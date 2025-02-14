Избивали и выкручивали руки: факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу

Новые правила будут распространяться, только на новые устройства ввезенные после 24 марта текущего года

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 24 марта 2025 года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.





По информации Минцифры, новые правила будут распространяться, только на новые устройства ввезенные после 24 марта текущего года, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений.





Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств. Сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию. Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств", -пояснили разработчики правил.





Ключевым новшеством является введение процедуры верификации мобильных устройств. Это означает, что при регистрации система будет проверять:





подлинность IMEI-кода устройства;

отсутствие IMEI в международной базе украденных, заблокированных или утерянных устройств GSMA;

законность ввоза устройства на территорию Казахстана.





Какие списки появятся?





По итогам верификации мобильные устройства будут распределены в три списка:





"Белый список" - успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений.

"Серый список" - временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней.

"Черный список" - нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы.





Как это повлияет на пользователей?





Владельцы официально ввезенных и зарегистрированных до вступления приказа в силу устройств не столкнутся с ограничениями - их телефоны продолжат работать в обычном режиме. Никаких дополнительных действий не требуется.





Покупатели новых устройств после вступления изменений в силу могут проверять IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz . Отмечается, что сегодня сайт дорабатывается с учетом внесенных изменений в Правила.





Владельцы устройств из "серого" списка смогут продолжать пользоваться мобильной связью 30 дней. В течение 30 дней операторы связи будут отправлять пользователям сообщения о необходимости пройти верификацию. В уведомлении будет содержаться ссылка на анкету, в которой необходимо указать информацию о приобретении устройства.





Пользователям, купившим устройство за границей, потребуется указать дату пересечения границы.





Если пользователь по каким-либо причинам не успеет пройти верификацию в установленный срок, он сможет воспользоваться ссылкой из уведомления и заполнить анкету в любое время.





Принятые меры обеспечат потребителям уверенность в легальности и качестве приобретаемых устройств. Бизнес получит прозрачные условия для конкуренции, что положительно скажется на развитии рынка. Государство усилит контроль над импортом, что сократит количество нелегальных телефонов, снизит уровень мошенничества", -заверили в Минцифры.





Новые правила начнут действовать через 60 дней после официального опубликования приказа - 24 марта 2025 года.