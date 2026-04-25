Неизвестный жестоко избил пожилую женщину в Алматы  

Фото: скриншот из видео в соцсетях

Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возбуждено уголовное дело по факту нападения на пожилую женщину в Бостандыкском районе города. Об этом сообщили в городском департаменте полиции.





Как рассказала дочь пострадавшей, инцидент произошел на улице Санаторий "Алматы" в Бостандыкском районе города.





На мою маму - пожилую женщину - напал неизвестный молодой парень. Она стояла на остановке, ждала автобус. Он подошел сзади и просто так начал жестоко, зверски избивать ее, дождавшись момента, когда вокруг почти никого не было. Сейчас мама в больнице. Ей очень плохо", - сообщила она.





Инцидент попал на камеры видеонаблюдения





В департаменте полиции сообщили, что преступление было раскрыто по горячим следам.





Личность подозреваемого установлена, он задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное расследование произошедшего", - уточнили в полиции.









Стоит отметить, что в последнее время отмечается увеличение количества резонансных инцидентов, связанных с применением насилия и проявлениями жестокости.





