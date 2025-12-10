09.12.2025, 13:36 9816
В Атырауской области компанию оштрафовали на 26,5 млн тенге за нарушение экологических требований
Сумма взыскана в полном объеме
Атырау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию Karabatan Utility Solutions оштрафовали на 26,5 млн тенге за нарушение экологических требований, сообщает Комитет экологического регулирования и контроля.
В ходе проверки установлено, что предприятием произведен сброс сточных вод без наличия соответствующего экологического разрешения. Также был зафиксирован факт загрязнения земельного участка (...) За нарушение экологических требований товарищество привлечено к административной ответственности: наложен штраф в размере 26,5 млн тенге, сумма взыскана в полном объеме", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, предприятием разработана и согласована программа ремедиации.
Восстановительные работы завершены: проведена очистка загрязненного участка, восстановлены компоненты окружающей среды, что подтверждено актами исполнения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Атырау выявили почти 12 тысяч эконарушений.
05.12.2025, 10:20
Экоактивисты заявляют о масштабной обрезке деревьев в роще Баума с 2019 года
Фото: Facebook/spasemroshubauma
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивисты с 2019 года фиксируют ежегодную масштабную обрезку деревьев в роще Баума, которая приводит к гибели деревьев.
После принудительного незаконного изъятия "Государственного памятника природы рощи Баума (особо охраняемой природной территории)" из республиканской собственности ЦИО в коммунальную собственность МИО (2017 год) и незаконного лишения статуса ООПТ Республиканского значения (2019 год), началась массовая непрекращающаяся рубка лесных насаждений Рощи Баума, проводимая по настоящее время", - заявили в Экологическом обществе Алматы.
По данным экоактивистов, здоровые деревья рощи Баума тысячами ежегодно подвергаются незаконной обрезке, лишаются раскидистых крон, топпируются топпингом и превращаются в поврежденные столбы-обрубки. После вредительской обрезки в местах срубов происходит вытекание сока, попадает влага от осадков, происходит перегрев/обморожение и растрескивание ствола, отслаивается кора. И самое главное, рубка (обрезка) сучьев (веток) приводит к гибели корневой системы, потому что корни перестают получать достаточное количество питательных веществ из-за отсутствия листьев, отмечают экологи.
Путем массовой ежегодной незаконной обрезки лесных насаждений рощи Баума происходит искусственное создание состояния ослабленных, усыхающих и больных насаждений, чтобы затем уже подвергнуть их окончательной рубке (сносу), что, собственно, и происходит", - считают эксперты.
Активисты опубликовали список незаконной рубки/обрезки лесных насаждений рощи по годам:
- 2019 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2020 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2021 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2022 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2022 год - рубка 6000 деревьев (в тендерной документации фигурирует как санитарная обрезка деревьев, но в лесном хозяйстве не существует понятия обрезка, поэтому это рубка). В тендерной документации указано, что рубить (обрезать) деревья необходимо на высоту 4,5 метров, на протяжении 2,5 км, с шириной участка по 6 метров с каждой стороны дороги.
- 2022 год - рубка 500 деревьев (снос). Наименование тендера: Санитарная выборочная рубка деревьев. № 8320109-1. Тендер разыгран 20 октября 2022 года. Выделенная сумма 16 288 000 тг.
- 2023 год - рубка 1000 деревьев (снос). 9 июня 2023 года.
- 2023 год - рубка 755 деревьев (снос). Наименование тендера: Санитарная выборочная рубка деревьев, № 10719110-2 Тендер разыгран 20 октября 2023 года.
- 2023 год - выкорчевка 1000 пней.
- 2024 год - рубка* 6000 деревьев+2400 деревьев.
- 2024 год - рубка 1500 деревьев (снос).
- 2024 год - рубка* 3600 деревьев.
- 2024 год - рубка* 2330 деревьев.
- 2025 год - рубка 1000 деревьев (снос).
- 2025 год - рубка* 2924 деревьев.
- 2025 год - рубка* 3000 деревьев.
(*в тендерной документации фигурирует как обрезка деревьев, но в лесном хозяйстве не существует понятия "обрезка", поэтому это рубка).
По данным экоактивистов, аналогичная схема вредительской рубки-обрезки здоровых деревьев проводится на улицах города Алматы с 2008 года по настоящее время. Это приводит к гибели и ослаблению сотен тысяч зеленых городских насаждений.
Теперь абсолютно тот же самый вандализм с 2019 года вытворяют в памятнике природы роще Баума, в единственном месте где из-за природоохранного заповедного запрета на рубки (обрезки) были самые здоровые и крепкие деревья в городе. Вредительская губительная рубка (обрезка) лесных насаждений рощи Баума позволяет воплотить в реальность экопреступный план "Генплана развития инфраструктуры рощи Баума"... Согласно которому в 2011 году было ложно (фиктивно) обозначено сухими 90% лесонасаждений Рощи, подлежащих проектом к рубке (сносу). Проект является сфальсифицированным, потому что сухих деревьев в таком количестве в Роще Баума в 2011 году категорически никогда не имелось, что подтверждают документальные космоснимки сервиса "Google Планета Земля", как и не имелось в 2017 году на момент незаконного изъятия Рощи у РГУ "ГРПП Иле-Алатау". После 2022 года экопреступный проект от 2011 года по уничтожению Рощи Баума по госзаказу был переиздан сельхозинститутом для придания легитимности под новой датой, но главная его цель осталась прежней - срубить (повредить) все лесные деревья Рощи Баума под любыми предлогами, с целью упразднения и утраты природоохранного статуса памятника природы ООПТ и преобразовать в обычный урбанистический парк с застройкой территории", - считают активисты.
Они отметили, что, согласно требованиям правил рубок леса на участках государственного лесного фонда, на участках леса, имеющих научное значение, включая лесные генетические резерваты и государственные лесные памятники природы, и на участках леса, где заложены постоянные пробные площади, рубки ухода не проводятся. Вокруг таких участков создаются охранные зоны, а сами они подлежат тщательной охране.
Поэтому проводимые с 2019 года целенаправленная вредительская рубка (обрезка) и снос лесных насаждений "Государственного памятника природы рощи Баума" являются незаконными, противоречат его заповедному режиму и статусу памятника природы. В развитых странах запада таких как США и Германия, на заповедных лесных территориях деревья не только запрещено рубить, но и убирать погибшие деревья, потому что иначе естественные процессы леса будут нарушены и он погибнет", - подчеркнули экоактивисты.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
28.11.2025, 08:38
Смог в Алматы: в акимате прокомментировали экологическую ситуацию
Алматы. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы все чаще поднимают вопрос экологической обстановки в городе и призывают власти решить проблему. В соцсетях алматинцы регулярно делятся снимками и видео, на которых город покрыт темной пеленой смога. В акимате южной столицы прокомментировали ситуацию.
Наблюдаемые в настоящее время смоговые явления связаны как с неблагоприятными метеорологическими явлениями, так и с антропогенной деятельностью. К таким неблагоприятным условиям относится инверсия, представляющая собой задерживающий слой теплого воздуха, который препятствует рассеиванию примесей по вертикали. В условиях безветрия, более высокой температуры воздуха в ноябре, чем в среднем за многолетний период наблюдений, отсутствия осадков и активного отопительного сезона происходит накопление загрязняющих веществ в воздушном бассейне", - проинформировали в управлении экологии и окружающей среды Алматы.
По данным ведомства, источниками выбросов являются частный сектор, промышленные объекты и порядка миллиона автомобилей, эксплуатируемых на территории города.
Сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автомобильный транспорт (до 60% выбросов в атмосферу, остальное приходится на промышленные предприятия, частный сектор и бани, использующие твердое топливо), что требует необходимости принятия конкретных мер по снижению его влияния на экологию города", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в этом направлении акиматом Алматы разработан проект правил охраны атмосферного воздуха.
Правилами устанавливаются некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей в зоне с низкими выбросами, экологическое регулирования деятельности предприятий третьей категории и будут внедрены другие нормы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - заверили в ведомстве.
Кроме того, в управлении призвали доверять официальным данным о качестве воздуха в Алматы, которые предоставляет только Казгидромет.
Оценка состояния атмосферного воздуха в Алматы проводится исключительно по данным постов наблюдений РГП "Казгидромет". Приборы службы сертифицированы, внесены в государственный реестр и прошли обязательную поверку. В городе установлены 16 стационарных постов наблюдения, по информации с которых формируются показатели качества воздуха в соответствии с действующими гигиеническими нормативами. При этом данные, распространяемые различными частными и некалиброванными источниками, не являются официальными. Используемые ими датчики не имеют действующих сертификатов, не прошли поверку и не включены в государственный реестр средств измерений, поэтому сведения, полученные с таких устройств, не могут применяться в качестве достоверных", - сообщили в ведомстве.
По данным Казгидромета, за 24-25 ноября высоких (свыше 10 ПДК) и экстремально высоких уровней (свыше 50 ПДК) загрязнения не зафиксировано. На отдельных постах наблюдались разовые превышения по ряду веществ в пределах 1,0-2,1 ПДК, добавили в управлении.
Ранее на брифинге в РСК заместитель акима города Бейбут Шаханов рассказал, какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы.
27.11.2025, 10:52
Какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы
Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы приступили к масштабной корректировке генерального плана. Обновленную градостроительную концепцию, ориентированную на экологическую безопасность, устойчивое развитие и сохранение уникального природного ландшафта, представил на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима города Бейбут Шаханов.
Корректировка генплана - это стратегический шаг, который отражает динамику развития города и его новые вызовы. Мы создаем безопасный, экологичный и удобный мегаполис, где каждый район будет самодостаточным", - сказал Бейбут Шаханов.
По его словам, особое внимание уделяется вопросам сохранения природных территорий и ограничению застройки предгорной части - вопросам, которые в последние годы вызывают серьезный общественный резонанс.
Запрет на застройку в предгорьях
Одним из центральных пунктов корректировки генплана стал полный запрет на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города. Исключение составляют только объекты социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренные документом.
Алматы располагается в уникальных природно-климатических условиях. Любое вмешательство в предгорные территории влияет на экологическую и геологическую стабильность. Поэтому сохранение горной зоны - приоритет", - подчеркнул Шаханов.
Он отметил, что после присоединения земель Алматинской области в горной зоне появились 29 новых микрорайонов с населением свыше 171 тысячи человек. Однако развитие этих территорий происходило без опережающей инфраструктуры, что привело к накоплению проблем в транспортной, социальной и инженерной сферах. Прежние меры ограничения по этажности, запрет на срез склонов и строительство на уклонах свыше 15 градусов лишь частично сдерживали нагрузку.
Решением маслихата города от 29 октября 2025 года был введен полный запрет на:
- строительство МЖД в горной и предгорной зоне;
- уплотняющую (точечную) застройку;
- строительство бизнес-центров и офисов.
При этом ранее выданные разрешительные документы сохраняют силу и будут реализованы в установленном порядке", - уточнил замакима.
Новая транспортная структура: метро, ЛРТ и полицентры
Обновленный генплан предусматривает формирование единой многоуровневой транспортной системы.
Особое внимание - развитию скоростного и среднескоростного транспорта.
Основные решения:
- Метро- основной высокоскоростной каркас города.
- ЛРТ - среднескоростная сеть, обеспечивающая связность районов.
- Интеграция метро, ЛРТ, железнодорожных узлов и аэропорта.
- Связка транспортной системы с БАКАД и агломерацией.
- Создание сети ТПУ - "Восточный", "Западный" и "Северный" станут стратегическими пересадочными центрами и драйверами развития новых деловых кластеров.
Зеленый каркас города: Алматы увеличит рекреации на 1100 га
Сегодня площадь рекреационных зон составляет 1215 гектаров при нормативе 2315 гектаров, городу не хватает более тысячи гектаров зеленых территорий. Основной дефицит наблюдается в юго-западных и западных районах.
До 2030 года генплан предусматривает создание новых парков и скверов, полностью ликвидируя дефицит, а к 2040 году формирование профицита зеленых зон более чем на 500 гектаров.
Одновременно город планирует поэтапный вынос промышленных предприятий в индустриальные зоны.
Полицентричная модель: Алматы и Алатау - "два ядра" будущей агломерации
Корректировка генплана закрепляет переход Алматы к полицентричной модели развития. Это позволит снизить маятниковую миграцию и создать точки притяжения по всему городу.
Выделяются несколько крупных полицентров:
- "Восточные ворота"
- Территория Талгарского и Кульджинского трактов
- Логистика, деловые функции
- Развитие MICE-туризма
- Транспортный узел рядом с аэропортом
- "Запад"
- Экологичные производства
- Индустриальная зона Алматы
- Трансформация старых промзон в эко-индустриальные парки
Генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов рассказал, какие меры в генеральном плане предусмотрены для улучшения атмосферного воздуха в городе.
Он отметил, что в городе проведены комплексные исследования циркуляции ветровых потоков, формирующихся в горной зоне и влияющих на микроклимат города.
Согласно полученным данным, для региона характерны преобладающие направления ветра: север - северо-восток, юго-запад и юг. Именно эти направления наиболее выражены в зимний период, когда наблюдается минимальная ветровая активность. На основании выявленных закономерностей в генеральном плане предусмотрен ряд градостроительных решений, направленных на повышение уровня естественной вентиляции городской среды", - сказал Асхат Садуов.
Среди них:
- Ориентация улично-дорожной сети и городских кварталов в соответствии с направлениями основных ветров для усиления естественного продува территории.
- Ограничение хаотичной высотной застройки в верхней и центральной частях города, где формируются ключевые нисходящие и восходящие потоки воздуха, необходимые для вентиляции нижних районов.
- Сокращение избыточного уплотнения кварталов, поскольку чрезмерная плотность застройки значительно снижает скорость рассеивания вредных примесей.
- Формирование объемно-пространственной структуры зданий, обеспечивающей свободное прохождение воздушных масс и не препятствующей продуванию городских пространств.
- Разработка архитектурных решений, позволяющих направлять воздушные потоки вдоль улиц и через кварталы в соответствии с природной розой ветров.
Реализация этих мероприятий позволит существенно повысить продуваемость города, улучшить качество воздуха и создать более комфортные условия для жителей", - отметил спикер.
Общественные слушания по проекту обновленного генерального плана города пройдут с 24 по 26 декабря текущего года.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
25.11.2025, 10:54
В Казахстане ежегодно образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на заседании правительства.
В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО, однако доля переработки остается на уровне 25-26%. Пищевые отходы в зависимости от региона составляют до 30-40% массы ТБО. Строительные отходы, несмотря на установленный законодательный запрет на их захоронение, продолжают попадать на полигоны и увеличивают количество стихийных свалок", - сказал Жомарт Алиев.
По его словам, рост экономики, урбанизация, изменение потребительских привычек и увеличение объемов строительства привели к увеличению образования отходов всех категорий. Основная доля приходится на промышленные отходы: ежегодно образуются сотни миллионов тонн вскрышных пород, хвостов и техногенных минеральных образований.
Таким образом сфера управления отходами сталкивается с комплексом взаимосвязанных экологических, экономических и институциональных вызовов. В этой связи разработана Концепция по управлению всеми видами отходов c привлечением всех заинтересованных сторон, которая направлена на системное решение накопившихся проблем", - сказал Жомарт Алиев.
Напомним, концепция включает меры по управлению всеми видами отходов на 2026-2030 годы. В результате планируется достичь 100-процентную инвентаризацию всех видов отходов, за исключением радиоактивных, увеличить на 10% объем промышленных отходов, вовлеченных во вторичный оборот, а также снизить объем коммунальных отходов, направляемых на полигоны, не менее чем на 10%.
25.11.2025, 10:35
В Казахстане проведут разовую легализацию отходов
Фото: Depositphotos
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы в Казахстане планируют провести разовую легализацию отходов. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев.
Он отметил, что в рамках документа предусмотрена: полная инвентаризация всех видов отходов и обновление государственного кадастра; обязательная регистрация всех образователей отходов в информационной системе; цифровизация отрасли с внедрением искусственного интеллекта.
Еще одной важной мерой является разовая легализация отходов, которая позволит собственникам отходов без последствий задекларировать фактически накопленные объемы, не зафиксированные в отчетах. В результате мы получим реальную картину всех отходов для последующего определения полезного компонентного состава и вовлечения во вторичный оборот", - подчеркнул Жомарт Алиев.
Также для формирования единой нормативно-правовой структуры в концепции предусмотрены:
- унификация законодательства по видам отходов, предусматривающая исключение противоречий и дублирования;
- четкое закрепление полномочий и ответственности, в том числе усиление ответственности собственников отходов за не переработку и рекультивацию;
- совершенствование порядка управления промышленными, коммунальными, строительными, сельскохозяйственными и медицинскими отходами.
Ожидается, что такая структура упростит исполнение требований и сделает регулирование прозрачным для всех участников.
Кроме того, для создания экономических стимулов в рамках концепции предлагается:
- финансирование строительства современных полигонов ТБО за счет утилизационных платежей по аналогии с проектами по переработке отходов;
- пересмотр тарифов: индексация каждые 3 года и переход к экономически обоснованной модели;
- разработка налоговых льгот и субсидии;
- совершенствование системы РОП.
Отдельным направлением концепции является формирование ответственного поведения в области управления отходами у населения и бизнеса через повышение экологической культуры и информированности.
В проекте концепции предусмотрены ключевые целевые индикаторы, отражающие переход к системному управлению отходами:
- 100% инвентаризация всех видов отходов, за исключением радиоактивных;
- увеличение объема промышленных отходов, вовлеченных во вторичный оборот на 10%;
- снижение объема коммунальных отходов, направляемых на полигоны не менее чем на 10%.
18.11.2025, 16:40
Активисты опасаются, что территории близ рощи Баума застроят элитными ЖК после ее благоустройства
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прилегающие к роще Баума территории после ее благоустройства могут застроить элитными жилыми комплексами, а сама роща из природного памятника превратится в городской парк. Такие предположения в ходе пресс-конференции в Алматы высказали активисты и общественники, выступающие против благоустройства рощи.
По мнению экоактивистов, такие территории, как роща Баума, особенно привлекательны для строительных компаний и "становятся маркетинговым активом для будущих ЖК".
Параллельно с благоустройством на прилегающих участках ожидается снос старого частного сектора (…) Наличие поблизости благоустроенного парка повышает ценность будущей недвижимости, позволяя позиционировать ее как экологичную и комфортную для жизни", - отметила в ходе пресс-конференции экоактивистка Салтанат Ташимова.
По ее мнению, в результате проведения благоустройства роща Баума, которая имеет статус государственного природного памятника с заповедным режимом охраны, превратится в городской парк.
Через риторику "благоустройства" формируется новое восприятие территории - как зоны отдыха, то есть фактически городского парка. Юридически статус не меняется, но восприятие и практика использования трансформируются. Это классический "мягкий" способ размывания охранного режима без официального пересмотра", - убеждена гражданская активистка.
Эксперт подчеркнула, что настоящая цель заповедного режима - это сохранение природной среды и ограничение административного вмешательства.
Однако при переводе территории в категорию "городская зона отдыха" фокус смещается с сохранения природы на создание инфраструктуры: дорожек, точек питания, освещения, малых архитектурных форм. Это меняет саму идеологию охраны: природа отходит на второй план, а приоритет получает "комфортная среда", под которую неизбежно адаптируется ландшафт. Так начинается постепенная "урбанизация" природного объекта", - пояснила Ташимова.
Она также обратила внимание, что у проекта разные названия.
На общественных слушаниях на разрешительных документах было указано "Восстановление территории Роща Баума"; в ответах на заявления и жалобы в СМИ - "Капитальный ремонт и восстановление территории Рощи имени Баума"; на паспорте объекта - "Благоустройство рощи Баума", заключение государственной экологической экспертизы выдано на проект по сохранению и восстановлению государственного памятника природы "Роща Баума". Разночтения в названии одного и того же проекта свидетельствуют о системной непрозрачности и попытке подмены понятий. Каждое из этих названий относится к разным видам работ в правовом поле и предполагает разные требования к экспертизе, разрешениям и уровню вмешательства в природную территорию. Такая хаотичная смена формулировок позволяет обходить ограничения, предусмотренные для государственных памятников природы, и создает впечатление целенаправленного ухода от ответственности. Это ставит под сомнение законность всего проекта и указывает на возможные манипуляции с документацией для придания работам видимости соответствия законодательству", - подчеркнула Ташимова.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
14.11.2025, 16:39
В Казахстане свыше 160 чиновников наказали за нарушения экологического законодательства
Фото: Depositphotos
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане к административной ответственности привлечены 165 должностных лиц на более чем 12,3 млн тенге за нарушения требований экологического законодательства, сообщил в ходе вице-министр экологии и природных ресурсов Нурлан Курмалаев в мажилисе.
Сотрудниками правоохранительной службы за нарушение правил благоустройства наложено штрафов на общую сумму более 5,2 млрд тенге, взыскано более 2,8 млрд тенге", - уточнил вице-министр.
В целом, отметил он, в Казахстане ежегодно образуется свыше 4,5 млн тонн коммунальных отходов, при этом уровень переработки по итогам III квартала 2025 года составил 27% при плане 30%. Космическим мониторингом выявлено 3834 несанкционированные свалки, из которых ликвидировано 75%.
В стране функционирует около 3000 полигонов, из которых более 80% не соответствуют экологическим требованиям. Основные проблемы: отсутствие гидроизоляции, систем сбора фильтрата и свалочного газа, устаревшая инфраструктура, нехватка финансирования и отсутствие раздельного сбора", - уточнил спикер.
По его словам, содержание полигонов сегодня финансируется исключительно за счет тарифа от населения.
В целях решения дефицита финансирования подготовлен проект постановления правительства о строительстве новых полигонов за счет средств утилизационного платежа. Планируемый объем финансирования около 53 млрд тенге. Министерством подготовлены поправки в Экологический кодекс для упрощения требований к сельским полигонам, документ находится на рассмотрении в мажилисе", - сообщил вице-министр.
Ранее порядка 2,5 тыс. тонн мусора вывезли с нелегальных свалок в Астане.
13.11.2025, 13:55
Города с самым грязным воздухом назвали в Казахстане
Фото: Еnergyprom
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Казахстане показали очень высокий уровень загрязнения в 6 из 70 населенных пунктов. В их числе: Караганда, Сатпаев, Актобе, Кульсары и Астана, а также поселок Шубарши, сообщает Energyprom.
Еще 11 населенных пунктов вошли в категорию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха: города Алматы, Атырау, Темиртау, Петропавловск, Талгар, Павлодар, Костанай, Абай, Туркестан, а также село Жанбай и поселок Кызылсай. К категории повышенного уровня загрязнения воздуха были отнесены 19 городов и 4 поселка, а к категории низкого уровня загрязнения - 16 городов, 8 поселков и 6 сел", - пишет источник.
Исследователи отмечают: за последние пять лет, с 2021 по 2025 год, стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен сразу в 7 городах - Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Темиртау, Петропавловске и Астане.
При этом в Атырау и Петропавловске основным загрязняющим веществом является только сероводород, в Актобе - диоксид азота и сероводород, а в Темиртау - оксид углерода, диоксид азота, сероводород и фенол. В Алматы, Караганде и Астане наблюдается широкий спектр загрязняющих веществ: взвешенные частицы (пыль, РМ2.5 и РМ10), оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород; в Алматы дополнительно отмечается содержание в атмосферном воздухе диоксида серы и фенола", - говорится в исследовании.
За 2024 год объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Казахстане составил 2,3 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн пришлось на газообразные и жидкие вещества, в том числе сернистый ангидрид (785,5 тыс. тонн), окись углерода (432,4 тыс. тонн) и окись азота (307,5 тыс. тонн).
Наибольший объем выбросов наблюдался в Павлодарской области: 687,8 тыс. тонн. Следом идут Карагандинская (445,3 тыс. тонн), Атырауская (152,8 тыс. тонн), Актюбинская (124 тыс. тонн), Костанайская (111,6 тыс. тонн) и Мангистауская (105,6 тыс. тонн) области. На эти шесть регионов суммарно пришлись две трети всего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Если брать ситуацию в мире, в 2024 году глобальные выбросы парниковых газов достигли 53,2 млрд тонн CO2-эквивалента - на 1,3% больше, чем годом ранее. С 2020-го прирост составил 8,7%, а с 2015 года - 9,8%.
Основные доли глобальных выбросов пришлись на Китай (29,2%), США (11,1%) и Индию (8,2%). В пятерку крупнейших эмитентов парниковых газов также вошли Россия (4,8%) и Индонезия (2,5%).
Пять стран Центральной Азии суммарно дали лишь 1,4% от всего глобального объема выбросов. При этом наибольшие доли среди них пришлись на Казахстан и Узбекистан: 0,6% и 0,4% соответственно. Следом идет Туркменистан: 0,2%. На Кыргызстан и Таджикистан пришлось лишь по 0,04%.
Таким образом, РК продолжает оставаться страной с относительно небольшой долей выбросов парниковых газов, однако уровень загрязнения воздуха в отдельных городах страны стабильно высок, что требует усиления контроля за промышленными источниками и мониторинга качества атмосферного воздуха.
Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей Караганды дышат загрязненным воздухом.
В 2025 году Казахстан занял 30-е место среди 113 стран по индексу загрязненности в городах. Показатель РК составил 73,2 балла из 100 максимально возможных. Кроме того, недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
