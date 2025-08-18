17.08.2025, 15:41 33201
Житель Алматинской области выращивал коноплю среди кукурузы
Фото: Polisia.kz
Конаев. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с ДКНБ в результате спецоперации в Енбекшиказахском районе задержали 36-летнего местного жителя, сообщает Polisia.kz.
При обыске на территории крестьянского хозяйства площадью 4,5 га полицейские обнаружили наркоплантацию: среди кукурузы росли 233 куста конопли. Кроме того, в шалаше изъяли 58 пробирок с семенами.
Изъятые растения направлены на судебно-химическую экспертизу. Установлено, что их общая масса превышает 49 кг. Подозреваемый доставлен в отдел полиции города Шелекае, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в Восточно-Казахстанской области проведена операция по ликвидации нарколаборатории.
новости по теме
18.08.2025, 13:00 1316
Экологический ущерб на 300 млн тенге и золото на 382 млн: незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО
Фото: freepik.com
Усть-Каменогорск. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Восточно-Казахстанской области выявил областной департамент Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой и ДКНБ.
По данным АФМ, ТОО ''EastGoldStone'', не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывало золото с отведением русла реки.
Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге. В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге", - сообщили в агентстве.
Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
Ранее ОПГ "черных" старателей раскрыли в Жамбылской области.
18.08.2025, 11:12 4671
Двенадцать лидеров преступных групп задержали в Казахстане
Фото: depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За семь месяцев 2025 года 12 лидеров и 48 активных участников преступных групп задержали в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
За семь месяцев текущего года выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидировано три транснациональные преступные группы. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников. Один из ярких примеров: в рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находящийся в розыске с 2024 года, организатор нескольких нарколабораторий по производству синтетических наркотиков на территории нашей страны. В текущем году не допущено в оборот свыше 11 тонн наркотиков", - заявил исполняющий обязанности председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
При этом отметил он, объем изъятой синтетики возрос почти в три раза и составил более одной тонны.
Выявлено 322 факта культивирования наркосодержащих растений и 76 фактов контрабанды наркотических средств. Благодаря новым цифровым решениям в три раза больше заблокировано наркосайтов. Их количество превысило 20 тысяч. Также заблокировано 38 тысяч карт-счетов с подозрительными операциями на сумму 2,5 млрд тенге. Пресечено 102 нарколаборатории, из них 11 по производству синтетики и 91 фитолаборатория. Наркобизнесу нанесен ущерб на сумму более 110 млн долларов. Работа в данном направлении продолжается", - добавил Данияр Мейрхан.
Ранее сообщалось, что пожизненное лишение свободы может грозить казахстанцам за наркопреступления.
18.08.2025, 10:25 7001
Пожизненное лишение свободы может грозить казахстанцам за наркопреступления
Фото: Depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокурор Берик Асылов в соцсети X прокомментировал поручение президента РК по активизации мер по выявлению, пресечению и наказанию за наркоправонарушения, а также усилению борьбы с наркобизнесом и пресечению деятельности нарколабораторий и наркомагазинов.
На данный момент борьба с наркопреступностью ведется в условиях усиления наказания за наркобизнес, вплоть до пожизненного лишения свободы. Введена ответственность за рекламу и сбыт в интернете, усилено наказание за оборот прекурсоров и оборудование для нарколабораторий", - подчеркнул Берик Асылов.
Кроме того, по его словам, вводится уголовная статья за "дропперство".
Для выработки действенных мер в борьбе с наркотиками каждые полгода проводятся заседания Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью с участием акимоврегионов, депутатов Парламента и других заинтересованных лиц, в том числе международных партнеров", - сообщил Генпрокурор.
Он отметил, что местные исполнительные органы ориентированы на активизацию профилактической работы совместно с полицией, особенно по удалению нарко-граффити на улицах. В работе по уничтожению нарко-рекламы участвуют коммунальные службы и волонтеры. Уничтожено более 35 тысяч наркорекламы. С начала года задержано 22 наркорекламщика, возбуждено 133 уголовных дела.
В результате работы Таргетинг-центра по мониторингу оборота прекурсоров пресечены 58 фактов незаконного ввоза продукции, которая могла быть использована нарколабораториями, 37 юридических лиц привлечены к ответственности. Полноценная цифровизация с использованием ИИ позволит усилить эффективность борьбы с нарко-преступностью в нашей стране", - отметил Берик Асылов.
Напомним, в начале года президент подписал поправки по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.
13 августа 2025 года на заседании Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму президент Казахстана отметил ухудшение ситуации с распространением наркомании в стране и в международном масштабе и поручил усилить работу по профилактике наркомании.
В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью.
16.08.2025, 14:56 66081
В Восточно-Казахстанской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: КНБ РК
Усть-Каменогорск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры в Восточно-Казахстанской области проведена операция по ликвидации нарколаборатории, сообщили в пресс-службе ведомства.
По подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. В ходе обыска обнаружено и изъято более 240 литров психотропного вещества и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за полгода выявили четыре тысячи наркоправонарушений.
16.08.2025, 10:29 74071
В Алматы воспитателя детсада осудили на четыре года
Фото: Depositphotos
Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Алматы вынес приговор воспитательнице, которая душила ребенка в детском саду, сообщает телеканал КТК.
Шокирующий случай произошел полгода назад. Сотрудница частного учреждения набросилась на мальчика, зажала ему рот и не давала дышать. На суде выяснилось, такими жестокими методами педагог пыталась успокоить четырехлетнего ребенка", - информирует издание.
В ходе следствия выяснилось, что педагогу всего 20 лет, она закончила медресе, а после устроилась в частный детсад.
Подсудимая свою вину признала. За истязание малолетнего ее приговорили к четырем годам тюрьмы. Она будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. Кроме того, в ближайшие 10 лет ей запретили работать с детьми.
Напомним, в Казахстане руководителей частных детсадов будут наказывать за наем неквалифицированных воспитателей.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области суд вынес приговор воспитателю детского центра оказания социальных специальных услуг, которая обожгла подопечную.
16.08.2025, 08:58 77976
Воспитатель обожгла подростка утюгом: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Костанай. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области приговорил к 6 месяцам ограничения свободы воспитателя, обжегшую подростка в детском центре оказания социальных специальных услуг, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что подсудимая Б., работая воспитателем в КГУ "Костанайский детский центр оказания социальных специальных услуг", 14 марта 2025 года, находясь на рабочем месте, вопреки своим должностным обязанностям, причинила несовершеннолетней К. легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как рассказали в суде, подсудимая Б. вину признала полностью.
С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимой Б. окончательное наказание с применением частей 2, 5 статьи 58 УК по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года. На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания", - проинформировали в суде.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, инцидент произошел 17 марта, с заявлением в полицию обратилась директор детского центра оказания специальных социальных услуг. Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. По этому факту уполномоченная по правам ребенка Несибели Басенова посетила центр, провела беседу с директором, а также с другими сотрудниками.
По словам омбудсмена, факты нанесения утюгом ожога подопечной подтверждаются записью с видеокамер.
Однако четкого удара или нанесения ожога не видно, но видно, что воспитатель ходила в зале, где находятся дети, с утюгом в руках. Ожог на плече был установлен медицинским работником центра и сразу же доведено до сведения руководства", - сообщила Несибели Басенова.
15.08.2025, 13:56 111576
В Талдыкоргане постоялец гостиницы жестоко убил ставшего свидетелем кражи администратора
Фото: pexels.com
Талдыкорган. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетісу рассмотрено уголовное дело по фактам совершения убийства с целью скрыть другое преступление, кражи, умышленного уничтожения чужого имущества, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, в мае текущего года обвиняемый снял номер в одной из гостиниц Талдыкоргана. На следующий день, находясь в ресторане гостиницы, он не смог оплатить счет и договорился с администрацией рассчитаться позже.
Чтобы погасить долг, злоумышленник решил украсть деньги с ресепшена. Выбрав момент, когда администратор спала, он выключил свет и начал искать деньги у стойки регистрации. Взяв платежный терминал банка, он собирался уйти, однако от шума проснулась администратор и застала его на месте кражи. Женщина попыталась вызвать полицию. Увидев это, злоумышленник выхватил у нее телефон, повалил на кровать, несколько раз ударил по лицу, затем нанес удары по голове огнетушителем и в завершение - ножницами. От полученных травм женщина скончалась на месте.
После чего похитил мобильные телефоны, принадлежавшие администратору и владельцу, заметив, что в отеле установлены камеры видеонаблюдения, решил скрыть преступление путем поджога стойки регистрации, после чего скрылся с места преступления", - рассказали в суде.
По совокупности преступлений убийца приговорен к 18 годам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших 18 миллионов тенге в счет материального ущерба и морального вреда.
Напомним, в Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда.
15.08.2025, 13:43 113091
SIM-box и более 300 SIM-карт изъяли у 18-летнего иностранца в Алматы
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вновь выявлено оборудование SIM-box, используемое мошенниками для подмены номеров, сообщает прокуратура города.
В ходе оперативных мероприятий в квартире на улице Байтерекова у 18-летнего гражданина России изъяты SIM-box, более 300 SIM-карт казахстанских сотовых операторов и другое оборудование.
В ведомстве пояснили, что оборудование широко используется в криминальных целях для массовой генерации телефонных звонков, отправки рассылок и подмены абонентских номеров.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Неправомерное использование программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства", предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.
В ведомстве добавили, что за этот год 7 аналогичных дел направлено в суд, по четырем из них уже вынесены приговоры.
Прокуратура города Алматы призывает граждан быть внимательными и не передавать посторонним лицам данные своих банковских карт и коды доступа. При наличии информации о возможном использовании подобного оборудования сообщать в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в 2025 году ликвидировано три международных преступных call-центра. При координации прокуратуры возбуждены 47 досудебных производств по использованию SIM-боксов, изъято 82 устройства и свыше 50 тыс. SIM-карт, задержано 36 лиц, в том числе 16 иностранцев, по 4 делам вынесены приговоры.
