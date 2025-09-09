Подозреваемых в создании наркомаркета казахстанцев задержали в Черногории

Фото: Polisia.kz

Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Девять нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с июня 2025 года в рамках спецоперации "Қарасора-2025", - Девять нарколабораторий ликвидировано в Казахстане с июня 2025 года в рамках спецоперации "Қарасора-2025", сообщает Polisia.kz.





Ликвидировано девять нарколабораторий, пресечена деятельность трех организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении.





В рамках спецоперации выявлено 677 наркопреступлений, в том числе 242 факта сбыта и 220 фактов незаконного культивирования. Изъято 2 тонны марихуаны, 47 кг гашиша, 3 тонны растения каннабис, 155 кг синтетических наркотиков и 8,5 тонны прекурсоров, уничтожено более 27 тысяч кустов наркосодержащих растений.





Для успешного выполнения задач привлечены спецподразделения МВД и Национальной гвардии МВД РК, применяются дроны и вертолетная техника. Только за три месяца проведено 40 авиационных вылетов, в ходе которых выявлено 20 наркопосевов, уничтожено и изъято свыше 5 тысяч кустов наркосодержащих растений общим весом более 1 тонны", - отметили в МВД.





В области Улытау пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов в центральный и северный Казахстан. Задержана преступная группа из четырех человек. У них изъяты автомобили высокой проходимости, нарезное оружие с боеприпасами, а также 103 кг марихуаны.





В Жамбылской области задержаны двое граждан, занимавшихся заготовкой марихуаны с целью дальнейшей продажи. Изъято свыше 206 кг наркотического средства.





В Западно-Казахстанской области в частном секторе выявлена теплица, в которой осуществлялось незаконное культивирование высококонцентрированной конопли. Изъято 47 кустов общим весом около 135 кг.





В Туркестанской области в труднодоступных горных районах созданной спецгруппой с участием подразделений Национальной гвардии МВД РК задержаны трое граждан, у которых изъято нарезное огнестрельное оружие, а также свыше 650 кг конопли и около 48 кг растения мак.





При проведении операции в городах Жезказгане и Сатпаеве выявлен факт поставки наркосодержащей продукции под видом легального товара. В результате из незаконного оборота изъято более 43 тонн мака.



