16.08.2025, 14:56 38751
В Восточно-Казахстанской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: КНБ РК
Усть-Каменогорск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в Восточно-Казахстанской области проведена операция по ликвидации нарколаборатории, сообщили в пресс-службе ведомства.
По подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. В ходе обыска обнаружено и изъято более 240 литров психотропного вещества и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за полгода выявили четыре тысячи наркоправонарушений.
новости по теме
17.08.2025, 15:41 6491
Житель Алматинской области выращивал коноплю среди кукурузы
Фото: Polisia.kz
Конаев. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с ДКНБ в результате спецоперации в Енбекшиказахском районе задержали 36-летнего местного жителя, сообщает Polisia.kz.
При обыске на территории крестьянского хозяйства площадью 4,5 га полицейские обнаружили наркоплантацию: среди кукурузы росли 233 куста конопли. Кроме того, в шалаше изъяли 58 пробирок с семенами.
Изъятые растения направлены на судебно-химическую экспертизу. Установлено, что их общая масса превышает 49 кг. Подозреваемый доставлен в отдел полиции города Шелекае, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в Восточно-Казахстанской области проведена операция по ликвидации нарколаборатории.
16.08.2025, 10:29 46741
В Алматы воспитателя детсада осудили на четыре года
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Алматы вынес приговор воспитательнице, которая душила ребенка в детском саду, сообщает телеканал КТК.
Шокирующий случай произошел полгода назад. Сотрудница частного учреждения набросилась на мальчика, зажала ему рот и не давала дышать. На суде выяснилось, такими жестокими методами педагог пыталась успокоить четырехлетнего ребенка", - информирует издание.
В ходе следствия выяснилось, что педагогу всего 20 лет, она закончила медресе, а после устроилась в частный детсад.
Подсудимая свою вину признала. За истязание малолетнего ее приговорили к четырем годам тюрьмы. Она будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. Кроме того, в ближайшие 10 лет ей запретили работать с детьми.
Напомним, в Казахстане руководителей частных детсадов будут наказывать за наем неквалифицированных воспитателей.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области суд вынес приговор воспитателю детского центра оказания социальных специальных услуг, которая обожгла подопечную.
16.08.2025, 08:58 50646
Воспитатель обожгла подростка утюгом: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Костанай. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области приговорил к 6 месяцам ограничения свободы воспитателя, обжегшую подростка в детском центре оказания социальных специальных услуг, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что подсудимая Б., работая воспитателем в КГУ "Костанайский детский центр оказания социальных специальных услуг", 14 марта 2025 года, находясь на рабочем месте, вопреки своим должностным обязанностям, причинила несовершеннолетней К. легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как рассказали в суде, подсудимая Б. вину признала полностью.
С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимой Б. окончательное наказание с применением частей 2, 5 статьи 58 УК по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года. На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания", - проинформировали в суде.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, инцидент произошел 17 марта, с заявлением в полицию обратилась директор детского центра оказания специальных социальных услуг. Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. По этому факту уполномоченная по правам ребенка Несибели Басенова посетила центр, провела беседу с директором, а также с другими сотрудниками.
По словам омбудсмена, факты нанесения утюгом ожога подопечной подтверждаются записью с видеокамер.
Однако четкого удара или нанесения ожога не видно, но видно, что воспитатель ходила в зале, где находятся дети, с утюгом в руках. Ожог на плече был установлен медицинским работником центра и сразу же доведено до сведения руководства", - сообщила Несибели Басенова.
15.08.2025, 13:56 84246
В Талдыкоргане постоялец гостиницы жестоко убил ставшего свидетелем кражи администратора
Фото: pexels.com
Талдыкорган. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетісу рассмотрено уголовное дело по фактам совершения убийства с целью скрыть другое преступление, кражи, умышленного уничтожения чужого имущества, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, в мае текущего года обвиняемый снял номер в одной из гостиниц Талдыкоргана. На следующий день, находясь в ресторане гостиницы, он не смог оплатить счет и договорился с администрацией рассчитаться позже.
Чтобы погасить долг, злоумышленник решил украсть деньги с ресепшена. Выбрав момент, когда администратор спала, он выключил свет и начал искать деньги у стойки регистрации. Взяв платежный терминал банка, он собирался уйти, однако от шума проснулась администратор и застала его на месте кражи. Женщина попыталась вызвать полицию. Увидев это, злоумышленник выхватил у нее телефон, повалил на кровать, несколько раз ударил по лицу, затем нанес удары по голове огнетушителем и в завершение - ножницами. От полученных травм женщина скончалась на месте.
После чего похитил мобильные телефоны, принадлежавшие администратору и владельцу, заметив, что в отеле установлены камеры видеонаблюдения, решил скрыть преступление путем поджога стойки регистрации, после чего скрылся с места преступления", - рассказали в суде.
По совокупности преступлений убийца приговорен к 18 годам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших 18 миллионов тенге в счет материального ущерба и морального вреда.
Напомним, в Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда.
15.08.2025, 13:43 86276
SIM-box и более 300 SIM-карт изъяли у 18-летнего иностранца в Алматы
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вновь выявлено оборудование SIM-box, используемое мошенниками для подмены номеров, сообщает прокуратура города.
В ходе оперативных мероприятий в квартире на улице Байтерекова у 18-летнего гражданина России изъяты SIM-box, более 300 SIM-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование.
В ведомстве пояснили, что оборудование широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства", предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.
В ведомстве добавили, что за этот год 7 аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них уже вынесены приговоры.
Прокуратура города Алматы призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в 2025 году ликвидировано три международных преступных call-центра. При координации прокуратуры возбуждены 47 досудебных производств по использованию SIM-боксов, изъято 82 устройства и свыше 50 тыс. SIM-карт, задержано 36 лиц, в том числе 16 иностранцев, по 4 делам вынесены приговоры.
15.08.2025, 10:11 91976
Пять складов и вейпы на шесть млрд тенге: крупную оптовую сеть выявили в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане выявили крупную оптовую сеть, осуществляющую незаконный оборот вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки. В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов. В ходе обыска изъято более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге", - заявили в агентстве.
Кроме того, по информации АФМ, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дропперов - подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге. С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции. Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.
Ранее более 150 тысяч вейпов изъяли в Алматы.
15.08.2025, 09:13 94341
В Астане застройщиков подозревают в обмане более 300 казахстанцев
Фото: polisia.kz
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полицейские расследуют уголовное дело против руководства строительной компании "Asyl-Nur Qurylys", которое обвиняют в обмане более 300 граждан Казахстана, сообщает Polisia.kz.
В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу. Второй объявлен в розыск. Сейчас идут следственные мероприятия, ожидаются дополнительные экспертизы", - заявили в полиции.
Также по решению суда акимат Астаны снес объект, чтобы защитить интересы пострадавших людей.
С марта прошлого года представители ТОО без разрешительных документов рекламировали квартиры в строящемся доме МЖК "Mardan" и заключали договоры бронирования", - говорится в сообщении.
Ранее в Астане более 400 семей вложили 4,6 млрд тенге в долевое строительство и остались без жилья.
14.08.2025, 17:01 116096
В Туркестанской области блогера задержали по подозрению в вымогательстве
Фото: depositphotos
Туркестан. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полицейские задержали блогера, подозреваемого в вымогательстве, сообщает Polisia.kz.
Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем. Он получил от него 2 тысячи долларов, а затем потребовал еще 4 млн тенге. Сотрудники УБОП задержали блогера при получении взятки в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 тысяч 900 долларов. Сейчас проводится расследование", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, а полиция продолжает искать все детали произошедшего.
Ранее в Жетысуской области блогер получил 6 лет за вымогательство.
