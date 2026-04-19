В Алматы оплывина обрушилась на дом после дождей
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы после двухдневных ливней на жилой дом сошла оплывина. Около трехсот кубометров грязи повредили пристройку, обрушили крышу и часть стен. Обошлось без пострадавших, на месте работают спасатели, сообщает телеканал КТК.
Все началось после того, как часть горы срезали ради строительства дороги. С тех пор каждую весну и осень люди боятся остаться без жилья. Мы постоянно находимся под страхом того, что на нас сойдет оползень. Вот как ночью сошел оползень на дом соседки. Точно так же мы постоянно находимся в зоне риска. У нас часть домов, получается, у которых окна выходят на ту сторону, на сторону горы, все эти жители постоянно подвергаются угрозе, особенно в демисезонье, когда грунт намокает", - цитирует телеканал жительницу района.
По словам сотрудников "Казселезащиты", сход грунта произошел из-за обильных осадков и отсутствия системы каналов. Сейчас на месте дежурят спецслужбы. При этом ливень не прекращается. За двое суток в городе выпало 29 миллиметров осадков. Несколько улиц оказались затоплены. Жители винят во всем забитые арыки.
Я здесь неподалеку живу. Вчера около двух часов мы только домой добирались, потому что все здесь затоплено было. Не проехать. Не то что проехать, пройти невозможно было. Невозможно, да! Машине в салон вода полностью. Чуть дождь, у нас затапливает вот здесь, что невозможно даже ездить. И постоянно проблема с машиной. Ремонтировать все это", - возмутился еще один алматинец.
Чиновники заявили телеканалу, что последствия ливня в Алматы устраняет больше 400 человек. Воду откачивают при помощи мотопомп. Там, где она может подняться сверх нормы, раскладывают мешки с песком. В городе круглосуточно дежурят спасательные службы.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
В сентябре депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.
Также депутат предложил запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Напомним, экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, является высокосейсмичной зоной и подвержен сильным землетрясениям, увеличивает опасность строительство многоэтажных зданий.