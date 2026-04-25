24.04.2026
Кошербаев обсудил с главой ЕЭК ООН перспективы сотрудничества
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы сотрудничества Казахстана с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), включая взаимодействие в сферах устойчивого развития, экологии, транспорта и энергетики, обсудил на встрече в Астане министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем ЕЭК ООН Татьяной Молчан, сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны отметили актуальность дальнейшего укрепления партнерства в рамках многосторонних платформ, в том числе Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Особое внимание уделено вопросам реализации климатической повестки, развитию региональной инфраструктуры, а также продвижению инициатив Казахстана в системе ООН.
Глава внешнеполитического ведомства отметил важность проведенных на полях Регионального экологического саммита международных консультаций по инициативе главы государства о создании Международной организации по воде в структуре ООН.
По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении взаимодействия и координации усилий на международных площадках.
Напомним, с 22 по 24 апреля в Астане проходит Региональный экологический саммит с участием глав государств Центральной Азии. По итогам встречи президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли декларацию о региональном сотрудничестве в области экологии и устойчивого развития "Экологическая солидарность Центральной Азии".
Документ подтверждает намерение стран активизировать совместную работу по ключевым экологическим вопросам, включая борьбу с изменением климата, сохранение ледников и биоразнообразия, управление отходами и химическими веществами, противодействие деградации земель и опустыниванию, а также улучшение качества атмосферного воздуха.
Практическим инструментом реализации договоренностей станет Региональная программа действий, разработанная совместно с агентствами ООН. Она предусматривает запуск региональных инициатив по основным тематическим направлениям саммита и направлена на укрепление экологической устойчивости и устойчивого развития Центральной Азии.
25.04.2026
В МИД Казахстана прошел ряд международных мероприятий по устойчивому развитию и сотрудничеству
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Серия международных мероприятий, направленных на укрепление устойчивого развития и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами состоялась в Министерстве иностранных дел Казахстана. В рамках встреч и переговоров обсуждены вопросы экологии, водных ресурсов, транспортной логистики и политического взаимодействия, а также подтверждена готовность сторон к реализации совместных инициатив и долгосрочных проектов.
В частности состоялось очередное заседание Берлинского Евразийского клуба на тему "Совместное достижение устойчивого развития: стратегическое партнерство РК и ФРГ во имя зеленого будущего". Мероприятие прошло в рамках Регионального экологического саммита при участии представителей государственных органов, деловых кругов и международных организаций двух стран.
В рамках двух панельных сессий участники обсудили вопросы продовольственной безопасности, управления водными ресурсами, климатической устойчивости, а также реализацию инициативы Green Central Asia как инструмента укрепления региональной безопасности и экологического сотрудничества. Особое внимание было уделено обмену передовыми технологиями и развитию межсекторального взаимодействия.
В завершение стороны подтвердили готовность к активной реализации совместных инициатив, включая проекты в сфере водосбережения, цифровизации управления водными ресурсами и развития "зеленой" энергетики, в том числе водородных технологий.
Позже Ержан Ашикбаев принял директора Европейского регионального отделения программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Арнольда Крейлхубера. Казахстанский дипломат поздравил представителя ЮНЕП с подписанием на полях РЭС Рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Казахстана и организацией, который создает институциональную основу для реализации долгосрочных совместных инициатив. Стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по практической реализации договоренностей и итоговых документов саммита, а также дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов.
Кроме того в ведомстве состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Латвии. Казахскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов, латвийскую - заместитель генерального секретаря - политически директор МИД ЛР Иварс Ласис. Стороны обсудили перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся также обмен мнениями по работе на многосторонних площадках, таких как ООН, ОБСЕ и др.
Особое внимание было уделено вопросам расширения транспортно-логистических связей. Арман Исетов отметил, что Латвия является ключевым транспортно-логистическим хабом в Балтийском регионе, и Казахстан намерен далее развивать новые маршрутные коммуникации с латвийской стороной. В этом контексте стороны выразили удовлетворенность налаженному взаимодействию между транспортными органами двух стран.
Также сотрудники МИД присоединились к масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", приняв участие в общегородском субботнике в Астане. Инициатива направлена на формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде, а также развитие традиций чистоты, порядка и благоустройства в обществе.
Тем временем посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу председателем комитета по иностранным делам сената Испании Пилар Рохо. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-испанских отношений и перспективам их дальнейшего развития. Собеседники также подчеркнули положительную динамику межпарламентских контактов, включая взаимодействие по линии группы дружбы.
Посол проинформировал о проводимых в Казахстане политических преобразованиях, представив ключевые положения новой Конституции, принятой по итогам республиканского референдума. В этом контексте он отметил, что обновленный Основной закон предусматривает переход к однопалатной парламентской модели и запуск электоральных процессов, открывающих новый этап политической трансформации страны.
В столице председатель комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов и председатель совета директоров китайской компании "EAST HOPE" Цюаньюань Пэн подписали контракт по строительству и эксплуатации экопарка "Энергия Астаны". Ожидается, что проект будет запущен во втором полугодии 2029 года. На первом этапе мощность экопарка обеспечит переработку порядка 1,5 тыс. тонн отходов в сутки с генерацией 50 МВт электроэнергии. Его реализация позволит создать 250 временных и 125 постоянных рабочих мест.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров в рамках рабочего визита в Грецию провел ряд встреч с представителями государственных органов и деловых кругов страны. По итогам переговоров определены приоритетные направления для запуска новых инвестиционных проектов и дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел страны Харрисом Теохарисом стороны обсудили подготовку очередного заседания Казахстанско-греческой межправительственной комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, а также актуальные вопросы двусторонней повестки.
24.04.2026
Казахстан расширяет сотрудничество со структурой ООН в агросфере
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с заместителем генерального директора - региональным представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу, сообщили в МИД РК.
В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства отметил значительный вклад ФАО в продвижение устойчивых экологических практик, обеспечение продовольственной безопасности и рациональное использование природных ресурсов в регионе Европы и Центральной Азии.
Ермек Кошербаев подчеркнул, что в рамках программы партнерства между Казахстаном и ФАО успешно реализуются совместные проекты, и выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, в том числе с акцентом на климатическую устойчивость сельского хозяйства, охрану экосистем и развитие региональных инициатив.
Казахстанская сторона отметила важность разработки национальных стандартов сертификации на основе рекомендаций ФАО. В свою очередь Виорел Гуцу выразил готовность предоставить всестороннюю методологическую поддержку, включая вопросы развития и стандартизации производства лецитина.
Отдельное внимание было уделено активному участию ФАО в качестве ключевого партнера Регионального экологического саммита и организатора ряда высокоуровневых мероприятий на полях форума.
Стороны также обсудили перспективы углубления взаимодействия, включая вопросы эффективного управления водными ресурсами и устойчивого землепользования.
24.04.2026
Глава МИД Казахстана и посол Палестины обсудили перспективы международного сотрудничества
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев и посол Палестины, дуайен дипломатического корпуса Монтесер Абу Зейд обсудили перспективы международного сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-палестинского сотрудничества, подчеркнув устойчивую динамику двусторонних отношений и нацеленность на их дальнейшее развитие. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в политической, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Собеседники также провели содержательный обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки, отметив важность консолидации усилий для укрепления стабильности и безопасности.
По итогам встречи стороны подтвердили приверженность поддержанию регулярного и доверительного диалога, направленного на углубление партнерства и эффективное продвижение совместных инициатив.
Ранее вопросы взаимодействия с ООН в области чрезвычайных ситуаций обсудили в МИД.
24.04.2026
Глава МИД России посетит Казахстан с официальным визитом
Глава российского внешнеполитического ведомства встретится с президентом Республики Казахстан
Москва. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Казахстан с официальным визитом, сообщила ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
С 29 по 30 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Астану", - заявила Мария Захарова.
По ее словам, глава российского внешнеполитического ведомства встретится с президентом Республики Казахстан и проведет переговоры с министром иностранных дел.
Напомним, в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.
24.04.2026
Вопросы взаимодействия с ООН в области чрезвычайных ситуаций обсудили в МИД
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Взаимодействие с Организацией Объединенных Наций в области чрезвычайных ситуаций и снижения риска бедствий обсудил министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев со специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий - главой управления ООН по снижению риска бедствий (УСРБ) Камалом Кишором, сообщили в казахстанском МИД.
В ходе встречи министр подтвердил приверженность Казахстана реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы, включая работу по внедрению превентивных мер, анализу рисков и адаптации городской инфраструктуры к изменению климата в рамках международных обязательств.
Ермек Кошербаев особо отметил участие УСРБ в разработке региональной стратегии сотрудничества стран Центральной Азии в области снижения риска бедствий на 2022-2030 годы, которая заложила основу для скоординированных действий государств региона.
Стороны отдельно остановились на теме инклюзивности и защиты уязвимых групп в чрезвычайных ситуациях, климатических вызовов и водной повестке, а также деятельности Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий (CESDRR) в Алматы.
По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог в области внедрения передового опыта по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
24.04.2026
Казахстан и ОБСЕ обсудили климат, безопасность и региональную повестку
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, прибывшим в столицу для участия в Региональном экологическом саммите. Стороны обсудили развитие сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Ермек Кошербаев подчеркнул, что Центральная Азия уделяет большое внимание продвижению "зеленой" повестки. В этой связи саммит стал важной площадкой для выработки совместных подходов к смягчению последствий изменения климата, сохранению водных ресурсов и противодействию иным экологическим вызовам региона.
Также была отмечена своевременность инициативы президента Казахстана по созданию Международной водной организации.
Глава МИД подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию партнерства с ОБСЕ и подтвердил приверженность страны основополагающим принципам организации.
В свою очередь Феридун Синирлиоглу подтвердил готовность ОБСЕ продолжать поддержку стран региона в вопросах адаптации к изменению климата и перехода к чистой энергетике. Он также отметил активную роль Казахстана как надежного партнера организации по всем трем измерениям ее деятельности.
Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия между Казахстаном и ОБСЕ и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
По итогам встречи собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества, направленного на укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития на пространстве ОБСЕ.
Напомним, ранее Ермек Кошербаев встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Татьяной Молчан. Переговоры состоялись на полях Регионального экологического саммита, проходящего в Астане.
23.04.2026
Казахстан и Организация тюркских государств обсудили совместные проекты и развитие сотрудничества
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, сообщили в пресс-службе МИД.
Министр отметил, что Казахстан, как инициатор создания ОТГ, придает особое значение дальнейшему развитию и укреплению тюркской интеграции. Была подчеркнута важность углубления практического сотрудничества и реализации совместных проектов в приоритетных сферах взаимодействия.
Генеральный секретарь высоко оценил работу Регионального экологического саммита (РЭС), выразив уверенность, что итоги столь важного мероприятия придадут дополнительный импульс внедрению устойчивых практик и реализации совместных инициатив в сфере охраны окружающей среды.
Кубанычбек Омуралиев также проинформировал об итогах второго заседания министров окружающей среды и экологии государств - членов ОТГ, состоявшегося на полях РЭС.
Повестка дня встречи включала вопросы взаимодействия Республики Казахстан с ОТГ и обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки и ситуации в регионе.
23.04.2026
Президент Казахстана и вице-премьер Омана обсудили расширение сотрудничества
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязина бен Хайсама Аль Саида, сообщили в пресс-службе Акорды.
В ходе встречи президент подчеркнул, что Оман является проверенным временем и надежным партнером нашей страны в арабском мире и Казахстан твердо настроен на всестороннее укрепление сотрудничества.
Наши двусторонние связи крепнут как в политической, так и в экономической сферах. Выражаю признательность за Вашу личную приверженность делу укрепления наших отношений. Пользуясь этой благоприятной возможностью, хотел бы передать искреннее приветствие и глубочайшее уважение Султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду. Мы ожидаем визит Его Величества в Астану", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Заместитель премьер-министра Омана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и подтвердил настрой оманской стороны на дальнейшее углубление межгосударственных отношений
Казахстан - очень красивая страна, обладающая богатым культурным наследием. Для меня большая честь передать Вашему Превосходительству наилучшие пожелания Его Величества. Отношения между нашими странами, как Вам хорошо известно, были установлены еще в 1992 году. Таким образом, мы были одной из первых стран Совета сотрудничества арабских государств Залива, установивших дипломатические отношения с Казахстаном. Нас связывают тесные контакты, которые охватывают практически все сферы, включая культуру, торговлю, экономику и туризм. Мы надеемся, что сможем укрепить наше сотрудничество в этих областях", - заявил Зиязин бен Хайсам Аль Саид.
Президент Казахстана вновь выразил поддержку братскому народу Омана в текущий сложный период на Ближнем Востоке.
Касым-Жомарт Токаев также отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные усилия для поддержания мира и стабилизации в регионе.
Собеседники обстоятельно обсудили перспективы расширения казахско-оманского торгово-экономического взаимодействия, уделив особое внимание сферам энергетики, металлургии, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровизации. Также подчеркнута значимость наращивания культурно-гуманитарных связей.
Также глава государства наградил заместителя премьер-министра Зиязина бен Хайсама Аль Саида орденом "Достық" I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Оманом, развитие дружбы между двумя народами.
