Кошербаев обсудил с главой ЕЭК ООН перспективы сотрудничества

Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы сотрудничества Казахстана с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), включая взаимодействие в сферах устойчивого развития, экологии, транспорта и энергетики, обсудил на встрече в Астане министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем ЕЭК ООН Татьяной Молчан, сообщили в пресс-службе МИД.





Стороны отметили актуальность дальнейшего укрепления партнерства в рамках многосторонних платформ, в том числе Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Особое внимание уделено вопросам реализации климатической повестки, развитию региональной инфраструктуры, а также продвижению инициатив Казахстана в системе ООН.





Глава внешнеполитического ведомства отметил важность проведенных на полях Регионального экологического саммита международных консультаций по инициативе главы государства о создании Международной организации по воде в структуре ООН.





По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении взаимодействия и координации усилий на международных площадках.





Напомним, с 22 по 24 апреля в Астане проходит Региональный экологический саммит с участием глав государств Центральной Азии. По итогам встречи президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли декларацию о региональном сотрудничестве в области экологии и устойчивого развития "Экологическая солидарность Центральной Азии".





Документ подтверждает намерение стран активизировать совместную работу по ключевым экологическим вопросам, включая борьбу с изменением климата, сохранение ледников и биоразнообразия, управление отходами и химическими веществами, противодействие деградации земель и опустыниванию, а также улучшение качества атмосферного воздуха.





Практическим инструментом реализации договоренностей станет Региональная программа действий, разработанная совместно с агентствами ООН. Она предусматривает запуск региональных инициатив по основным тематическим направлениям саммита и направлена на укрепление экологической устойчивости и устойчивого развития Центральной Азии.