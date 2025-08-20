В детсаду Тараза помощник воспитателя ударила ребенка: возбуждено уголовное дело

Согласно новой норме принуждение к браку путем угроз, шантажа, насилия или иного давления карается лишением свободы до 2 лет, а при тяжких последствиях - до 10 лет

Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана - В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о недавно введенной в Уголовный кодекс РК статье об ответственности за принуждение к вступлению в брак.





В большинстве стран принуждение к браку - это серьезное преступление, потому что такой брак может сопровождаться изоляцией, насилием и даже попытками самоубийства со стороны жертвы. В некоторых странах принуждение к браку признается формой торговли людьми. За последние 5 лет в Казахстане зарегистрировано 257 таких уголовных дел, 95% из которых были прекращены", - рассказали в Генеральной прокуратуре РК.





Согласно новой норме принуждение к браку с применением угроз, шантажа, насилия или иного давления карается лишением свободы сроком до 2 лет, а при тяжких последствиях - до 10 лет.





Также внесены изменения в статью 125 Уголовного кодекса, исключающие возможность прекращения дела при добровольном освобождении потерпевшей. Теперь похищение женщины с целью принудительного брака будет квалифицироваться по совокупности статей 125 и 125-1 УК РК.





Принятые меры направлены на усиление защиты прав граждан, обеспечение неотвратимости наказания и формирование в обществе нетерпимости к нарушениям в сфере личной свободы.



