Крупнейшая в истории Казахстана партия: более 13 тонн кокаина изъяли в Алматы

Злоумышленник проводил аферы с продажей торговых бутиков на крупнейшем рынке в Алматинской области

Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован подозреваемый в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области.





Как рассказали в Генпрокуратуре, в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник с сообщниками проводил аферы с продажей торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона. Таким образом он обманул 11 предпринимателей на общую сумму 126 млн тенге.





Затем подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось в Бишкеке.





В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое деяние уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.



