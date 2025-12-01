30.11.2025, 19:10 8121
Трое пострадали в массовом ДТП в Алматы
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуском районе Алматы столкнулись несколько авто, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, сообщили в департаменте полиции города.
ДТП произошло сегодня в 00.25 в Жетысуском районе Алматы. Водитель автомашины марки Haval, следуя по проспекту Рыскулова восточнее проспекта Сейфуллина, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Chery, которая следовала попутно. Далее по инерции Haval выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашинами марок Audi и Hongqi. Они следовали на запад. В результате ДТП водителя автомашины Haval доставили в тяжелом состоянии в ближайшую больницу города. Водитель автомашины Audi и пассажир Hongqi доставлены в областную больницу", - проинформировали в полиции.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.
27.11.2025, 18:19 96366
Пассажир напал на водителя автобуса в Алматы
Устанавливаются участники конфликта
Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пассажир автобуса № 15 напал на водителя во время движения транспорта. Возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту управлением полиции Наурызбайского района по признакам хулиганства возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Все участники конфликта будут установлены. Действия каждого из них получат правовую оценку", - проинформировали в ДП.
Напомним, в 2023 году близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Напавший на водителя дебошир получил 8 лет тюрьмы.
В августе 2024 года в Таразе во время незначительного конфликта мужчина напал с ножом на водителя общественного транспорта, причинив последнему тяжкие телесные повреждения.
Летом 2024 года в Шымкенте пьяный пассажир автобуса ударил в лицо водителя. Пострадавший резко затормозил, в результате стоявшая на тот момент у выхода пассажир получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Этим летом в Семее агрессор ударил водителя автобуса во время движения.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сообщил, что в Казахстане на законодательном уровне закрепят обязательство устанавливать в салонах общественного транспорта камеры видеонаблюдения для фиксации правонарушений.
27.11.2025, 14:00 102161
Выживший в пожаре в Туркестанской области ребенок в тяжелом состоянии
Фото: Depositphotos
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выживший в пожаре в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил в кулуарах сената первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
У двоих взрослых состояние на сегодняшний день стабильное. Все пострадавшие были переведены в Шымкент, получают всю необходимую помощь. По ребенку состояние крайне тяжелое", - цитирует zakon.kz Султангазиева.
По его словам, подключены специалисты из Алматы.
Они постоянно консультируют, откорректировали лечение, оценивают состояние. Министерство здравоохранения держит ситуацию на постоянном контроле", - цитирует tengrinews.kz первого вице-министра.
Напомним, рано утром в селе Алгабас произошла страшная трагедия - в результате пожара в частном доме скончались 12 человек, в том числе девять детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии. Также в связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия.
Выжившую в пожаре девочку доставили в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте на вертолете.
27.11.2025, 12:11 105156
Трагедия на "Майкаинзолото": суд признал виновными шесть человек
Фото: Depositphotos
Павлодар. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области суд признал виновными шесть человек по делу о трагедии на шахте "Майкаинзолото", где в январе прошлого года в воронку провалился автобус с горноспасателями, сообщает телеканал КТК.
Совокупность указанных доказательств, показания свидетелей, потерпевших и показания специалиста, проводившего заключение по факту выявления причин аварии, то есть по какой причине произошел на АО "Майкаинзолото" обвал грунта, полностью доказали и подтвердили, установили виновность осужденных в совершении указанного уголовного правонарушения", - заявила судья Айжан Байгоншекова.
В частности, бывший гендиректор компании и его зам получили 4 и 3,5 года лишения свободы. Директор рудника, его заместитель и главный инженер - 3 и 3,5 года. Еще один заместитель гендиректора получил 3 года ограничения свободы. Им вменяли статью о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем гибель людей.
Ребята не работали в тот период, за который произошло обрушение, во-первых. Во-вторых, в самих проектах не было указаний об опасных зонах сдвижения или зонах обрушения. Я поэтому не понимаю, по какой причине их признали виновными. Ну, посмотрим приговор. Я думаю, что в любом случае апелляцию писать, конечно, будем", - добавил адвокат Ербол Канафин.
Напомним, в январе прошлого года в результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. В феврале международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы. Тело последнего рабочего было извлечено лишь в июле. Суд признал полную вину в случившейся трагедии АО "Майкаинзолото". Родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенге, однако позже компенсацию сократили в 4 раза. В сентябре шестерых сотрудников "Майкаинзолото" задержали по делу о падении автобуса в воронку. Они проходят по делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ
27.11.2025, 09:24 109296
В результате пожара в жилых домах в Гонконге погибли более 40 человек
Фото: скриншот из видео
Пекин. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 44 человека погибли при пожаре в жилых домах в Гонконге, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РБК со ссылкой на China Morning Post (SCMP).
279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. До этого мэр Гонконга Джон Ли сообщал о 36 погибших и 29 госпитализированных, из которых семеро были в критическом состоянии.
Днем 26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе, где проживают в общей сложности 4 тыс. человек. Часть людей была заблокирована внутри многоэтажек.
В комплексе проводились масштабные ремонтные работы, когда начался пожар, огонь распространился на дома со строительных лесов, но окончательная причина пожара пока не установлена. Тушение огня продолжается.
По данным полиции, на объекте были найдены пенополистирольные плиты, блокирующие окна, которые наряду с некачественными строительными материалами могли способствовать столь быстрому распространению огня.
26.11.2025, 10:18 153441
На территории Казахстана произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций Наццентра сейсмологических исследований и информации МЧС РК 26 ноября 2025 года в 07.15 зарегистрировано землетрясение, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы.
Подземные толчки ощущались в селе Сарыозек области Жетысу силой 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, уточнили в МЧС.
25.11.2025, 17:47 180716
В реке нашли тело пропавшей столичной школьницы
По факту суицида возбуждено уголовное дело
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В реке нашли тело пропавшей школьницы из города Астаны, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
24 ноября в 21.00 в полицию поступило заявление от жительницы Астаны о том, что около 18.30 ее дочь ушла из дома и перестала выходить на связь. На ее поиски был оперативно задействован весь личный состав полиции, волонтеры и другие приданные силы. В результате поисковых мероприятий тело школьницы было обнаружено в реке", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по факту суицида возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Жамбылской области студента нашли повешенным в сарае.
25.11.2025, 17:00 182641
В Иле-Алатауском нацпарке тушат пожар
Фото: Казавиалесоохрана
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Малоалматинского лесничества Иле-Алатауского национального парка тушат пожар, сообщает пресс-служба "Казавиалесоохраны".
Пожар характеризуется как средней степени интенсивности. Проводится оперативное тушение и мониторинг обстановки. Причины возгорания пока не установлены - профильные службы продолжают их выяснение. По предварительным данным, угрозы населенным пунктам и туристическим маршрутам нет. Ситуация находится под контролем оперативных служб", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, для ликвидации возгорания в общей сложности задействованы 8 единиц специальной техники, 1 пожарный вертолет и 25 человек личного состава.
Вертолет обеспечивает авиационную поддержку, работают пожарные автомобили всех задействованных служб", - пояснили в "Казавиалесоохране".
Также сообщается, что пожар локализован, ориентировочная площадь возгорания составляет 1,7 гектара.
Напомним, в сентябре пожар охватил около 120 гектаров в нацпарке "Алтын-Эмель" .
25.11.2025, 09:34 191426
В результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие произошло на 65-м километре автодороги Алматы - Бишкек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Audi, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с транспортным средством Toyota. В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении", - проинформировали в полиции.
Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей.
В настоящее время проводится комплексное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - отметили в пресс-службе.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд смертельных ДТП.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
24.11.2025, 17:29516076Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50442681Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 11.11.2025, 15:05429446Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 25.11.2025, 16:40407376В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 22.11.2025, 20:16404566Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО
