Засунула кота в барабан стиральной машины: в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео

Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего визита в университет Организации Объединенных Наций в Токио выразил обеспокоенность ростом конфликтов в мире, сообщает Акорда.





Количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордных 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Вместе с тем он обратил внимание на то, что возможности ООН все больше сдерживаются вследствие растущей геополитической поляризации и снижения доверия между крупными державами.





Поэтому, как было сказано далее, всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.





Любая значимая реформа должна начинаться с подтверждения приверженности Уставу ООН. Его основные принципы - суверенитет, территориальная целостность и мирное урегулирование споров - должны соблюдаться неукоснительно и без каких-либо исключений. Однако отдельные положения Устава уже не отражают реалии XXI века, в том числе те, которые несправедливы по отношению к Японии и другим странам, оказывающим значительную поддержку организации. Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями. Считаю, что настало время для ответственного диалога о том, как обеспечить его надежность и актуальность в будущем", - считает Касым-Жомарт Токаев.





Он призвал к обеспечению более широкого участия в СБ ООН ответственных средних держав.





Особое место в выступлении заняла проблематика, связанная с нарастающей ядерной угрозой. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что немногие страны могут так глубоко, как Казахстан и Япония, осознать цену, которую заплатило человечество за ядерное оружие.





Также президент предложил создать в Алматы региональный филиал университета ООН.





Глава государства подчеркнул, что авторитет Казахстана на международной арене напрямую опирается на прогресс, достигнутый внутри страны. По его мнению, именно ответственная внутренняя политика лежит в основе эффективной дипломатии.





Казахстан готов создать в Алматы региональный филиал университета ООН. Его деятельность могла бы быть сосредоточена в первую очередь на вопросах, связанных с водной и климатической безопасностью, предотвращением конфликтов и миротворчеством, устойчивым развитием и управлением искусственным интеллектом" - заявил Касым-Жомарт Токаев.





В завершение глава государства заявил о заинтересованности Казахстана в дальнейшем укреплении институционального партнерства между университетом ООН и ведущими казахстанскими вузами в области совместных исследований, академических обменов и программ подготовки выпускников.



