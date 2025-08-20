Крупную аферу с незаконным оформлением кредитов раскрыли в Казахстане

Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов

Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы проводит - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы проводит расследование по факту крупной аферы с получением кредитов в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и других подконтрольных предприятий.





Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях", - сообщает агентство.





Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.





В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.





В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: в Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетысу и Абай, а также Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях", - рассказали в АФМ.





В ведомстве напомнили, что проблема закредитованности представляет серьезную угрозу.





Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заемщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается", - предупредили в АФМ.