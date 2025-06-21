Фиктивные рецепты на трамадол выписывали медики в Туркестанской области

В ходе ОПМ "Дәрмек" был ограничен оборот 380 тысяч тонн прекурсоров, привлечено к ответственности более 70 юридических лиц

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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам второго этапа оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" по контролю за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в отношении 135 медработников составлены материалы, направленные в Комитет медико-фармацевтического контроля, сообщает - По итогам второго этапа оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" по контролю за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в отношении 135 медработников составлены материалы, направленные в Комитет медико-фармацевтического контроля, сообщает Polisia.kz





В ходе ОПМ "Дәрмек" в Туркестанской области ликвидирована организованная преступная группа из медицинских работников, занимавшихся подделкой рецептов на трамадол. Было изъято 170 тысяч таблеток, на медиков заведено уголовное дело.





Кроме того, в Восточно-Казахстанской области крупное предприятие привлечено к ответственности за нарушение правил оборота прекурсоров. Изъято 380 тысяч тонн прекурсоров.





В Акмолинской области задержана жительница Кокшетау 2003 года рождения за сбыт наркосодержащих препаратов.





Всего в ходе ОПМ выявлено 237 административных правонарушений, изъято 23 тысячи ампул и 6 тысяч таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества. Проверено 709 объектов, в том числе 577 медицинских учреждений и 132 промышленных предприятия.





Ограничен оборот 380 тысяч тонн прекурсоров, привлечено к ответственности более 70 юридических лиц. Выявлено 20 наркопреступлений", - рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.



