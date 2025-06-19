Дело Перизат Кайрат передали в Генпрокуратуру

В прокуратуре рассказали, сколько всего жалоб о применении пыток в отношении женщины поступило в ведомство

Фото: polisia.kz

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Атырау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Атырауской области ответили на официальный запрос информационного агентства - В прокуратуре Атырауской области ответили на официальный запрос информационного агентства Kazakhstan Today по делу жительницы Атырау Жансаи Каршегеновой, которая обвинила следователя департамента экономических расследований по области в пытках, передает корреспондент агентства.





В прошлом году после обыска в доме Жансаи Каршегеновой на нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Позже, как сообщили ее представители, женщину задержали с многочисленными нарушениями. Говоря о задержании Жансаи Каршегеновой, ее адвокат Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении женщины. В мае в Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Каршегенова обвинила следователя в пытках. Информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в прокуратуру Атырауской области.





В частности, в прокуратуре рассказали, сколько всего жалоб о применении пыток в отношении женщины поступило в ведомство.





В период с августа по сентябрь 2024 года в прокуратуру области поступило три обращения от Каршегеновой Жансаи, в которых она сообщала о применении к ней пыток. Каждое из этих обращений было зарегистрировано в установленном порядке и принято к производству", - сообщили в ответе на запрос.





В прокуратуре заверили, что "все три жалобы проанализированы сотрудниками управления досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры области". Также, отвечая на вопрос о перенаправлении заявления в другие органы, в ведомстве сообщили, что утверждения не соответствуют действительности.





Кроме того, в прокуратуре рассказали, были ли задействованы при рассмотрении жалоб Жансаи Каршегеновой специальные прокуроры.





Одно из заявлений Каршегеновой также рассмотрено и управлением досудебного расследования - специальными прокурорами", - уверяют в ведомстве.





Помимо этого, в прокуратуре пояснили, какие мероприятия провела прокуратура Атырауской области при рассмотрении жалоб женщины.





Обстоятельства, изложенные в жалобах, дважды проверялись в рамках проверок, по результатам которых были составлены соответствующие акты. Информация о передаче заявлений следователю, в отношении которого подана жалоба, не подтвердилась", - сообщается в ответе на запрос.





Говоря о том, какие действия будут предприняты для объективного рассмотрения очередной жалобы Каршегеновой, в ведомстве заявили, что "прокуратура области проинформировала заявителя о возможности подачи жалобы в процессе апелляционного обжалования, поскольку судебное решение еще находится на стадии пересмотра в вышестоящей инстанции и не вступило в силу. В рамках апелляционного разбирательства возобновлено судебное следствие с целью всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела, а также рассмотрения ходатайств защиты, в том числе касающихся предполагаемых фактов применения пыток".





Прокурором, участвующим в процессе в качестве государственного обвинителя, будут предприняты все необходимые меры для тщательного исследования судом доводов о применении пыток", - подчеркнули в прокуратуре.





Также в ведомстве ответили на вопрос о том, будут ли учитываться при рассмотрении жалобы заключения судмедэкспертизы, которая была инициирована самой Каршегеновой.





При рассмотрении жалоб о применении пыток прокуратура области учитывает и изучает все сведения, имеющие отношение к делу, включая результаты экспертиз", - добавили в прокуратуре.





Как сообщалось ранее, в Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Как сообщили представители Жансаи Каршегеновой, в августе 2024 года в рамках следствия по делу ее бывшего мужа в связи с возможными нарушениями в ведении его бизнеса в доме женщины был проведен обыск.





В ходе обыска никаких свидетельств по делу ее экс-супруга найдено не было. Однако в доме Жансаи Каршегеновой нашли 90 килограммов осетровых, 146 граммов осетровой икры, 90 тысяч долларов и 4,6 тысячи евро. На нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Женщина предоставила необходимые документы о законном приобретении рыбы и икры. Через месяц ее задержали и водворили в ИВС с многочисленными нарушениями, как утверждают адвокаты Жансаи Каршегеновой. В частности, адвокат жещины Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении Каршегеновой.





Он подчеркнул, что "факт пыток на сегодняшний день уголовно наказуемое деяние и имеется Стамбульский протокол, который ратифицирован Казахстаном. Поэтому мы и собрались в данном случае по данному факту".