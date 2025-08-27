26.08.2025, 11:30 37381
В Астане бизнес-тренера осудили на пять лет по делу о мошенничестве
Она предлагала инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане бизнес-тренера осудили на пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимой по 10 эпизодам мошенничества, причинившим ущерб на сумму свыше 50 млн тенге. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - заявили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, женщина, выдавая себя за бизнес-тренера в сфере онлайн-торговли и закупок, привлекала потенциальных клиентов через Instagram, предлагая курсы по обучению.
После прохождения обучения предлагала слушателям инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники, обещая доход в размере 10% от вложенной суммы. Получив оплату и не выполнив обещанных условий, она прекращала общение с клиентами и скрывалась", - добавили в пресс-службе.
Ранее была раскрыта международная схема интернет-мошенничества в СКО.
27.08.2025, 12:38 8336
Дополнительный срок получил осужденный за проведение экстремистской пропаганды в колонии
Проводя тайные собрания, он вербовал участников в экстремистскую деятельность
Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесен приговор осужденному, который, отбывая срок за вербовку, устроил пропаганду экстремистской деятельности в колонии.
Согласно материалам суда, весной текущего года, отбывая наказание в учреждении № 54, осужденный проводил тайные собрания, на которых распространял идеи экстремистской организации с целью завербовать участников в экстремистскую деятельность.
Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Напомним, в июле за террористические преступления осуждено семь граждан Казахстана.
27.08.2025, 11:52 9011
Бывший замглавы АКК приговорен к 8 годам тюрьмы за махинации при посадке яблоневых садов в Шымкенте
Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор бывшему заместителю председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" и директору подрядной организации за махинации при реализации проекта по посадке яблоневых садов, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководства АО "Фонд поддержки сельского хозяйства" выявили при проверке реализации проекта по созданию двух яблоневых садов в Шымкенте.
Как показало расследование, экс-заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация", в состав которого входит фонд, в интересах поставщика принял в эксплуатацию яблоневые сады, не соответствующие технической спецификации и заявленным производственным параметрам. Сумма невыполненных работ составила 430,6 млн тенге.
По оценкам экспертизы, ущерб государству составил 685,8 млн тенге.
В рамках уголовного дела также зарегистрированы досудебные расследования по статьям УК РК "Мошенничество" и "Присвоение или растрата чужого имущества".
7 августа суд приговорил экс-заместителя главы АКК и директора подрядной организации к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве жилых домов в области Жетысу.
26.08.2025, 10:20 39456
АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве жилых домов в области Жетысу
Причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге
Талдыкорган. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Жетысу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге. Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена. Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка. Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны. В результате причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге", - проинформировали в агентстве.
С санкции суда наложен арест на имущество застройщика.
По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством. Расследование продолжается", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
25.08.2025, 19:11 55936
Пьяного жителя Астаны арестовали за мелкое хулиганство на борту самолета
Фото: департамент полиции на транспорте
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По прилете авиарейса сообщением Камрань - Астана в международный аэропорт столицы по акту снят 30-летний житель Астаны, сообщает департамент полиции на транспорте.
Сотрудники линейного отдела полиции установили, что во время полета пассажир был пьян, выражался нецензурной бранью и отказывался выполнять законные требования членов экипажа.
Транспортные полицейские привлекли астанчанина к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне.
Помимо штрафа, по решению суда он арестован на 5 суток за совершение мелкого хулиганства.
25.08.2025, 18:35 56736
Героин под видом обувного крема: иностранцы получили по 14 лет
Фото: КНБ РК
Туркестан. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2024 года на пограничном пункте пропуска имени Конысбаева в Туркестанской области пресекли попытку незаконного ввоза в страну 770 кг героина под видом крема для обуви, предназначенного для транзита в страны Европы, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры.
Государственный обвинитель представил в суде исчерпывающие доказательства, подтвердившие вину двух иностранцев.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил их к 14 годам лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.08.2025, 10:10 65526
В Костанае к восьми годам приговорили организаторов наркошопа в Telegram
Фото: Depositphotos
Костанай. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Костанае к восьми годам лишения свободы приговорили организаторов наркошопа в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием Thс Seller. Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге. Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц. В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 килограммов. Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы", - заявили в агентстве.
Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины. Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее АФМ разоблачило 50 онлайн-наркошопов.
24.08.2025, 13:14 88791
В Астане блогера арестовали за скандальные видео
Фото: Depositphotos
Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 33-летнего блогера арестовали на 15 суток за скандальные видео, сообщает Polisia.kz.
Блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.
По данным полиции, ведущий канала в социальных сетях, совмещавший работу с должностью арт-директора увеселительного заведения, решил привлекать внимание публики за счет провокационного контента. В частности, в Сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику.
Ранее в Туркестанской области блогера задержали по подозрению в вымогательстве.
24.08.2025, 12:25 86186
Наезд на человека в Конаеве: возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Конаев. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полиция возбудила уголовное дело после наезда на человека в Конаеве, который попал на видео, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Проводится досудебное расследование. Полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых", - проинформировали в пресс-службе.
Также в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Сети распространились кадры наезда.
В Конаеве произошли разборки между лицами, в результате которых серьезно пострадали люди", - писал телеграм-канал "ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ".
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
