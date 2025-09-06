В Акмолинской области пациента заставили заплатить 1,5 млн тенге за лечение, которое оказывается в рамках ГОБМП

Рассказать друзьям

Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасарском районе исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением многопрофильной межрайонной больницы заставил пациента заплатить за лечение, которое оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи, - В Атбасарском районе исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением многопрофильной межрайонной больницы заставил пациента заплатить за лечение, которое оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи, сообщили в пресс-службе суда Акмолинской области.





Согласно материалам суда, в июле текущего года подсудимый, который занимал должность заведующего терапевтическим отделением, принял пациента с сахарным диабетом и острым коронарным синдромом сердца.





Зная, что в Астане пациенту окажут бесплатное лечение в рамках ГОБМП, медработник решил обмануть больного и предложил ему платное лечение у столичного кардиохирурга за 1,5 млн тенге. При этом реальной договоренности с кардиохирургом у подсудимого не было.





Больной согласился на озвученные условия и перевел медику-мошеннику оговоренную сумму через банковское приложение.





Суд приговорил медработника к двум годам ограничения свободы и лишил права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.





Приговор не вступил в законную силу.