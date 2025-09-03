Контрабанду не соответствующих экологическим требованиям грузовиков расследуют в Казахстане

В прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, в этом году их количество достигло 3 тыс.

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ ситуации с интернет-мошенничествами показал, что возраст пострадавших заметно снизился, сообщает - Анализ ситуации с интернет-мошенничествами показал, что возраст пострадавших заметно снизился, сообщает Polisia.kz





По данным МВД РК, если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество достигло 3 тыс.









Также в группу риска входят граждане старше 60 лет, что свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми для киберпреступников остаются именно молодежь и пожилые люди.





Все чаще в подобных преступлениях участвуют так называемые дропы - это обычные граждане, которые по разным причинам передают свои банковские карты мошенникам. Через эти карты преступники обналичивают похищенные денежные средства. Напоминаем, с 15 сентября вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Теперь за предоставление своих банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание до семи лет лишения свободы", - рассказал заместитель начальника управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Асет Жукенов.



