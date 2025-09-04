В Шымкенте бывший депутат маслихата объявлен в розыск

Похищенные средства они тратили на азартные игры

Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Два частных судебных исполнителя в течение двух лет присваивали деньги, предназначенные для погашения административных штрафов, сообщили в столичной прокуратуре.





На протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны указанные лица, злоупотребляя своими полномочиями, присвоили денежные средства и растратили их на свои личные цели, в том числе на участие в азартных играх. Аналогичным образом похищены денежные средства физических и юридических лиц. Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.





В отношении судисполнителей начаты досудебные расследования, после чего ущерб ими полностью погашен.





По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий.





Для недопущения аналогичных уголовных правонарушений уполномоченному органу предложено использовать искусственный интеллект для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции", - уточнили в прокуратуре.



