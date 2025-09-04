03.09.2025, 16:00 22711
В Шымкенте бывший депутат маслихата объявлен в розыск Дополнено
Фото: news.ivest.kz
Рассказать друзьям
Шымкент. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте бывший депутат маслихата Куаныш Даулеталиев объявлен в розыск, передает корреспондент агентства.
Даулеталиев Куаныш Амирсеитович. Дата рождения: 02.12.1976, пол: мужской, гражданин РК, Казах. Розыскное дело от 02.09.2025 зарегистрировано в регионе "Шымкент". Инициатор: Суд. Орган, ведущий розыск: УП района Туран", - сообщается в информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
Дополнено 03.09.2025, 18.01
Объявленного в розыск бывшего депутата маслихата Куаныша Даулеталиева доставили в суд Шымкента, сообщили в пресс-служба департамента полиции города.
Указанный гражданин, в отношении которого рассматривалось заявление об оскорблении, был извещен о дате и времени судебного заседания и предупрежден об обязательной явке. Однако, несмотря на уведомление, он в суд не явился. В связи с этим судом было вынесено постановление о принудительном приводе. Исполнение данного постановления возложено на сотрудников Туранского РУП ДП Шымкента. 2 сентября гражданин был установлен и доставлен в суд", - говорится в сообщении.
Ранее бывший транспортный прокурор Казахстана объявлен в розыск.
новости по теме
03.09.2025, 18:14 16421
Обещала оформить визы в Европу, США и Великобританию: казахстанку задержали по делу о мошенничестве
С санкции суда она находится под стражей
Рассказать друзьям
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане женщину, которая обещала оформить потерпевшим долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, Соединенные Штаты Америки и Великобританию, задержали по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Во избежание уголовной ответственности заключила фиктивные договора займа с более 60 потерпевшими и пыталась завуалировать свое преступление под гражданско-правовые отношения. Причиненный ущерб составил более 330 млн тенге. Обвиняемая задержана, ее действия квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество), с санкции суда находится под стражей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливается весь круг потерпевших лиц, проводится досудебное расследование.
Ранее в Астане двух женщин осудили по делу о мошенничестве.
03.09.2025, 16:43 21186
Саденов прокомментировал розыск экс-главного транспортного прокурора
Глава МВД не назвал статью, по которой ведется розыск Максата Дуйсенова
Рассказать друзьям
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов прокомментировал информацию об объявлении в розыск бывшего главного транспортного прокурора страны Максата Дуйсенова.
По словам Саденова, МВД не является инициатором розыска Максата Дуйсенова.
Да, объявлен в розыск, в розыскных списках есть. Мы совместно с инициатором будем этот вопрос решать", - сказал министр.
При этом он отметил, что не уполномочен озвучить статью, по которой ведется розыск.
Напомним, информация о розыске Максата Дуйсенова была опубликована на порталеорганов правовой статистики и спецучетов. Согласно данным, розыскное дело зарегистрировано 29 августа текущего года в Алматы. Инициатором розыска выступает прокуратура.
03.09.2025, 13:12 26041
Интернет-магазин по продаже наркотиков выявили в области Улытау
Действия участников преступной группы координировали 4 гражданина России и Украины
Рассказать друзьям
Жезказган. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау пресечена деятельность Telegram-магазина Kaef Mafia, сбывавшего наркотические средства, сообщает региональная прокуратура.
В отношении его организаторов, осуществлявших сбыт синтетики, начато досудебное расследование.
Преступная схема функционировала по принципу бесконтактной связи, с использованием банковских карт дропперов. В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 гражданина России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте", - рассказали в прокуратуре.
На данный момент расследование в отношении 2 закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд.
Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.
Ранее генпрокурор РК Берик Асылов напомнил, что казахстанцам за наркопреступления может грозить пожизненное лишение свободы.
02.09.2025, 17:15 52036
В Абайской области студент юрфака получил пожизненное за изнасилование несовершеннолетних
Рассказать друзьям
Семей. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил к пожизненному лишению свободы студента юридического факультета за изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Қ. признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывание наказания осужденному назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - заявили в суде.
Также подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Согласно обвинительному акту, преступления совершены подсудимым на территории города Семея в мае 2022 года и январе 2025 года в отношении малолетних лиц в возрасте 12 и 13 лет", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанец получил 17 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней родственницы.
02.09.2025, 15:05 57621
Контрабанду не соответствующих экологическим требованиям грузовиков расследуют в Казахстане
Стоимость нелегально завезенных автомобилей превышает 150 млн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту экономической контрабанды китайских грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Казахстане выявили незаконный канал ввоза по поддельным документам грузовых автомобилей производства КНР на сумму свыше 150 млн тенге. Отмечается, что ввозимый транспорт не соответствует экологическим требованиям.
Уголовное дело расследует управление досудебного расследования Главной транспортной прокуратуры, проводится комплекс следственных мероприятий.
02.09.2025, 14:26 58771
В Таразе в День знаний зарезали школьника
Фото: ugrapro.ru
Рассказать друзьям
Тараз. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 сентября в Таразе во время конфликта между несовершеннолетними от удара ножом погиб 14-летний мальчик.
Информация от трагическом случае, который произошел в День знаний в Таразе, появилась в соцсетях. По информации Hola News, во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен в область сердца.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего заведено уголовное дело по статье УК РК "Убийство".
Несовершеннолетний подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ДП.
Ранее сообщалось, что в Астане шестилетний мальчик угрожал ножом девочке на детской площадке. С ребенком проведена беседа, а законные представители привлечены к ответственности.
02.09.2025, 12:03 62566
В Астане судисполнители в течение двух лет похищали деньги взыскателей
Похищенные средства они тратили на азартные игры
Рассказать друзьям
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Два частных судебных исполнителя в течение двух лет присваивали деньги, предназначенные для погашения административных штрафов, сообщили в столичной прокуратуре.
На протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны указанные лица, злоупотребляя своими полномочиями, присвоили денежные средства и растратили их на свои личные цели, в том числе на участие в азартных играх. Аналогичным образом похищены денежные средства физических и юридических лиц. Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
В отношении судисполнителей начаты досудебные расследования, после чего ущерб ими полностью погашен.
По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий.
Для недопущения аналогичных уголовных правонарушений уполномоченному органу предложено использовать искусственный интеллект для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции", - уточнили в прокуратуре.
Ранее в Акмолинской области раскрыли крупную ОПГ, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.
02.09.2025, 11:19 52121
Мошенничество с кредитами: сотрудники крупных банков обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области завершила расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов, сообщает Генпрокуратура РК.
В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них: сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также работники ряда крупных банков, при участии которых на протяжении более 5 лет совершались мошеннические действия", - рассказали в ведомстве.
Жертвами преступлений стали 348 граждан республики, ущерб составил 3,7 млрд тенге.
Следствием выявлено имущество, приобретенное на преступные деньги, квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого - 2,7 млрд тенге", - перечислили в прокуратуре.
Все участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса, окончательную точку в деле поставит суд.
В начале года в Туркестанской области раскрыли деятельность ОПГ, которая путем оформления фиктивных залогов в рамках госпрограммы "Сыбаға" похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
03.09.2025, 08:47Токаев в Пекине посетил парад, посвященный 80-летию Победы 03.09.2025, 09:431126615,5 млрд тенге из возвращенных активов направлено на водоснабжение ЗКО 03.09.2025, 11:40105321Казахстанцы смогут посещать Армению с удостоверением личности 03.09.2025, 10:34104411Проект по очистке Кенгирского водохранилища разрабатывают казахстанские ученые 03.09.2025, 12:06103571Об активизации мошенников предупредили в Нацбанке 30.08.2025, 09:54278031С Днем Конституции Республики Казахстан! 29.08.2025, 14:04275671Ушел из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин 29.08.2025, 17:54274951Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Конституции 30.08.2025, 09:34269826Казахстанцы отмечают День Конституции 30.08.2025, 15:08262366Авторский поэтический моноспектакль Игоря Пискунова пройдет в театре Лермонтова в Алматы 13.08.2025, 18:37500071Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей468691В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407331Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401621В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390296Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?