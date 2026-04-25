Вне закона: Почему частные приюты в Казахстане обречены на нелегальное существование?

Судебное решение об изъятии земли у алматинского приюта ZooHome обнажило критическую брешь в земельном кодексе РК. В реестре целевых назначений земель до сих пор отсутствует категория "приют", что ставит под удар сотни волонтерских инициатив по всей стране.





Резонанс как временный щит





История приюта ZooHome , расположенного в Илийском районе Алматинской области, на этой неделе стала одной из самых обсуждаемых в Казнете. Суд города Конаев вынес решение об изъятии участка площадью 2 гектара у владельца приюта Евгении Мамаевой. Причина - "нецелевое использование". Согласно документам, земля предназначена для ведения сельскохозяйственного производства, а содержание сотен собак под эту категорию не подпадает.





Однако после того, как информация попала в СМИ и социальные сети, ситуация приняла неожиданный оборот. Как сообщила в эксклюзивном комментарии редакции Kazakhstan Today Евгения Мамаева, чиновники, опасаясь общественного недовольства, сменили гнев на милость.





Вчера приехали аким сельского округа и заместитель акима Илийского района. Из-за шумихи в СМИ они теперь просят "успокоить людей". Нам предложили компромисс: мы остаемся на своей земле, но должны за месяц сместить все постройки в конец участка, чтобы выдержать санитарную зону от населенного пункта", - делится Евгения.





На вопрос о том, что будет с уже вынесенным решением суда, владелица приюта отвечает с осторожностью:





Я не знаю, что через час будет. Пока мы делаем то, что нам сказали. Есть еще апелляция, есть кассация - это всё долго рассказывать. Пока делаем то, что нам предписано, нет времени даже на комментарии. Решение вступит в силу в любом случае, но в акимате сказали, что берут этот вопрос на себя".





Позиция властей: Компромисс или отсрочка?





Заместитель акима Илийского района Аскар Садыков на своей странице в социальных сетях опубликовал официальное разъяснение по ситуации с ZooHome:





В связи с опубликованной информацией по деятельности приюта сообщаем следующее. Сегодня акиматом района была проведена встреча с владельцами приюта Евгенией и Николаем. В ходе беседы им было предложено рассмотреть возможность переноса приюта за пределы населённого пункта с предоставлением равноценного земельного участка. Данное предложение было отклонено в связи с отсутствием финансовых возможностей для строительства нового объекта. По итогам встречи достигнута договорённость о продолжении деятельности приюта. Вопрос о его закрытии не рассматривается. Вместе с тем, совместно с владельцами будут приняты меры по приведению деятельности приюта в соответствие с действующими требованиями, а также с учётом обращений и замечаний жителей села Н. Тлендиева. Ситуация находится на контроле акимата района".





Позже в комментариях пользователям Аскар Садыков уточнил техническую сторону вопроса:





Вопрос об изъятии земельного участка на данный момент не рассматривается. В данном случае имеет место нарушение санитарных норм, так как жилые дома расположены на расстоянии всего 30-35 метров. В целях приведения деятельности в соответствие с установленными требованиями необходимо перенести размещение животных вглубь земельного участка, к его дальней границе. В таком случае расстояние до жилых домов составит ориентировочно около 300 метров".





Тупик в реестре: Приютов не существует?





Несмотря на локальное смягчение риторики, глобальная проблема остается нерешенной. Главный парадокс казахстанского законодательства заключается в том, что даже при наличии доброй воли и финансов, легализовать приют практически невозможно.





В государственном реестре целевых назначений земель категории "приют для животных" попросту нет. Это означает, что любой земельный участок - будь то крестьянское хозяйство (КХ), личное подсобное хозяйство (ЛПХ) или промбаза - может быть изъят в любой момент по той же схеме, что и у ZooHome. Сейчас в ZooHome находится около 700 животных в общей массе. Среди них не только спасённые беспородные собаки и кошки, но и много породистых собак, ставших жертвами безответственности прежних хозяев.





Нам идти некуда. Даже если нам подарят новую землю, мы снова будем находиться там нелегально. Переезд на новое место с нуля - это прокладка света, воды, коммуникаций, строительство вольеров. Это обойдется минимум в 100 миллионов тенге. Для частного приюта, существующего на пожертвования, это неподъемная сумма", - констатирует Мамаева.









Она признается, что достигнутый компромисс - решение хорошее. Оно всё еще требует времени и вложений, но это уже не те гигантские суммы, которые пришлось бы потратить на переезд и обустройство с нуля.





Юридический призрак: Анализ законодательной дыры





Тщательный разбор законодательной базы подтверждает слова зоозащитников: приюты для животных в Казахстане сегодня - это юридические призраки. В официальном Классификаторе целевого назначения земель РК такая категория отсутствует в принципе. В реестре есть "приюты", но это исключительно социальные объекты для людей (детские дома или интернаты). Для животных же предусмотрены только ветеринарные клиники (предназначенные для временного лечения, а не содержания сотен голов) или животноводческие комплексы. Но собаки по закону не являются сельскохозяйственными животными, а значит, их разведение или содержание на землях, выделенных под сельхозпроизводство, автоматически считается нарушением.





Изучение нормативно-правовых актов и недавние комментарии представителей местной исполнительной власти лишь подтверждают этот тупик. Было отмечено, что приют можно попытаться оформить как "социальный объект", однако это крайне зыбкая почва с точки зрения права. Мы проанализировали действующее законодательство и выяснили, что на землях сельхозназначения любая капитальная постройка вольеров будет трактоваться как нарушение. В промзонах длительное содержание животных часто запрещают санитарные нормы, а в частном секторе (ИЖС) действуют жесткие лимиты на количество питомцев на один двор.





Таким образом, государство требует от граждан гуманности и ответственности, но не создало элементарного юридического фундамента для законной деятельности тех, кто эту гуманность проявляет.





Частный сектор на передовой





Сегодня в одном только Илийском районе Алматинской области насчитывается 17 частных приютов. В каждом из них содержатся сотни, а иногда и тысячи животных. Чаще всего они создаются там, где государственная система дает сбой. Пока госорганы только осваивают бюджеты на отлов и обсуждают нормы "эвтаназии"*, волонтеры берут на себя основную нагрузку по стерилизации животных, что реально сдерживает рост популяции. Причем стерилизация проводится исключительно за счет владельцев и неравнодушных граждан.





Кроме того, частные приюты обеспечивают безопасность в населенных пунктах, принимая животных, которых подкидывают сами жители. По имеющейся статистике, около половины питомцев попадают в приюты именно так: люди оставляют коробки со щенками у ворот или перебрасывают их через забор. Приюты фактически выполняют государственную функцию, не получая при этом ни тиына бюджетных средств. Закрытие таких объектов чревато социальным взрывом, так как тысячи животных вынужденно пополнят ряды бродячих стай.





От жестокости к деградации общества





Зоозащитники и аналитики сходятся во мнении: вопрос приютов - это не только вопрос экологии, но и вопрос ментального здоровья нации. Поддерживая убийства животных или допуская их как норму, мы запускаем процесс глубокой дегуманизации общества. Дети, растущие в атмосфере легализованной жестокости, где жизнь слабого существа ничего не стоит, неизбежно впитывают эту модель поведения. Психологи предупреждают: привычка к насилию, сформированная в детстве на примере беззащитных собак, часто перерастает в агрессию по отношению к людям, формируя общество с деформированным чувством сострадания. Жестокость по отношению к животным порождает общую социальную глухоту, а судебные преследования тех, кто пытается спасать, лишь подтверждают этот опасный диагноз. При этом, жестокие меры не решают проблем





Что дальше?





На данный момент ситуация в ZooHome остается в подвешенном состоянии. Решение суда об изъятии земли юридически всё еще в силе, несмотря на устные обещания районных властей. Приюту предстоят немалые расходы на экстренное перемещение вольеров вглубь участка в течение месяца. Но это гораздо лучше, как мы отметили, переезда на новое место. Главное, чтобы землю не забрали в будущем.









Редакция Kazakhstan Today будет внимательно следить за развитием событий. В ближайшее время мы направим официальные запросы в Министерство сельского хозяйства и Министерство юстиции РК с вопросом: планируется ли введение целевого назначения "Земли для содержания приютов для животных" в Земельный кодекс?





* Эвтаназия - это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий.





Автор: Бойко Наталья





Точка зрения автора может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today