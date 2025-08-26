25.08.2025, 19:11 14166
Пьяного жителя Астаны арестовали за мелкое хулиганство на борту самолета
Фото: департамент полиции на транспорте
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По прилету авиарейса сообщением Камрань-Астана в международный аэропорт столицы по акту снят 30-летний житель Астаны, сообщает департамент полиции на транспорте.
Сотрудники линейного отдела полиции установили, что во время полета пассажир был пьян, выражался нецензурной бранью и отказывался выполнять законные требования членов экипажа.
Транспортные полицейские привлекли астанчанина к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне.
Помимо штрафа, по решению суда он арестован на 5 суток за совершение мелкого хулиганства.
25.08.2025, 18:35 14966
Героин под видом обувного крема: иностранцы получили по 14 лет
Фото: КНБ РК
Туркестан. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В мае 2024 года на пограничном пункте пропуска имени Конысбаева в Туркестанской области пресекли попытку незаконного ввоза в страну 770 кг героина, под видом крема для обуви, предназначенного для транзита в страны Европы, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры.
Государственный обвинитель представил в суде исчерпывающие доказательства, подтвердившие вину двух иностранцев.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил их к 14 годам лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.08.2025, 10:10 23756
В Костанае к восьми годам приговорили организаторов наркошопа в Telegram
Фото: Depositphotos
Костанай. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Костанае к восьми годам лишения свободы приговорили организаторов наркошопа в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием Thс Seller. Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге. Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц. В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 килограммов. Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы", - заявили в агентстве.
Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины. Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее АФМ разоблачило 50 онлайн-наркошопов.
24.08.2025, 13:14 47021
В Астане блогера арестовали за скандальные видео
Фото: Depositphotos
Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 33-летнего блогера арестовали на 15 суток за скандальные видео, сообщает Polisia.kz.
Блогер арестован на 15 суток за публичную брань, проявленное неуважение к окружающим и грубое нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.
По данным полиции, ведущий канала в социальных сетях, совмещавший работу с должностью арт-директора увеселительного заведения, решил привлекать внимание публики за счет провокационного контента. В частности, в Сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям заведения, содержащие непристойные сцены, брань и нецензурную лексику.
Ранее в Туркестанской области блогера задержали по подозрению в вымогательстве.
24.08.2025, 12:25 48606
Наезд на человека в Конаеве: возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Конаев. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области полиция возбудила уголовное дело после наезда на человека в Конаеве, который попал на видео, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Проводится досудебное расследование. Полицейскими по горячим следам установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых", - проинформировали в пресс-службе.
Также в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Сети распространились кадры наезда.
В Конаеве произошли разборки между лицами, в результате которых серьезно пострадали люди", - писал телеграм-канал "ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ".
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
22.08.2025, 19:34 88441
АФМ призывает граждан не регистрировать на свое имя компании за деньги
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу предупреждает - за предложением "зарегистрировать компанию за деньги" может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.
В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем", - говорится в сообщении АФМ.
На первый взгляд, такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.
Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом - формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования", - предупредили в агентстве.
Ранее звено международной сети интернет-мошенников ликвидировали в Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по этим фактам составляет 38,5 миллиона тенге.
22.08.2025, 11:15 100841
Убедил оформить автокредиты и продал купленные автомобили за границу: в Астане вынесли приговор лжепредпринимателю
Ущерб потерпевшим превысил 270 млн тенге
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесли приговор мошеннику, который обманом убедил четверых казахстанцев оформить на себя автокредиты, а приобретенные автомобили продал в Россию, сообщили в прокуратуре Астаны.
Житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил четырех потерпевших оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества.
Он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, однако вскоре переправил автомобили в Россию и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоге потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге.
Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Нацбанке казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников.
21.08.2025, 14:17 126931
Карьеры размером с озера, в которых велась незаконная добыча полезных ископаемых, обнаружили в Алматинской области
Ведется расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами", техника водворена на штрафстоянку
Конаев. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылском районе выявлены 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов, сообщили в прокуратуре Алматинской области.
Как рассказали в прокуратуре, на одном из участков обнаружены ямы большого размера, сопоставимые по площади с малыми озерами.
В настоящее время ведется досудебное расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами". Техника, использовавшаяся при добыче, водворена на штрафстоянку.
Органы прокуратуры предупреждают, что за недропользование без лицензий или разрешительных документов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Действует единый телефон доверия по вопросам незаконной добычи недр. В случае выявления подобных фактов гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать обо всех случаях по номеру +7 705 727 4809", - добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО.
21.08.2025, 12:21 120441
Автоматы и боеприпасы: похищенное во время январских событий продолжают находить в Казахстане
Фото: depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Похищенное во время январских событий продолжают находить регионах Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
С начала августа 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астане, Шымкенте, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. Изъято 12 автоматов Калашникова, 6 пистолетов, 15 ружей, 3 гранаты и более 500 единиц боеприпасов", - заявили в комитете.
Подчеркивается, что по указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ранее похищенное во время январских событий оружие изъяли в Казахстане.
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?