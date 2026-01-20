19.01.2026, 11:34 13721
Трамп пригласил Токаева войти в состав Совета мира по Газе
Фото: Акорда
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей. Об этом сообщил помощник - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Скрывать факт получения такого официального обращения от президента Дональда Трампа после серии заявлений лидеров стран было бы неправильно. Да, президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав Совета мира, а Казахстану стать одним из государств-учредителей. В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент К.Токаев подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - проинформировал Руслан Желдибай.
Напомним, в конце прошлого года Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило о присоединении страны к Авраамским соглашениям.
19.01.2026, 18:01
Представители Казахстана провели ряд международных встреч в Китае, Франции и Испании
Фото: МИД РК
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Казахстана в рамках внешнеполитической и инвестиционной повестки провели ряд международных встреч в Китае, Франции и Испании, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, а также продвижение внешнеполитических инициатив страны.
В Шанхае при содействии генерального консульства Казахстана в рамках рабочего визита заместителя акима Актюбинской области Абзала Абдикаримова состоялась встреча с представителями китайской компании Suzhou Hunan New Materials. По итогам деловых переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между акиматом Актюбинской области РК и компанией Suzhou Hunan New Materials по глубокой переработке хромовых руд. В ходе встречи китайская компания презентовала инвестиционный проект по глубокой переработке хромовых руд, предусматривающий его реализацию в два этапа. Первый этап предполагает создание производства по переработке хромового концентрата с объемом инвестиций до 150 млн долларов США, второй - переход к переработке металлического хрома. Проект был оценен как экономически значимый и соответствующий приоритетам индустриального развития Актюбинской области и задачам по привлечению прямых иностранных инвестиций.
В Страсбурге генеральный консул Казахстана Анель Бақытбекқызы выступила с лекцией перед магистрантами Института политических исследований Страсбургского университета (Sciences Po), посвященной внешней политике президента Касым-Жомарта Токаева и ключевым международным инициативам Казахстана, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана. Бақытбекқызы рассказала о проводимых институциональных реформах, модернизации системы госуправления и планируемой парламентской реформе, предусматривающей переход к однопалатному парламенту на основе широкого общественного диалога и предстоящего референдума. Внимание магистрантов обращено на многовекторный курс Казахстана как "средней державы" с акцентом на вклад и продвижение международной безопасности, включая инициативы в области ядерного разоружения и нераспространения, миротворческой деятельности под эгидой ООН, посреднических усилий по урегулированию международных конфликтов, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций. Подробные сведения были обозначены также по двустороннему и многостороннему взаимодействию Казахстана с КНР, РФ, США и странами ЕС.
Руководитель консульства Казахстана в Барселоне Амир Султангожин провел встречу с советником правительства Каталонии по иностранным делам и вопросам Европейского союза Жауме Дук. Переговоры подтвердили взаимную заинтересованность сторон в расширении практического сотрудничества и придали новый импульс двусторонней повестке. Собеседники подробно обсудили консульские вопросы, а также перспективы развития торгово-экономических связей и привлечения инвестиций в Казахстан. Особое внимание было уделено созданию условий для прямых контактов между деловыми кругами Казахстана и Каталонии.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев провел встречу с государственным секретарем Испании по энергетике Жоаном Гроисардом, в ходе которой стороны обсудили приоритеты и актуальные вопросы энергетического сотрудничества, включая устойчивое развитие сектора, энергопереход, повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, подтвердив взаимный интерес к расширению диалога, обмену опытом и выработке совместных инициатив в сфере "зеленой" энергетики и энергетической безопасности.
Посольство Казахстана в Австрии - постоянное представительство при международных организациях приняло участие в Тюркской неделе в Вене, в рамках которой были представлены деятельность Организации тюркских государств, историко-культурное наследие стран - членов ОТГ, а также обсуждена стратегическая роль Срединного коридора как современного продолжения Шелкового пути, способствующего развитию транспортно-торговой инфраструктуры, укреплению экономических связей между Азией и Европой и расширению культурного взаимодействия.
17.01.2026, 14:17
Генконсульство Казахстана начало работу в Гуанчжоу
Гуанчжоу. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - 16 января официально начало работу генеральное консульство Казахстана в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, сообщает издание "Синьхуа".
Консульский округ охватывает провинции Гуандун, Хунань, Хайнань и Юньнань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район.
Издание отмечает, что в последние годы Гуанчжоу наращивает сотрудничество в Казахстаном. В июне 2025 года ведущий китайский авиаперевозчик China Southern Airlines официально открыл прямую авиалинию Гуанчжоу - Алматы. На данный момент частота рейсов по ней увеличилась с первоначальных 3 в неделю до 5.
16.01.2026, 18:18
Вопросы экономики, правового сотрудничества и ИИ обсудили казахстанские дипломаты за рубежом
Фото: МИД РК
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся ряд встреч представителей Казахстана с зарубежными партнерами в Сербии, Венгрии и Гонконге, в ходе которых были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в экономической, правовой, культурной и цифровой сферах.
В рамках развития делового сотрудничества между Казахстаном и Сербией состоялась встреча посла Республики Казахстан в Сербии Мади Атамкулова с исполнительным директором Национального альянса за местное экономическое развитие (NALED), а также основателем этнокультурной организации Сербии Etno mreža Виолетой Йованович. В ходе встречи стороны обсудили потенциал обмена опытом между Сербией и Казахстаном, развитие культурного сотрудничества и поддержку проектов, способствующих сохранению культурного наследия. Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога и рассмотрению форм сотрудничества в рамках будущих совместных инициатив.
В Будапеште состоялась встреча посла Казахстана Абзала Сапарбекулы с генеральным прокурором Венгрии Габором Балинтом Надем. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения и углубления сотрудничества между органами прокуратуры Казахстана и Венгрии. Отмечено, что в обеих странах особое значение придается вопросам оказания взаимной правовой помощи. В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении и дальнейшем развитии тесного сотрудничества между посольством и Генеральной прокуратурой Венгрии.
В рамках развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий между регионами Казахстана и Гонконгом в генеральном консульстве Республики Казахстан в САР Гонконг состоялась встреча представителей компаний Huazhi Future, ChinoLite и Omis Inc. из Павлодара. Участники встречи подчеркнули значимость инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об объявлении 2026 года годом цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, в связи с чем генконсул выразил заинтересованность в проведении совместных мероприятий, хакатонов и презентаций стартапов.
Состоялась встреча посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана с министром торговли Таиланда Супаджи Сутхумпун. В рамках встречи была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, отмечена активизация политических контактов и устойчивая положительная динамика товарооборота, который по итогам 11 месяцев 2025 года вырос на 7,5% и достиг 235,5 млн долларов США, при этом стороны сошлись во мнении, что существующий потенциал экономического взаимодействия значительно превышает текущие показатели и подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного диалога и дальнейшее укрепление казахско-таиландских отношений.
Посол Казахстана в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с главным исполнительным директором Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Исса Аль-Мараги. В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Государством Кувейт, а также обсуждены возможные направления взаимодействия в энергетическом секторе. Руководство KUFPEC выразило интерес к изучению возможностей в нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщив о начале предварительного анализа инвестиционного потенциала страны.
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Арман Исетов встретился с послом Латвийской Республики Даце Руткой. В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
16.01.2026, 16:54
Главы МИД Казахстана и Таиланда обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пуангкеткео, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств высоко оценили поступательное развитие казахско-таиландских отношений и обсудили текущее состояние, а также перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны выразили обоюдную готовность и далее содействовать расширению политического диалога, углублению взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики, цифрового развития, туризма и других приоритетных направлениях.
Министры также провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и договорились о поддержании регулярных рабочих контактов в целях дальнейшей координации подходов по вопросам, представляющим взаимный интерес.
16.01.2026, 12:46
Казахстанские дипломаты провели ряд встреч по укреплению международного сотрудничества
Фото: МИД РК
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч в Иордании, Азербайджане и Республике Корея, в ходе которых были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, расширение политического диалога, а также усиление экономических, транспортно-логистических и международных связей, сообщили в МИД РК.
В Аммане посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с директором департамента по политическим вопросам Королевского двора Иордании Моазом Аз-Зуби. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также расширения многопланового сотрудничества между Казахстаном и Иорданией в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных официальных визитов глав государств.
В Баку посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель встретился с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым. Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за истекший год и обсудили планы на ближайшую перспективу.
Подчеркнута необходимость усиления экономической и промышленной кооперации с использованием совместного инвестиционного фонда, важность дальнейшего развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества. Также были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня. Было отмечено, что Казахстан и Азербайджан вместе активно участвуют в построении новой геополитической и геоэкономической архитектуры на евразийском пространстве.
В Сеуле посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов провел встречу с председателем комитета по земле, инфраструктуре и транспорту Национальной ассамблеи Республики Корея, депутатом Мэн Сон Гю. Они обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта и логистики.
Также была подчеркнута актуальность сотрудничества по развитию умного города Алатау. В этом контексте отмечена важность подписанного в декабре 2025 года меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Казахстана, государственным фондом Alatau City Authority и Корейской корпорацией по поддержке зарубежной инфраструктуры и градостроительства (KIND).
15.01.2026, 17:48
Казахстанские дипломаты ведут переговоры о торговле, здравоохранении и культурном обмене с иностранными партнерами
Фото: gov.kz
Прага. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Пражском Граде посол Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов вручил верительные грамоты президенту Чешской Республики Петру Павелу.
В рамках торжественной церемонии состоялась беседа казахcкого дипломата с главой чешского государства, в ходе которой был подтвержден высокий уровень двусторонних отношений и выражена заинтересованность в их дальнейшем углублении. Большое внимание собеседники уделили вопросам создания благоприятных условий для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитию культурно-гуманитарных контактов", - проинформировали в МИД.
Тем временем посол Казахстана в Египте Аскар Женис встретился с заместителем премьер-министра и министром здравоохранения Египта Халедом Абдель-Гаффаром. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах здравоохранения, медицины и фармацевтики, включая традиционную медицину, эпидемиологию, обмен опытом специалистов и ученых, а также совместные конференции и выставки.
Также заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем главы внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Каземом Гарибабади. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества, расширение взаимодействия в транспортно-логистической сфере, а также сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Шанхайской организации сотрудничества.
15.01.2026, 15:30
Межэтническое согласие является одним из главнейших направлений политики - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций, депутатом мажилиса Сергеем Пономаревым подчеркнул, что межэтническое согласие и единство народа являются одним из главнейших направлений государственной политики, сообщает Акорда.
По его словам, справедливость и равенство возможностей для всех граждан - это ключевой принцип справедливого Казахстана.
В данном контексте деятельность Ассамблеи народа Казахстана и входящих в ее состав организаций, как и прежде, будет сосредоточена на продвижении среди представителей всех этносов консолидирующих ценностей на основе казахстанского патриотизма", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об участии ассоциации в работе по дальнейшему укреплению казахстанской общенациональной идентичности, единства народа, воспитанию подрастающего поколения в духе любви к Родине.
Кроме того, Сергей Пономарев рассказал о работе славянских организаций по продвижению государственного языка как консолидирующего фактора, а также планах работы ассоциации на 2026 год по реализации концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".
Ранее президенту доложили о состоянии боевой готовности армии Казахстана.
15.01.2026, 11:01
Казахстан расширяет международное признание дипломов
Фото: Depositphotos
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в высшем образовании (Токийская конвенция), принятую под эгидой ЮНЕСКО.
Документ устанавливает единые и прозрачные правила признания дипломов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона - Китаем, Японией, Кореей, Австралией, Новой Зеландией, Монголией и др. Казахстан утверждает общие стандарты, обязательный обмен официальной информацией и ускоренные процедуры подтверждения документов об образовании", - сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай.
Также конвенция обеспечивает доступ к сети APNNIC - международной платформе обмена информацией о квалификациях.
Отмечается, что Казахстан станет первой страной Центральной Азии, присоединившейся к Токийской конвенции, что укрепит позиции страны как регионального образовательного хаба.
