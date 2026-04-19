Казахстанские миротворцы подтвердили готовность к миссии ООН на Голанских высотах

Фото: МО РК

Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра обороны РК генерал-майор Аскар Мустабеков в ходе рабочей поездки в Алматинский гарнизон оценил готовность третьего национального миротворческого контингента к выполнению задач в миссии ООН на Голанских высотах, сообщили в пресс-службе министерства.





В учебном центре "Бітімгер" Центра миротворческих операций Министерства обороны РК ему представили полный цикл подготовки военнослужащих. Программа включает тактическую, специальную, медицинскую и языковую подготовку, а также обучение действиям в многонациональной среде в соответствии с международными стандартами.





Особое внимание в обучении уделяется работе в условиях повышенной ответственности и взаимодействию с иностранными контингентами.





В ходе визита генерал-майор Аскар Мустабеков ознакомился с учебно-материальной базой центра, оценил условия службы и организацию учебного процесса. Также ему продемонстрировали современную экипировку миротворцев и действующие нормы обеспечения личного состава, направляемого в миссии ООН.





По итогам посещения замминистра отметил высокий уровень подготовки военнослужащих и качество проводимых занятий", - проинформировали в Минобороны.





Завершился визит торжественным построением личного состава третьего миротворческого контингента. Заместитель министра поблагодарил военнослужащих за службу и готовность к выполнению международных задач, подчеркнув значимость вклада Казахстана в поддержание глобальной безопасности. От имени оборонного ведомства личному составу был вручен ценный подарок.





В ведомстве напомнили, что миссия ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах действует с 1974 года. Казахстан участвует в ней в формате самостоятельного национального контингента с 2024 года.