение процедуры верификации мобильных устройств. Это означает, что при регистрации система будет проверять:
- подлинность IMEI-кода устройства;
- отсутствие IMEI в международной базе украденных, заблокированных или утерянных устройств GSMA;
- законность ввоза устройства на территорию Казахстана.
Какие списки появятся?
По итогам верификации мобильные устройства будут распределены в три списка:
- "Белый список" - успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений.
- "Серый список" - временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней.
- "Черный список" - нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы.
Как это повлияет на пользователей?
Владельцы официально ввезенных и зарегистрированных до вступления приказа в силу устройств не столкнутся с ограничениями - их телефоны продолжат работать в обычном режиме. Никаких дополнительных действий не требуется.
Покупатели новых устройств после вступления изменений в силу могут проверять IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz. Отмечается, что сегодня сайт дорабатывается с учетом внесенных изменений в Правила.
Владельцы устройств из "серого" списка смогут продолжать пользоваться мобильной связью 30 дней. В течение 30 дней операторы связи будут отправлять пользователям сообщения о необходимости пройти верификацию. В уведомлении будет содержаться ссылка на анкету, в которой необходимо указать информацию о приобретении устройства.
Пользователям, купившим устройство за границей, потребуется указать дату пересечения границы.
Если пользователь по каким-либо причинам не успеет пройти верификацию в установленный срок, он сможет воспользоваться ссылкой из уведомления и заполнить анкету в любое время.
Принятые меры обеспечат потребителям уверенность в легальности и качестве приобретаемых устройств. Бизнес получит прозрачные условия для конкуренции, что положительно скажется на развитии рынка. Государство усилит контроль над импортом, что сократит количество нелегальных телефонов, снизит уровень мошенничества", -заверили в Минцифры.
Новые правила начнут действовать через 60 дней после официального опубликования приказа - 24 марта 2025 года.
11.02.2025, 18:35 140161
В Астане проходит первый масштабный фестиваль "Город рабочих профессий"
Уже в первый день это событие привлекло около 10 тысяч гостей
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит первый масштабный фестиваль "Город рабочих профессий", организованный в рамках объявленного президентом Года рабочих профессий. Уже в первый день это уникальное событие объединило представителей более 200 рабочих специальностей и привлекло около 10 тысяч гостей, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.
Посетители фестиваля смогли познакомиться с передовыми технологиями и программами в сфере технического образования, изучить новые и востребованные специальности, предлагаемые отечественными колледжами, а также пообщаться с потенциальными работодателями. Особый интерес проявила молодежь: старшеклассники активно посещали экспозиции и обсуждали перспективы карьеры в сфере рабочих профессий.
Фестиваль стал наглядным примером синергии системы технического и профессионального образования с бизнесом. В рамках мероприятия представлены производственные выставки по 15 стратегически важным направлениям экономики, включая машиностроение, IT, строительство, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и другие отрасли, формирующие будущее экономики Казахстана.
Каждое направление представлено ведущими предприятиями и организациями образования, которые демонстрируют новейшие технологии, современное оборудование и адаптированные образовательные программы, отвечающие актуальным требованиям рынка.
11.02.2025, 18:14 136621
В Казахстане оцифровали две связанные с недееспособными лицами госуслуги
Фото: Pexels.com
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане оцифровали две связанные с недееспособными лицами государственные услуги, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовали оказание государственных услуг "Установление опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами" и "Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными" через портал электронного правительства", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что ранее прием документов на установление опеки или попечительства над совершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными, а также выдача разрешения на распоряжение имуществом опекаемых или подопечных лиц осуществлялись исключительно в бумажной форме.
Ранее в eGov появился виртуальный помощник.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?