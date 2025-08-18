Житель Алматинской области выращивал коноплю среди кукурузы

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Конаев. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с ДКНБ в результате спецоперации в Енбекшиказахском районе задержали 36-летнего местного жителя, сообщает - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с ДКНБ в результате спецоперации в Енбекшиказахском районе задержали 36-летнего местного жителя, сообщает Polisia.kz





При обыске на территории крестьянского хозяйства площадью 4,5 га полицейские обнаружили наркоплантацию: среди кукурузы росли 233 куста конопли. Кроме того, в шалаше изъяли 58 пробирок с семенами.





Изъятые растения направлены на судебно-химическую экспертизу. Установлено, что их общая масса превышает 49 кг. Подозреваемый доставлен в отдел полиции города Шелекае, в отношении него возбуждено уголовное дело.



