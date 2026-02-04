Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Абайской области

Этот участок дороги уже неоднократно становился местом аварий из-за нарушений правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов

Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января в Алматы на пересечении улицы Розыбакиева и проспекта Райымбек батыра произошло ДТП, в результате которого погиб человек, - 31 января в Алматы на пересечении улицы Розыбакиева и проспекта Райымбек батыра произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает портал патрульной полиции Алматы Dorpat.kz.





По данным полиции, трагедия произошла на оживленном участке рядом с оптово-розничным рынком, где ежедневно фиксируется плотное скопление автомобилей и пешеходов. Интенсивное движение создает повышенный риск ДТП, которые порой заканчивается летальными исходами.





Мы призываем водителей и пешеходов быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - заявил командир роты полка патрульной полиции Алматы Мирас Мукашев.





Правоохранители отмечают, что пешеходы нередко перебегают дорогу в неположенных местах, игнорируя требования безопасности. Такое поведение, подчеркивают в полиции, нередко становится причиной трагических случаев.













В связи с частыми нарушениями на этом участке дороги полицейские будут проводить рейдовые мероприятия на постоянной основе.





Контроль будет усилен как для водителей, так и для пешеходов, чтобы снизить риск новых происшествий", - подчеркнули в полиции.