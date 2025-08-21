Покушение на замакима Шымкента: суд вынес приговор

Подсудимого приговорили к 9 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности

Шымкент. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Шымкента вынес приговор подсудимому Ернару Жиембаю по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.





По данным СМИ, его приговорили к 9 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.





Также подсудимого обязали выплатить 117 960 тенге в пользу потерпевшего.





Напомним, покушение на Берденова произошло в апреле этого года возле здания горакимата. Он получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.





Подозреваемого - Ернара Жиембая задержали и водворили в изолятор временного содержания. По данным СМИ, он возглавлял ТОО "Тұрғын үй Шымкент" - учреждение, подчинявшееся управлению строительства горакимата.





Суд проходил в открытом режиме.





Прокурор запросил для подсудимого 11 лет 3 месяца лишения свободы, однако подсудимый и его адвокат попросили расценивать нападение как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а не покушение на убийство.