Засунула кота в барабан стиральной машины: в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео
Талдыкорган. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео, на котором запечатлен кот, помещенный в барабан стиральной машины, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Публикация вызвала волну возмущения пользователей и стала поводом для незамедлительного реагирования со стороны правоохранительных органов. Сразу после появления видеоматериала сотрудники полиции начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Автор ролика пояснила, что происходящее носило "шуточный" характер: якобы барабан стиральной машины был прокручен без воды всего один раз, после чего животное сразу извлекли", - говорится в сообщении.
Также в ходе проверки кот был осмотрен ветеринарным врачом.
По заключению специалиста, в настоящий момент угрозы жизни и здоровью животного нет. Тем не менее сам факт подобного обращения стал основанием для привлечения владелицы кошки к административной ответственности за жестокое обращение с животными", - добавили в полиции.
Ранее собаку протащили привязанной к машине в ВКО.
22.12.2025, 12:11 48126
В Казахстане представлен рейтинг ведущих GR-специалистов
Ожидается, что в 2026 году сектор Government Relations получит дополнительный импульс развития
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Профессиональное сообщество GR-Hub по итогам 2025 года определило ведущих специалистов в сфере Government Relations, чья деятельность направлена на выстраивание устойчивого и институционально выверенного взаимодействия между бизнесом, обществом и государством, передает корреспондент агентства.
Специалисты этой, на первый взгляд, неприметной, но стратегически значимой сферы сконцентрированы на формировании условий для разработки и привлечения передовых технологий, последовательном улучшении деловой среды и повышении конкурентоспособности Казахстана как юрисдикции, привлекательной для иностранного капитала и высококвалифицированных кадров", - отметили в сообществе.
Также, по данным GR-Hub, ожидается, что в 2026 году сектор Government Relations получит дополнительный импульс развития на фоне усиления интеграционных процессов и расширения инвестиционно-торгового взаимодействия в Центральной Азии.
С GR-рейтингом 2025 года можно ознакомиться по ссылке.
21.12.2025, 19:44 111696
Снег и метель прогнозируют в Казахстане
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют снег и метель 22 декабря на большей территории Казахстана, передает корреспондент агентства.
Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей территории Казахстана - прогнозируется снег с метелью, на западе, юго-западе страны в дневные часы осадки в виде дождя и снега", - сообщает РГП "Казгидромет".
По данным синоптиком, на северо-западе и в центре страны под влияние отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.
По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра", - добавили в пресс-службе.
21.12.2025, 18:44 116441
Ушел из жизни актер Асанали Ашимов
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 88 лет ушел из жизни народный артист Союза Советских Социалистических Республик, актер театра и кино Асанали Ашимов, передает корреспондент агентства.
Асанали Ашимович был выдающимся деятелем, который внес огромный вклад в развитие национальной духовности и основал высшую профессиональную школу казахского театрального и киноискусства", - сообщили в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Асанали Ашимова.
Асанали Ашимов, посвятивший всю свою жизнь служению театру и кино, внес неоценимый вклад в расширение горизонтов отечественной культуры. Выдающийся артист талантливо воплотил множество ярких образов и по праву завоевал искреннее признание широкой зрительской аудитории. Незабываемое наследие оставил Асанали Ашимов как выдающийся мастер сцены и кинорежиссер. Он воспитал целую плеяду молодых артистов и сыграл огромную роль в сохранении духовной преемственности поколений. Яркий образ Асанали Ашимова, в течение всего творческого пути отстаивавшего высокие идеалы искусства, навсегда останется в памяти нашего народа", - говорится в телеграмме.
Асанали Ашимов родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма Южно-Казахстанской области (ныне территория Жамбылской области. - Прим. ред). Среди наиболее известных ролей актера - чекист Чадьяров в фильмах "Конец атамана" и "Транссибирский экспресс", Камал Айкенов в драме "Вкус хлеба". Фильмография Ашимова насчитывает несколько десятков работ, отмечает gazeta.ru.
С 1963 года Ашимов трудился в Казахском драматическом театре имени Мухтара Ауэзова. На его сцене он исполнил несколько десятков ролей, также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера.
Ранее ушел из жизни телеведущий Юрий Николаев.
19.12.2025, 15:48 264116
Информацию о досрочной замене водительских удостоверений опровергли в МВД
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции опровергли распространяемую в соцсетях информацию об обязательной досрочной замене водительских удостоверений.
В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в ближайшие четыре года, необходимо заменить заранее. Эта информация не соответствует действительности", - сообщает Polisia.kz.
В полиции подчеркнули, что порядок выдачи и замены водительских удостоверений не изменялся. Документы подлежат замене только по истечении их срока действия и в установленном порядке. Дополнительные требования, включая повторную сдачу экзаменов или какие-либо ограничения, отсутствуют.
Полиция призывает граждан не доверять недостоверным сообщениям и проверять сведения исключительно в официальных источниках. Распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - предупредили в МВД.
Напомним, в Казахстане подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений стала доступна через мобильное приложение.
19.12.2025, 14:31 269831
Количество вооруженных конфликтов во всем мире достигло самого высокого уровня - Токаев
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в университет Организации Объединенных Наций в Токио выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире, сообщает Акорда.
Количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордных 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что возможности ООН все больше сдерживаются вследствие растущей геополитической поляризации и снижения доверия между крупными державами.
Поэтому, как было сказано далее, всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.
Любая значимая реформа должна начинаться с подтверждения приверженности Уставу ООН. Его основные принципы - суверенитет, территориальная целостность и мирное урегулирование споров - должны соблюдаться неукоснительно и без каких-либо исключений. Однако отдельные положения Устава уже не отражают реалии XXI века, в том числе те, которые несправедливы по отношению к Японии и другим странам, оказывающим значительную поддержку организации. Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями. Считаю, что настало время для ответственного диалога о том, как обеспечить его надежность и актуальность в будущем", - считает Касым-Жомарт Токаев.
Он призвал к обеспечению более широкого участия в СБ ООН ответственных средних держав.
Особое место в выступлении заняла проблематика, связанная с нарастающей ядерной угрозой. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.
Также президент предложил создать в Алматы региональный филиал университета ООН.
Глава государства подчеркнул, что авторитет Казахстана на международной арене напрямую опирается на прогресс, достигнутый внутри страны. По его мнению, именно ответственная внутренняя политика лежит в основе эффективной дипломатии.
Казахстан готов создать в Алматы региональный филиал университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом" - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в дальнейшем укреплении институционального партнерства между университетом ООН и ведущими казахстанскими вузами в области совместных исследований, академических обменов и программ подготовки выпускников.
Ранее в Токио состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с руководителем одной из крупнейших и влиятельных японских торгово-инвестиционных корпораций Sumitomo Шинго Уэно.
18.12.2025, 20:37 324416
Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным
Родовспомогательная помощь беременным, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях, осуществляется в роддомах
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили, что сведения об использовании наручников в отношении беременных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, во время родов и операций, не соответствует действительности, передает корреспондент агентства.
Родовспомогательная помощь беременным, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях, осуществляется в родильных домах (отделениях). Во время родов и оперативных вмешательств наручники в отношении беременных осужденных не используются. После родов женщины размещаются в палатах, оснащенных разборными средствами охраны, что обеспечивает как их безопасность, так и соблюдение прав и условий содержания", - проинформировали в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что совместно с КУИС при поддержке Генеральной прокуратуры улучшена инфраструктура, проведены текущие и капитальные ремонты 55 объектов и запланировано строительство ряда новых врачебных амбулаторий. Внедрены скрининговые осмотры, телемедицинские услуги, что повысило доступность консультаций узких специалистов.
Ранее депутат мажилиса Абзал Куспан заявил об "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана.
18.12.2025, 16:33 344111
Опрос КТ: 80% респондентов не согласны с запретом лечить зубы на пенсионные излишки Эксклюзив КТ
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов не согласны с запретом использовать пенсионные излишки на лечение зубов, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?"
80% участников опроса ответили: "Не согласен(а), граждане не должны отвечать за чужие незаконные действия", 13% выбрали ответ: "Согласен(а) с решением, зубы лечить не обязательно" и 7% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
Ранее заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса сообщил, что около 200 млрд тенге, незаконно выведенные из ЕНПФ под видом стоматологических услуг, возвращены в фонд не будут.
К гражданам мы претензий не предъявляем, они получили свои деньги, хоть и преждевременно. Но лица, непосредственно занимавшиеся незаконным выводом средств, будут привлечены к уголовной ответственности. В отношении группы лиц уже определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело расследуется", - сказал Женис Елемесов.
В начеле октсября Агентство по финансовому мониторингу разыскивает троих подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонд. Также недавно был задержан один из трех подозреваемых.
Между тем стоит отметить, что в настоящее время подавляющее большинство законопослушных граждан страдает от последствий незаконных действий группы лиц. Теперь многие люди, особенно пенсионеры, лишились единственного шанса получить качественное стоматологическое лечение. Для некоторых это не вопрос эстетики, а вопрос здоровья.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов.
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов также прокомментировала врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила она.
18.12.2025, 09:03 341871
Самолет Алматы - Бангкок совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине
Фото: Depositphotos
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, выполнявший 18 декабря рейс KC931 по маршруту Алматы - Бангкок, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине, сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana.
Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01.00 и приземлился в Дели в 05.51 в штатном режиме. Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок", - проинформировали в авиакомпании.
Отмечается, что открыта горячая линия WhatsApp авиакомпании по номеру: +7 702 702 00 74.
Напомним, 17 декабря сигнал бедствия объявил экипаж самолета Алматы - Астана.
