В Петропавловске изъяли самую крупную партию "синтетики" с начала года

Фото: ДП СКО

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Петропавловск. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 23-летний житель Астаны приехал в Петропавловск для распространения синтетических наркотиков. В апреле его задержали полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ по СКО, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





На съемной квартире, где проживал задержанный, а также в указанных им "закладках" были изъяты свертки, в которых находилось свыше 0,5 кг порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетические наркотики α-PvP и мефедрон. По данному факту проводится расследование.





Это самая крупная партия "синтетики", изъятая полицейскими в этом году. Всего с января в области зарегистрировано 139 наркоправонарушений, из них 66 фактов сбыта, изъято свыше 40 кг различных наркотических средств и психоактивных веществ.



