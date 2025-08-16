В Талдыкоргане постоялец гостиницы жестоко убил ставшего свидетелем кражи администратора

Фото: pexels.com

Талдыкорган. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетісу рассмотрено уголовное дело по фактам совершения убийства с целью скрыть другое преступление, кражи, умышленного уничтожения чужого имущества, сообщили в пресс-службе суда.





Согласно материалам дела, в мае текущего года обвиняемый снял номер в одной из гостиниц Талдыкоргана. На следующий день, находясь в ресторане гостиницы, он не смог оплатить счет и договорился с администрацией рассчитаться позже.





Чтобы погасить долг, злоумышленник решил украсть деньги с ресепшена. Выбрав момент, когда администратор спала, он выключил свет и начал искать деньги у стойки регистрации. Взяв платежный терминал банка, он собирался уйти, однако от шума проснулась администратор и застала его на месте кражи. Женщина попыталась вызвать полицию. Увидев это, злоумышленник выхватил у нее телефон, повалил на кровать, несколько раз ударил по лицу, затем нанес удары по голове огнетушителем и в завершение - ножницами. От полученных травм женщина скончалась на месте.





После чего похитил мобильные телефоны, принадлежавшие администратору и владельцу, заметив, что в отеле установлены камеры видеонаблюдения, решил скрыть преступление путем поджога стойки регистрации, после чего скрылся с места преступления", - рассказали в суде.





По совокупности преступлений убийца приговорен к 18 годам лишения свободы. Также суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших 18 миллионов тенге в счет материального ущерба и морального вреда.



