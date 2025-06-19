18.06.2025, 13:04 41541
Главу одного из общественных фондов Алматинской области задержали по подозрению в мошенничестве
Фото: ДП Алматинской области
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Конаев. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержана руководитель одного из общественных фондов по подозрению в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба областной полиции.
По информации следственных органов, подозреваемая собирала денежные средства с населения под предлогом оказания помощи в репатриации граждан Республики Казахстан, осужденных за рубежом. По предварительным данным, собранные средства использовались не по назначению", - уточнили в полиции.
Подозреваемая арестована. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".
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18.06.2025, 19:36 29716
В Павлодаре экс-чиновник получил три года за растрату средств Нацфонда
Выявлены факты оплаты подрядчику 158 млн тенге за невыполненные работы
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Павлодар. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарского района в ходе проверки выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями руководителем отдела реального сектора экономики Павлодарского района при строительстве социального объекта, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
За счет средств, выделенных из Национального фонда в рамках государственной программы "Ауыл Ел-Бесігі", в селе Кеменгер возводился физкультурно-оздоровительный комплекс за 382 млн тенге.
Проверка законности расходования бюджетных средств выявила факты оплаты подрядчику 158 млн тенге за фактически невыполненные объемы работ.
Прокуратурой района материалы по факту злоупотребления чиновником должностными полномочиями зарегистрированы в ЕРДР по статье 361 УК РК, досудебное расследование осуществлено департаментом по противодействию коррупции.
Приговором межрайонного суда по Павлодарской области бывший руководитель отдела реального сектора экономики осужден к 3 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Напомним, в конце мая в Шымкенте суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых Д. и Б. по обвинению в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, а также получении взятки.
18.06.2025, 17:20 34491
Дело Перизат Кайрат передали в Генпрокуратуру
Фото: polisia.kz
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Дело Перизат Кайрат и ее матери по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передали в Генеральную прокуратуру, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов. Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд", - заявили в агентстве.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана осенью 2024 года по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов. По делу о мошенничестве и легализации денег, добытых преступных путем, фигурантом проходит также мать Перизат Кайрат. Она находится под домашним арестом.
18.06.2025, 12:03 43776
В Туркестанской области несовершеннолетнего осудили на семь лет за сбыт психотропных веществ
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области приговорил 17-летнего жителя региона к семи годам лишения свободы за сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, сообщает Главная транспортная прокуратура.
Следствием установлено, что подросток, проживая в селе Мынбай, через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше. Преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества - меткатинон, закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчетность через зашифрованные каналы связи. Оплата производилась в криптовалюте и переводилась в тенге через P2P-сервисы", - заявили в ведомстве.
По данным прокуратуры, у жителя региона было изъято 29 свертков с наркотиками, еще 26 - из 41 закладки. Общий вес превышает 136 граммов.
Ранее троих казахстанцев приговорили к лишению свободы по делу о сбыте наркотиков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.06.2025, 12:00 78751
Алматинца осудили на четыре года за ложные сообщения о бомбе на вокзале
Фото: depositphotos.com
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Алматы осудили на четыре года лишения свободы за серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах, сообщает Главная транспортная прокуратура.
Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах. Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях. Суд признал мужчину виновным по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, подчеркивается, что осужденный также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.
Ранее в Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.06.2025, 08:10 87276
Жительница Атырау обвинила следователя в пытках: в прокуратуре прокомментировали ситуацию
Фото: polisia.kz
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Атырау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Атырауской области ответили на официальный запрос информационного агентства Kazakhstan Today по делу жительницы Атырау Жансаи Каршегеновой, которая обвинила следователя департамента экономических расследований по области в пытках, передает корреспондент агентства.
В прошлом году после обыска в доме Жансаи Каршегеновой на нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Позже, как сообщили ее представители, женщину задержали с многочисленными нарушениями. Говоря о задержании Жансаи Каршегеновой, ее адвокат Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении женщины. В мае в Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Каршегенова обвинила следователя в пытках. Информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в прокуратуру Атырауской области.
В частности, в прокуратуре рассказали, сколько всего жалоб о применении пыток в отношении женщины поступило в ведомство.
В период с августа по сентябрь 2024 года в прокуратуру области поступило три обращения от Каршегеновой Жансаи, в которых она сообщала о применении к ней пыток. Каждое из этих обращений было зарегистрировано в установленном порядке и принято к производству", - сообщили в ответе на запрос.
В прокуратуре заверили, что "все три жалобы проанализированы сотрудниками управления досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры области". Также, отвечая на вопрос о перенаправлении заявления в другие органы, в ведомстве сообщили, что утверждения не соответствуют действительности.
Кроме того, в прокуратуре рассказали, были ли задействованы при рассмотрении жалоб Жансаи Каршегеновой специальные прокуроры.
Одно из заявлений Каршегеновой также рассмотрено и управлением досудебного расследования - специальными прокурорами", - уверяют в ведомстве.
Помимо этого, в прокуратуре пояснили, какие мероприятия провела прокуратура Атырауской области при рассмотрении жалоб женщины.
Обстоятельства, изложенные в жалобах, дважды проверялись в рамках проверок, по результатам которых были составлены соответствующие акты. Информация о передаче заявлений следователю, в отношении которого подана жалоба, не подтвердилась", - сообщается в ответе на запрос.
Говоря о том, какие действия будут предприняты для объективного рассмотрения очередной жалобы Каршегеновой, в ведомстве заявили, что "прокуратура области проинформировала заявителя о возможности подачи жалобы в процессе апелляционного обжалования, поскольку судебное решение еще находится на стадии пересмотра в вышестоящей инстанции и не вступило в силу. В рамках апелляционного разбирательства возобновлено судебное следствие с целью всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела, а также рассмотрения ходатайств защиты, в том числе касающихся предполагаемых фактов применения пыток".
Прокурором, участвующим в процессе в качестве государственного обвинителя, будут предприняты все необходимые меры для тщательного исследования судом доводов о применении пыток", - подчеркнули в прокуратуре.
Также в ведомстве ответили на вопрос о том, будут ли учитываться при рассмотрении жалобы заключения судмедэкспертизы, которая была инициирована самой Каршегеновой.
При рассмотрении жалоб о применении пыток прокуратура области учитывает и изучает все сведения, имеющие отношение к делу, включая результаты экспертиз", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, в Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Как сообщили представители Жансаи Каршегеновой, в августе 2024 года в рамках следствия по делу ее бывшего мужа в связи с возможными нарушениями в ведении его бизнеса в доме женщины был проведен обыск.
В ходе обыска никаких свидетельств по делу ее экс-супруга найдено не было. Однако в доме Жансаи Каршегеновой нашли 90 килограммов осетровых, 146 граммов осетровой икры, 90 тысяч долларов и 4,6 тысячи евро. На нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Женщина предоставила необходимые документы о законном приобретении рыбы и икры. Через месяц ее задержали и водворили в ИВС с многочисленными нарушениями, как утверждают адвокаты Жансаи Каршегеновой. В частности, адвокат жещины Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении Каршегеновой.
Он подчеркнул, что "факт пыток на сегодняшний день уголовно наказуемое деяние и имеется Стамбульский протокол, который ратифицирован Казахстаном. Поэтому мы и собрались в данном случае по данному факту".
16.06.2025, 18:12 121511
Ущерб в 89 млн тенге: в Мангистау создателей финпирамиды приговорили к шести годам
Фото: Depositphotos
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Актау. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области создателей финансовой пирамиды приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Указанными лицами на территории Мангистауской области распространялась реклама о возможности беспроцентного приобретения жилья либо автомобиля в порядке очередности с другими гражданами путем внесения денежного вклада на счет созданного ими кооператива", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, в результате преступных действий 31 жителю области причинен имущественный ущерб на общую сумму 89 миллионов тенге.
Как и в других аналогичных случаях, преступная схема работала за счет привлечения денежных вкладов новых членов кооператива", - пояснили в ведомстве.
Ранее в Кызылординской области был вынесен приговор по делу об организации финпирамиды.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.06.2025, 17:32 122216
В Атырау осудили на пять лет главбуха школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве
В результате мошенничества она похитила государственные средства на сумму более 49 млн тенге
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Атырау. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау осудили на пять лет лишения свободы главного бухгалтера специализированной школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба суда № 2 города Атырау.
Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 5 лет", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Подсудимая, с июня 2023 года занимая должность бухгалтера в КГУ - специализированной школе-лицее-интернате, а с сентября 2023 года - главного бухгалтера, в период с июня 2023 года по октябрь 2024 года, воспользовавшись доверием директора указанного учреждения, незаконно использовала его электронную подпись и системы "1С" и "Парус". С помощью этих систем она необоснованно переводила деньги на свой счет и счета доверенных лиц. В результате мошенничества она похитила государственные средства на сумму более 49 млн тенге. Подсудимая полностью признала свою вину", - добавили в суде.
Ранее в Жамбылской области осудили замглавврача и главбуха городской многопрофильной больницы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.06.2025, 15:25 103836
Подозреваемый в избиении врачей арестован в Караганде
Расследование продолжается
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Караганда. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде арестовали подозреваемого в избиении двух врачей в областной детской больнице, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В Караганде арестован 38-летний подозреваемый в нанесении побоев двум медработникам.
Подозреваемый с санкции суда арестован на два месяца. Расследование продолжается", - сказано в сообщении областного ДП.
Напомним, что 12 июня в Карагандинской областной детской больнице местный житель в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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