Президент РК поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу
Она награждена орденом "Барыс" II степени
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу, сообщила пресс-служба Акорды.
Бибисара Асаубаева вошла в историю мировых шахмат как выдающийся мастер и первая представительница Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу. Все шахматное сообщество Казахстана по праву гордится нашей соотечественницей, высоко поднявшей флаг нашего государства на глобальной арене. В знак признания замечательных достижений Бибисары Асаубаевой на международных турнирах и ее весомого вклада в развитие шахмат в нашей стране мною принято решение наградить ее орденом "Барыс" II степени", - говорится в поздравлении президента.
С 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан", сообщает Акорда.
Согласно указу, с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы электронного правительства QazTech.
Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение комиссии при президенте по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан.
Президент поздравил казахстанцев с Новым годом
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом. Текст поздравления опубликовала Акорда.
Дорогие соотечественники!
Через несколько минут мы встретим Новый год и откроем еще одну страницу в летописи нашей страны.
Наш народ всегда с особым воодушевлением ждет этот праздник. В эти мгновения каждый загадывает свои сокровенные желания, вспоминает самые яркие события уходящего года, строит планы и с надеждой смотрит в будущее.
2025 год стал для Казахстана годом созидания. Страна вышла на магистральный путь развития. Несмотря на сложную ситуацию в мире, наша экономика демонстрирует хороший рост. Валовой внутренний продукт увеличился на 6 процентов, объем золотовалютных резервов превысил 62 миллиарда долларов.
Благодаря привлечению масштабных инвестиций мы реализовали ряд крупных проектов. В частности, была запущена вторая линия железной дороги Достык - Мойынты. Это самая крупная железнодорожная магистраль, построенная за годы Независимости.
Наряду с этим осуществляется строительство и ремонт 13 тысяч километров автомобильных дорог, что позволит значительно укрепить транзитный потенциал Казахстана.
Наши аграрии второй год подряд собирают богатый урожай, заполняя зерном закрома Родины. Мы уделяем приоритетное внимание развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Фермерам была оказана беспрецедентная финансовая поддержка в размере 1 триллиона тенге.
В уходящем году в строй было введено более 19 миллионов квадратных метров жилья, в результате тысячи семей обрели собственные квартиры.
Большая работа проделана в социальной сфере. Возведено свыше 100 школ и порядка 200 объектов здравоохранения. В стране открылись филиалы ведущих университетов мира.
Особое внимание уделяется защите прав человека. В обществе укореняется принцип "Закон и Порядок", что способствует повышению уровня правосознания граждан.
Все эти и другие достижения стали возможны благодаря упорному труду нашего народа.
Многие соотечественники покорили новые высоты в образовании, науке, культуре. Тем самым они внесли серьезный вклад в укрепление нашего образа как интеллектуальной и сильной духом нации.
Учащиеся успешно выступали на международных олимпиадах и конкурсах.
В честь побед наших спортсменов не раз поднимался над мировыми аренами наш небесно-голубой флаг.
В уходящий год, прошедший под знаком Года рабочих профессий, особые почести были оказаны людям труда. Это начинание получит свое продолжение и в дальнейшем.
Государство всесторонне поддерживало учителей и врачей. И такая политика носит долгосрочный стратегический характер.
Большое внимание также было уделено поддержке деятелей культуры и науки.
Несомненно, нацию, которая ценит честный труд, ждет светлое будущее.
Именно патриотичные граждане, являющиеся подлинными профессионалами своего дела, идут в авангарде прогресса нашей страны.
Таким образом, мы достойно завершаем первую четверть XXI века, закрепив за Казахстаном лидирующие позиции по социально-экономическим показателям в нашем политико-географическом регионе.
Общими усилиями мы строим Справедливый, Безопасный, Сильный, Чистый, Передовой Казахстан.
Мы стоим на пороге Года лошади. Это животное занимает особое место в жизни нашего народа. Согласно поверьям, Год лошади считается благоприятным.
Мы возлагаем большие надежды на 2026 год. Как прогрессивная нация мы смотрим далеко вперед. Перед нами стоят высокие цели, и у нас есть конкретные планы, как их достичь.
2026 год откроет новый этап модернизации Казахстана.
Важное значение для благополучного будущего нашей страны будет иметь предстоящая конституционная реформа.
Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса.
Будем работать над укреплением энергетического потенциала, решением вопросов агропромышленного комплекса, водного хозяйства, развития транспорта и логистики, жилищно-коммунальной инфраструктуры.
И, конечно, в фокусе внимания государства будет находиться малый и средний бизнес.
Во всех регионах откроются новые предприятия, будут ремонтироваться дороги, строиться жилые дома, школы, медицинские, спортивные и культурные объекты.
В Послании я заявил о необходимости превращения Казахстана в цифровое государство. Мною принято решение объявить следующий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах.
Наша обязанность - в практическом плане проявлять заботу о подрастающем поколении. Совсем скоро в рамках моей инициативы "Нацфонд - детям" на счет каждого ребенка уже в третий раз поступят финансовые средства.
Государство продолжит выполнять свои социальные обязательства. Как это было и ранее, особое внимание уделим образованию и здравоохранению.
Нашим неизменным приоритетом останется реализация общенационального проекта "Таза Қазақстан". Мы должны сделать наши города и села чистыми, зелеными, комфортными. Это станет наилучшим вкладом в развитие страны в год 35-летия Независимости.
Мы отметим эту историческую веху реальными делами.
Незыблемая основа наших достижений - это стабильность, согласие общества в духе концепции "Единство в многообразии".
Государство и далее будет проводить конструктивную, сбалансированную внешнюю политику в строгом соответствии с международным правом и национальными интересами.
По предложению Казахстана 2026 год объявлен ООН Международным годом добровольцев. Мировое волонтерское движение олицетворяет такие незыблемые человеческие ценности, как солидарность и доброта. Эти благородные качества свойственны и нашему народу.
Наступающий год, несомненно, станет годом важных перемен. Насколько они будут успешными, зависит, прежде всего, от нас самих.
Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа.
Дорогие друзья!
Многие наши соотечественники в эти минуты встречают Новый год на рабочих местах. Это наглядно демонстрирует вашу преданность своему делу и ответственность перед обществом. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд. Примите мои особые поздравления.
Хочу выразить огромную благодарность всем гражданам, которые вносят свою лепту в процветание нашей страны. Действительно, нет большего счастья, чем беззаветное служение Родине.
Казахская мудрость гласит: "Ынтымақ бар жерде - ырыс бар" ("Там, где есть единство, будет и благополучие"). Поэтому мы должны беречь наше единство и дальше развивать наш Казахстан.
В эти особенные мгновения хочу отдельно обратиться к молодежи и детям. Вы живете в эпоху совершенно новых явлений и огромных возможностей. Каждый из вас, прежде всего, должен верить в себя, в свои силы и способности.
Всегда будут актуальными слова великого Абая: "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап" ("Верь самому себе, спасут тебя труды и ум - отныне и навек").
Будьте энергичными, компетентными, трудолюбивыми, дисциплинированными, предприимчивыми!
Желаю вам светлого будущего и покорения самых высоких вершин!
Всем соотечественникам желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Пусть у нас всегда будут только мир и согласие!
Пусть каждый дом будет наполнен счастьем!
Пусть всегда высоко реет наш небесно-голубой флаг!
Пусть процветает наша Родина - Республика Казахстан!
С Новым годом!
Президент присудил государственную стипендию в области культуры
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году, сообщила пресс-служба Акорды.
Присудить государственную стипендию в области культуры в 2025 году согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.
Со списком лиц, которым присуждена государственная стипендия в области культуры в 2025 году, можно ознакомиться здесь.
Президент Казахстана направил обращение к главам государств - членов Евразийского экономического союза
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил Обращение к главам государств - членов Евразийского экономического союза по случаю начала председательства Республики Казахстан в Организации, сообщила пресс-служба Акорды.
С 1 января 2026 года Республика Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. Уходящий год стал юбилейным для Евразийского экономического союза. Мы уверенно шагнули во второе десятилетие развития нашего интеграционного объединения. Несмотря на глобальные потрясения последних лет, наши государства демонстрируют положительную экономическую динамику. Наша общая задача на предстоящий период - усилить эффективность интеграции, укрепить потенциал и востребованность ЕАЭС", - сказал Токаев.
Он напомнил, что с 2026 года начинается реализация декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Целям и задачам, обозначенным в этом стратегическом документе, будет уделено приоритетное внимание, отметил глава государства.
Президент обозначил основные направления, на которых предлагает сосредоточиться в год председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза.
1. Искусственный интеллект как новый инструмент развития экономической интеграции.
Мир вступил в новую историческую эпоху, которая открывает беспрецедентные возможности, но в то же время порождает новые вызовы, включая растущее технологическое неравенство. По оценкам аналитиков, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта за последние годы превысили один триллион долларов, а вклад ИИ в мировую экономику в ближайшие десятилетия может достичь более десяти триллионов долларов. Наша задача - направить новые технологии на благо наших народов и превратить их в ключевой фактор евразийской экономической интеграции. Уже сейчас технологии искусственного интеллекта успешно решают вопросы прогнозирования торговых потоков, точно оценивают влияние таможенных пошлин и торговых соглашений на экономическое развитие государств", - сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан поставил перед собой стратегическую задачу - стать полноценной цифровой страной. Государственные инициативы - центр Alem.ai в Астане и пилотная зона CryptoCity в Алатау - демонстрируют нашу готовность активно развивать цифровую экосистему.
Казахстан открыт к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС в сфере искусственного интеллекта, цифрового регулирования и трансформации экономики. Совместными усилиями мы сможем эффективнее адаптироваться к новым технологическим реалиям. Предлагаем на "полях" Евразийского экономического форума, который пройдет в 2026 году в Астане, подписать Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Данный документ призван определить новый вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации наших экономик", - сообщил президент.
2. Логистический хаб Евразии: от потенциала - к лидерству.
Евразийский экономический союз - это геополитический мост между Востоком и Западом, Севером и Югом. По территориям наших стран проходят ключевые транзитные маршруты. В связи с этим мы должны придерживаться общей цели - стать ведущим логистическим хабом на континенте. Для этого необходимо принять безотлагательные меры по совершенствованию транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры, развитию международных транспортных коридоров и мультимодальных перевозок, а также тесному взаимодействию крупных логистических компаний ЕАЭС и третьих стран", - заявил Токаев.
По его мнению, внедрение интеллектуальных систем и использование больших данных позволит создать "бесшовную" логистику. Грузы по территориям государств - членов ЕАЭС должны двигаться максимально быстро, без лишних задержек и бюрократической волокиты.
Казахстан активно работает в этом направлении. Запущен пилотный проект Smart Cargo. Осуществляется перевод документации в электронный формат. Платформа открыта и для интеграции с системами наших партнеров в странах ЕАЭС. В рамках ЕАЭС предлагаем создать интегрированную систему управления грузопотоками на базе искусственного интеллекта. Такая платформа позволит сократить сроки доставки и финансовые издержки, повысит конкурентоспособность евразийских коридоров. Предлагаем объединить усилия государств - членов ЕАЭС для формирования единого транспортного каркаса, встроенного в глобальные цепочки поставок", - сказал президент.
3. Технологический рывок: цифровизация промышленности и АПК.
Промышленность и агропромышленный комплекс - это экономический фундамент стран-участниц ЕАЭС. Наша общая задача - расширить и углубить кооперацию для производства продукции, конкурентоспособной на мировом уровне. В ЕАЭС уже созданы механизмы финансирования кооперационных проектов как в промышленности, так и в АПК. В первую очередь мы должны направлять средства на прорывные инновационные проекты. Важно, чтобы каждое предприятие и ферма были заинтересованы в использовании цифровых решений и искусственного интеллекта. Для этого нужно создавать демонстрационные центры, развивать стартапы в сфере автоматизации и центры компетенций. Евразийская экономическая комиссия должна оказать активную поддержку прорывным начинаниям", - сообщил глава государства.
4. Безбарьерная торговля как безусловный принцип работы ЕАЭС.
Необходимо искоренить практику создания административных барьеров. Важно, чтобы все искусственные ограничения, блокирующие торговлю и развитие отдельных отраслей, запреты на перемещение граждан и очереди грузового транспорта на границах ушли в прошлое. Таможенное регулирование и иные меры государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться в качестве инструмента давления на правительства государств - членов ЕАЭС. В ЕАЭС принято множество документов, предусматривающих создание безбарьерной среды. Важно неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства и пресекать нарушения. Это задача Евразийской экономической комиссии", - сказал президент РК.
Он предложил для оперативного выявления потенциальных барьеров подключить технологии искусственного интеллекта к мониторингу законодательных инициатив государств-членов.
5. Новая география торговли: глобальный диалог.
ЕАЭС должен и далее активно наращивать экономическое сотрудничество с внешними партнерами. В 2025 году подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Индонезией, а также Соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ. Это реальный результат совместной работы государств-членов и комиссии. В перспективе целесообразно расширять отношения ЕАЭС со странами Глобального Юга, Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также с авторитетными региональными объединениями", - заявил Токаев.
Он отметил, что экономическая интеграция - это важный инструмент, призванный обеспечить осязаемые результаты взаимодействия в рамках ЕАЭС: создание новых производств и современных рабочих мест, внедрение передовых технологий, формирование свободной торговой среды.
Республика Казахстан в период своего председательства намерена в максимальной степени способствовать выполнению задач, вошедших в указанную повестку дня. Уверен, что только совместными усилиями можно достичь поставленных целей, при этом обеспечить динамичное развитие экономик стран-участниц ЕАЭС и укрепление общего потенциала нашего интеграционного объединения", - заключил президент.
В Министерстве иностранных дел Казахстана подвели итоги 2025 года
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, на котором глава внешнеполитического ведомства Ермек Кошербаев подвел основные итоги работы министерства в уходящем году и обозначил планы на 2026 год.
Глава МИД отметил, что 2025 год стал периодом активной и результативной дипломатической деятельности - укрепления стратегических партнерств, расширения экономического сотрудничества, повышения международной безопасности и всестороннего продвижения интересов страны. Работа ведомства строилась на ключевых приоритетах внешней политики - укреплении суверенитета и безопасности, поддержке граждан РК за рубежом и конструктивном участии в многосторонних форматах.
Кошербаев также обозначил приоритеты на 2026 год, включая развитие экономической дипломатии, расширение международного сотрудничества, усиление межведомственной координации и продвижение внешнеполитических инициатив Казахстана.
Министр пожелал коллективу МИД новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия в наступающем году.
В Алматы продлевают договор с "Сергек" на год и устанавливают 350 новых камер
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы одобрили однократное продление договора с компанией "Көркем Телеком" по обслуживанию аппаратно-программных комплексов "Сергек" до конца 2026 года. В рамках продления планируется установка 350 дополнительных камер, при этом тариф на услуги останется прежним, передает корреспондент агентства.
На заседании маслихата Алматы исполняющий обязанности руководителя управления цифровизации Мейрам Дюсюков рассказал, что первоначальный договор ГЧП предусматривал создание 766 комплексов "Сергек" на общую сумму государственных обязательств около 9,98 млрд тенге.
По его словам, с 2021 года сеть расширили, и сейчас в Алматы функционирует уже 1641 аппаратно-программный комплекс. Он отметил, что срок действия текущего договора истекает 31 декабря 2025 года.
По поручению акима была создана рабочая группа с участием профильных управлений, полиции и представителей экономики, которая рассмотрела предложения четырех компаний и действующего партнера "Көркем Телеком". Для оценки технологий и соответствия требованиям компании заполняли опросные листы, после чего было предложено продлить договор с действующей компанией на один год с соблюдением всех нормативных требований.
Как сообщил Мейрам Дюсюков, в рамках продления контракта компания увеличит инвестиции и установит 350 дополнительных комплексов. Тариф на услуги при этом останется на уровне 2021 года.
Всего за 5 лет срока действия договора при гособязательствах в 14 млрд тенге взысканных штрафов у нас порядка 94 млрд тенге при наложенных 156 млрд тенге. Все взыскания идут в бюджет Алматы", - проинформировал спикер.
Казахстан возобновил статус центра ЮНЕСКО по изучению ледников
Казахстан обеспечит функционирование центра ежегодным финансированием в размере не менее 414 млн тенге
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ЮНЕСКО о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра, сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Ранее в мажилисе рассказали, что в рамках соглашения будет создан Совет управляющих, включающий представителей правительства Казахстана, ЮНЕСКО и государств региона. Казахстан обеспечит функционирование центра ежегодным финансированием в размере не менее 414 млн тенге, а также предоставит помещения, оборудование и административную поддержку.
Поправки о запрете пропаганды ЛГБТ подписал Токаев
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", сообщили в Акорде.
Закон запрещает распространение в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и онлайн-платформ информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова уточнила, что запрет касается только публичной пропаганды ЛГБТ.
Также законом предоставляется возможность присвоения государственным архивам статуса "Национальный" - для архивов, имеющих особую государственную и общественную значимость. Расширяется понятийный аппарат архивного законодательства - в части формирования, хранения и использования архивных документов. Уточняется порядок подтверждения приема документов на государственное хранение и вводится обязательная научная экспертиза ценности документов перед их передачей в архив.
Законом закрепляется норма о безвозмездной передаче в государственные архивы обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета и имеющих историко-культурную ценность.
Вместе с тем, устанавливается ограничение доступа сроком 75 лет к архивным документам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне граждан.
Также главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по реализации поручений главы государства". Основная цель поправок - повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.
Для реализации поручений, озвученных в послании президента 2023 года, введена норма по увеличению доли внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, до 70% от общего годового объема приобретенных работ и услуг.
Законом также закрепляется, что Единая платформа недропользования находятся исключительно в государственной собственности, а Национальный оператор в области геологии (Национальная геологическая служба) не подлежит приватизации. Это необходимо для сохранения стратегически важной геологической информации и обеспечения ее безопасности.
Напомним, что в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.
