АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве жилых домов в области Жетысу  

Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор бывшему заместителю председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" и директору подрядной организации за махинации при реализации проекта по посадке яблоневых садов, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.





Факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководства АО "Фонд поддержки сельского хозяйства" выявили при проверке реализации проекта по созданию двух яблоневых садов в Шымкенте.





Как показало расследование, экс-заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация", в состав которого входит фонд, в интересах поставщика принял в эксплуатацию яблоневые сады, не соответствующие технической спецификации и заявленным производственным параметрам. Сумма невыполненных работ составила 430,6 млн тенге.





По оценкам экспертизы, ущерб государству составил 685,8 млн тенге.





В рамках уголовного дела также зарегистрированы досудебные расследования по статьям УК РК "Мошенничество" и "Присвоение или растрата чужого имущества".





7 августа суд приговорил экс-заместителя главы АКК и директора подрядной организации к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



