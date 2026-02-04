03.02.2026, 21:20 17026
Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Абайской области
В салоне находились 50 пассажиров - рабочие, следовавшие на вахту
Семей. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на автодороге Семей - Кайнар в районе села Знаменка в области Абай, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, пассажирский автобус марки SETRA под управлением 52-летнего водителя допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В салоне находились 50 пассажиров - рабочие, следовавшие на вахту. В результате происшествия пассажиры получили телесные повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Всем пострадавшим была своевременно оказана необходимая медицинская помощь", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что по данному факту полицией начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
03.02.2026, 16:35 24121
В Алматы снесли хозяйственную постройку
Фото: акимат Алматы
Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли хозяйственную постройку, расположенную на улице Утегенова в микрорайоне Нур Алатау, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции города", - заявили в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие полного пакета разрешительных документов и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
02.02.2026, 09:30 81771
Пешеход погиб под колесами грузовика в Алматы
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января в Алматы на пересечении улицы Розыбакиева и проспекта Райымбек батыра произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает портал патрульной полиции Алматы Dorpat.kz.
По данным полиции, трагедия произошла на оживленном участке рядом с оптово-розничным рынком, где ежедневно фиксируется плотное скопление автомобилей и пешеходов. Интенсивное движение создает повышенный риск ДТП, которые порой заканчивается летальными исходами.
Мы призываем водителей и пешеходов быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - заявил командир роты полка патрульной полиции Алматы Мирас Мукашев.
Правоохранители отмечают, что пешеходы нередко перебегают дорогу в неположенных местах, игнорируя требования безопасности. Такое поведение, подчеркивают в полиции, нередко становится причиной трагических случаев.
В связи с частыми нарушениями на этом участке дороги полицейские будут проводить рейдовые мероприятия на постоянной основе.
Контроль будет усилен как для водителей, так и для пешеходов, чтобы снизить риск новых происшествий", - подчеркнули в полиции.
01.02.2026, 13:46 122381
Казахстанец пропал после пожара на предприятии в Южной Корее
Фото: Depositphotos
Сеул. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана пропал после пожара на заводе в Южной Корее, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
30 января 2026 года в городе Мэндон-мён Республики Корея произошел пожар на предприятии по производству продуктов питания и напитков. После пожара сразу же были эвакуированы 81 сотрудник, однако местонахождение двух рабочих, в том числе гражданина Казахстана, неизвестно", - проинформировали в МИД РК.
По данным полиции и пожарной охраны, утром 31 января внутри сгоревшего цеха было обнаружено неопознанное тело.
Полиция обратилась в Национальный институт научных исследований для подтверждения личности. Посольство Казахстана находится на связи с полицией и пожарной службой, а также с родственниками пропавшего гражданина РК и держит вопрос на контроле", - отметили в ведомстве.
01.02.2026, 13:10 124051
Возгорание произошло на строящемся мосту через Иртыш в Павлодаре
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Второй раз за сутки произошло возгорание на строящемся мосту через Иртыш в Павлодаре.
1 февраля 2026 года около 10.30 на объекте строительства моста через реку Иртыш в городе Павлодаре (автодорога Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ, км 1381, опора №5) зафиксировано локальное задымление/возгорание тента теплового укрытия пролетного строения", - проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
По данным компании, работы на участке не ведутся.
Они были приостановлены с 31 января 2026 года после аналогичного инцидента на опоре №4. Пострадавших нет. На месте находятся сотрудники ДЧС, проводится ликвидация очага. По факту проводится внутреннее расследование", - отметили в "КазАвтоЖоле".
01.02.2026, 11:47 126526
Цистерны с газом сошли с рельсов в Талдыкоргане
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Талдыкорган. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером на подъездном пути в Талдыкоргане с рельсов сошли две цистерны с газом. Об этом сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
По данным ДЧС, утечки газа не произошло, пострадавших нет.
Инцидент также прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Казахстан темір жолы".
31 января 2026 года в 21.36 на частном подъездном пути ТОО "Bars Build" (станция Талдыкорган) произошел самопроизвольный уход группы из пяти груженых цистерн, стоявших на соединительном пути №215. В результате наезда на тупиковую призму предохранительного пути № 214 допущен сход двух вагонов", - проинформировали в компании.
На участке проводятся восстановительные работы. В 00.25 1 февраля перегон Талдыкорган - Карабулак закрыт для движения. Задержан поезд № 3604.
Данный инцидент произошел на частных подъездных путях, не входящих в зону ответственности АО "НК "КТЖ". Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией", - добавили в КТЖ.
31.01.2026, 18:50 146056
Гибель 10-летней девочки в Акмолинской области: проводится служебная проверка
Фото: Pixabay
Кокшетау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что проводится служебное расследование после гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы, сообщает пресс-служба ведомства.
Как нам стало известно, сейчас проводится досудебное расследование со стороны правоохранительных органов, после которого будет известно о причинах смерти девочки и о всех событиях, которые произошли в этот момент. Управление здравоохранения при этом проведет служебное расследование по данному факту, о результатах которого будет сообщено позже", - сообщил глава управления.
Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы. По данному факту департамент полиции Акмолинской области проводит расследование.
31.01.2026, 11:33 154886
Лифт с девушкой сорвался с высоты восьмого этажа в одном из ЖК Шымкента
Девушка получила серьезную травму ноги
Шымкент. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лифт с девушкой сорвался с высоты восьмого этажа в одном из новых жилых комплексов города Шымкента, сообщает телеканал КТК.
Лифт упал, началась суматоха. Все люди побежали на помощь. Открывали двери, смотрели, фонариком светили: ничего не было видно - ни снизу, ни сверху. В итоге нашли на седьмом этаже. Такое ощущение, будто лифт упал и потом снова поднялся", - заявил охранник ЖК Мухтар Ауелбеков.
Уточняется, что в кабине находилась молодая девушка, которая получила серьезную травму ноги.
Пострадавшая госпитализирована, у нее обнаружен закрытый компрессионный перелом и перелом костей стопы. В настоящее время состояние средней тяжести, она находится под постоянным наблюдением, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения Шымкента.
Также отмечается, что ранее подъемник падал в соседнем подъезде. Там обошлось без пострадавших. По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.
Напомним, в прошлом году лифт с работниками обслуживающей организации, проводившими ремонтные работы, сорвался в одном из столичных жилых комплексов Астаны.
В 2024 году в Семее лифт с пассажирами сорвался в шахту.
Ранее депутатском запросе сенатор Бекбол Орынбасаров заявил, что в Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу для пассажиров. Он отметил, что проблема безопасности лифтов в стране становится все актуальнее, но системных решений до сих пор нет.
По словам сенатора, после передачи контроля за лифтами акиматам отрасль фактически лишилась профессионального надзора. В некоторых регионах отсутствуют специалисты, а проверки носят формальный характер. В Астане, к примеру, всего два сотрудника инспекции следят за более чем 10 тысячами лифтов.
30.01.2026, 11:22 170186
Десятилетняя девочка скончалась во время занятий в Косшы
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появилась информация о гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы. По данному факту департамент полиции Акмолинской области проводит расследование.
Факт смерти несовершеннолетней зарегистрирован в отделе полиции города Косшы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, во время занятий у несовершеннолетней ухудшилось состояние здоровья", - проинформировали в департаменте полиции Акмолинской области.
По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.
Напомним, на прошлой неделе девятиклассник скончался в одной из школ Каскелена.
