В ЕАЭС одобрили взаимное признание ученых званий

Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии в онлайн-формате. Участники одобрили соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах - членах ЕАЭС, сообщила пресс-служба правительства РК.





Документ предусматривает прямое признание ученых званий при трудовой миграции, что позволяет их обладателям работать в других странах Союза в соответствии с присвоенной квалификацией.





Признанию подлежат в том числе документы, выданные до вступления соглашения в силу, за исключением случаев, когда по результатам экспертизы принято отрицательное решение в государстве трудоустройства. Теперь соглашение будет направлено в страны ЕАЭС для ратификации, после чего документ вступит в силу.





Также на Совете ЕЭК утверждена дорожная карта реализации концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств - членов ЕАЭС. В текущем году планируется определить базовые сервисы информационного взаимодействия ИТС, выработать предложения по формату обмена данными и сформировать соответствующую правовую базу.





По итогам заседания принято решение актуализировать отдельные положения правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории ЕАЭС, а также плана разработки технических регламентов.





Напомним, что в текущем году Совет ЕЭК возглавляет Казахстан в лице заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина.



