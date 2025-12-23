В Шымкенте вынесли приговор по делу ОПГ в спецЦОНе: взятки за водительские экзамены превысили 56 млн тенге

Фото: Depositphotos

Шымкент. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента рассмотрел резонансное дело о создании организованной преступной группы в специализированном центре обслуживания населения № 2. По делу проходили 15 человек, обвиняемых в получении взяток и легализации преступных доходов, сообщили в пресс-службе суда.





Как установил суд, руководитель спецЦОНа № 2 М. в 2022-2024 годах, используя служебное положение, создал и возглавил организованную преступную группу, которая систематически получала незаконное вознаграждение за содействие в успешной сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами.





В преступную схему были вовлечены сотрудники центра, доверенные лица и неработающие граждане. Они подыскивали желающих получить водительские права за деньги - суммы варьировались от 80 тыс. до 400 тыс. тенге. По данным суда, от 395 граждан было получено более 56 млн тенге. Часть этих средств М. легализовал, приобретя движимое имущество на сумму около 12 млн тенге.





Кроме того, двое подсудимых, не входивших в состав ОПГ, также систематически получали взятки за помощь при сдаче экзаменов на общую сумму свыше 9 млн тенге.





Суд признал виновными ряд фигурантов дела. В частности, М. был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, однако освобожден от наказания в связи со смертью. Несколько подсудимых получили реальные сроки лишения свободы - от 4 до 6 лет 8 месяцев. Часть фигурантов была приговорена к одному году лишения свободы, но освобождена от отбывания наказания на основании закона об амнистии.





Девять подсудимых были оправданы по статье об участии в организованной группе за недоказанностью вины.





Движимое имущество, приобретенное на преступные доходы, конфисковано в доход государства.





Приговор суда пока не вступил в законную силу.





Ранее депутат мажилиса Абзал Куспан заявил о системных нарушениях прав человека в следственных изоляторах и колониях Казахстана, указав на рост смертности среди содержащихся под стражей, передает корреспондент агентства. В частности, он напомнил, что 19 августа в СИЗО Шымкента скончался бывший руководитель спецЦОНа № 2. Смерть наступила вследствие сердечно-сосудистой и полиорганной недостаточности.



