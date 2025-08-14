Ущерб в 38,5 млн тенге: раскрыта международная схема интернет-мошенничества в СКО

Задержали пятерых местных жителей в возрасте от 19 до 24 лет

Петропавловск. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Звено международной сети интернет-мошенников ликвидировали в Северо-Казахстанской области, сообщает Polisia.kz





В районном центре Булаево киберполицейские задержали пятерых местных жителей в возрасте от 19 до 24 лет.





Как сообщает полиция, 21-летний житель Аккайынского района подозревается в создании организованной преступной группы, входящей в международную сеть интернет-мошенничества. Он координировал действия четырех так называемых дроповодов - лиц, которые через сеть дропперов обеспечивали перевод денежных средств от потерпевших к "обнальщикам".





На сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по этим фактам составляет 38,5 миллиона тенге.





Полиция продолжает устанавливать их причастность к другим подобным преступлениям.



