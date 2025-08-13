12.08.2025, 11:24 27086

В Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда

Начальник пассажирского поезда был убит в ночь на 7 августа в Актобе
Актобе. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе полиция задержала подозреваемого в убийстве начальника поезда, он водворен в изолятор временного содержания.

По факту убийства, совершенного в ночь на 7 августа в Актобе, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый незамедлительно задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.


В полиции отметили, что распространяемая информация о том, что конфликт произошел на перроне вокзала и был связан с "повышением авторитета" в криминальной среде, не соответствует действительности.

Предварительно установлено, что причиной стал словесный спор между потерпевшим и подозреваемым, находившимися в состоянии алкогольного опьянения", - уточнили в ведомстве.


В полиции призывают граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам. За распространение ложных сведений предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
 
Теги:АктобеПолиция

новости по теме

12.08.2025, 18:55 14771

В Атырау из СИЗО по ошибке отпустили не того заключенного

Возбуждено уголовное дело, проводится служебное расследование
Атырау. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В следственном изоляторе региона произошла ошибка - на свободу вышел не тот человек.

В результате допущенной сотрудником ошибки был оформлен документ на преждевременное освобождение осужденного. Факт нарушения своевременно выявлен и пресечен", - сообщили в КУИС.


Осужденный находится в исправительном учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится служебное расследование.

Виновные должностные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законодательством", - добавили в ведомстве.

 
Теги:ЗаключенныйСИЗООшибки
12.08.2025, 12:48 23811

В Миннауки прокомментировали предполагаемое самоубийство студентки в Алматы

Будет возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства"
В Миннауки прокомментировали предполагаемое самоубийство студентки в Алматы
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге а правительстве министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек назвал версию предполагаемого самоубийства студентки Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент агентства.

По словам министра, в настоящее время ведется следствие.

Единственное, что могу сказать до вынесения судебных заключений, это больше была семейная, внутренняя трагедия. По моей информации, будет возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства". Это не связано ни с университетом, ни с учебным процессом. В скором времени информация будет официально представлена", - сказал Саясат Нурбек.


30 июля ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что студентка КазНУ предположительно совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. В частности, официальный представитель департамента Салтанат Азирбек сообщила телеканалу Almaty.tv, что на месте происшествия была найдена предсмертная записка.

По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются. По предварительным данным, мотивом послужили семейные обстоятельства", - говорится в сообщении ДП Алматы в Инстаграме.


Напомним, в июне в общежитии Назарбаев университета обнаружили тело студентки. По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в прошлом году случаи самоубийства среди молодежи происходили в Алматы с пугающей частотой. За две недели сентября было установлено 7 случаев. 25 сентября студент Almaty Management University совершил суицид. 23 сентября 18-летний парень сбросился с высотки в Ауэзовском районе мегаполиса. 22 сентября стало известно о гибели 19-летнего курсанта Пограничной академии КНБ. Парень спрыгнул с высотного дома на проспекте Достык. Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории военного института. 21 сентября 12-летняя школьница сбросилась с 13-го этажа в Бостандыкском районе. 16 сентября две школьницы погибли, спрыгнув из окна многоэтажки в Алмалинском районе.
 
Теги:КомментарийКазНУстуденткасуицид
12.08.2025, 12:21 25566

Подозреваемого в продаже поддельных билетов на концерт Дженнифер Лопес задержали в Алматы

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, связанном с продажей билетов на концерт Дженнифер Лопес, состоявшийся в минувшее воскресенье, сообщает Polisia.kz.

В полиции рассказали, что подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт.

Мы настоятельно рекомендуем покупать билеты только на официальных сайтах или в проверенных кассах, чтобы избежать подобных ситуаций", - сказал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшыбаев.


По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.
 
Теги:ЗадержаниеБилетыКонцертподделка
12.08.2025, 10:29 28376

В июле за террористические преступления осуждено семь граждан Казахстана

В июле за террористические преступления осуждено семь граждан Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В июле 2025 года по материалам КНБ за террористические преступления осуждено 7 граждан Казахстана, сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В частности, судом города Туркестана за участие в деятельности террористической организации за рубежом к 8 годам лишения свободы приговорен местный житель. Ранее он был задержан на территории иностранного государства и во взаимодействии с одной из партнерских спецслужб под конвоем депортирован в Казахстан.

За попытку убийства и пропаганду терроризма дополнительно к 9 годам лишения свободы приговорен приверженец радикальной идеологии, уже отбывающий наказание в исправительном учреждении Алматинской области", - сообщили в КНБ.


Кроме того, судами Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей, городов Алматы и Астаны за пропаганду терроризма и попытки выезда в зоны боевых действий за границей к срокам от 4 до 8 лет лишения свободы приговорены пять граждан страны.

Работа по противодействию терроризму и религиозному экстремизму продолжается", - отметили в КНБ.

 
Теги:КНБСудТерроризм
11.08.2025, 11:53 59096

Предназначенную для населения электроэнергию незаконно продавали майнерам на Востоке Казахстана

Общий объем потребленной электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50-70 тыс. человек
Предназначенную для населения электроэнергию незаконно продавали майнерам на Востоке Казахстана
Фото: Pixabay.com
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 млрд тенге энергоснабжающими компаниями, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

Как пояснили в АФМ, согласно действующему законодательству, реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объеме не более 1 мегаватт-часа. Однако группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.

По данным ведомства, общий объем потребленной электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50-70 тыс. человек.

На преступные доходы организатор приобрел две квартиры в столице и четыре автомобиля, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.

Расследование продолжается.

Напомним, что в 2025 году дефицит электроэнергии в Казахстане может составить 5,7 млрд кВтч.
 
Теги:электроэнергиямайнеры
11.08.2025, 11:39 60291

Подозреваемого в терроризме казахстанца задержали в одной из ближневосточных стран

Расследуется уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности)
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 10 августа 2025 года в Астану в сопровождении сотрудников КНБ доставлен гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации. Ранее он был задержан в одной из ближневосточных стран, сообщили в КНБ РК.

В отношении него расследуется уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса РК. С санкции суда он взят под стражу. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.


Иная информация разглашению не подлежит.
 
Теги:КНБТерроризм
11.08.2025, 09:52 63066

Из России экстрадировали подозреваемого в насилии над несовершеннолетним   

Из России экстрадировали подозреваемого в насилии над несовершеннолетним
Фото: скриншот из видео
Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего, сообщили в Генпрокуратуре.

Злоумышленник в ноябре 2024 года в Костанайской области пришел в квартиру подростка, с родителями которого он поддерживал дружеские отношения. Находясь наедине с потерпевшим, достоверно зная о его возрасте и психическом заболевании, мужчина совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.


Сообщается, что после совершения данного преступления подозреваемый покинул территорию Казахстана, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В прошлом году он был задержан в Челябинской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор", - уточнили в ведомстве.


За инкриминируемое ему деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
08.08.2025, 19:09 125211

В Жамбылской области детей держали в рабстве

По данному факту возбуждено уголовное дело
В Жамбылской области детей держали в рабстве
Фото: Depositphotos
Тараз. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилась информация, что двоих детей держали в рабстве в Таласском районе. По словам одного из мальчиков, их морили голодом, заставляли пасти скот и попрошайничать.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что местонахождение детей установлено.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Региональный уполномоченный Даурен Багжанов выезжает к детям для выяснений обстоятельств", - сказала детский омбудсмен.


Ранее сообщалось о казахстанке, в поисках работы едва не попавшей в трудовое рабство в Камбодже. Еще одну гражданку РК удалось освободить в Лаосе.

В конце июля вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскар Биахметов заявил о том, что в стране намерены ввести лицензирование частных агентств занятости.
 
Теги:Омбудсменрабстводети

