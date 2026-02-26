Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море

Рассказать друзьям

Лондон. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, - Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.





Сотрудники полиции арестовали 72-летнего мужчину по подозрению в должностном преступлении. Он был арестован по адресу в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Это произошло после обысков по ордерам по двум адресам в районах Уилтшир и Камден", - приводит текст заявления полиции Би-би-си.





Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна, в которых фигурировал экс-посол. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона, после того как правительство передало ведомству переписку между бывшим послом и Эпштейном.





По сведениям Financial Times, в 2010 году Мандельсон, будучи министром, лоббировал интересы Эпштейна в правительстве США в сфере банковского регулирования.





Публикация "файлов Эпштейна" Минюста США в январе показала, что в 2009-2010 годах Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса Великобритании и де-факто заместителем премьер-министра, передавал Эпштейну данные о финансовой помощи ЕС еврозоне и планах британского правительства по продаже активов и изменению налоговой системы. Кабинет министров передал полиции внутреннюю оценку его переписки.





В 2010 году, отмечает газета, Мандельсон лоббировал в США интересы Эпштейна и Джеса Стейли из JPMorgan. Документы Минюста также указывают, что Эпштейн перечислял Мандельсону $75 тыс. в 2003 и 2004 годах и переводил деньги его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве в 2009 и 2010 годах.





Питер Мандельсон занимал пост посла Великобритании в США с февраля по сентябрь 2025 года. Он работал в правительстве при премьер-министрах Тони Блэре и Гордоне Брауне, занимая, в частности, должности первого государственного секретаря и госсекретаря по делам бизнеса (2008-2010), госсекретаря по делам торговли (1998) и госсекретаря по делам Северной Ирландии (1999-2001).





С 2004 по 2008 год Мандельсон был европейским комиссаром по торговле, а с 1992 по 2004 год - депутатом парламента. В 2008 году он получил пожизненное пэрство в Палате лордов.





Он также является соучредителем консалтинговой компании Global Counsel и ранее возглавлял избирательные кампании и коммуникации Лейбористской партии. Вскоре после того, как его связи с Эпштейном были вскрыты, Мандельсон вышел из Лейбористской партии и покинул Палату лордов.





Назначение Мандельсона послом Великобритании в США вызвало критику в адрес действующего премьера Кира Стармера. Он заявил, что Мандельсон неоднократно вводил в заблуждение относительно степени своей дружбы с Эпштейном.





В начале февраля The Spectator сообщил, что Стармер теряет поддержку собственной партии лейбористов на фоне скандала из-за назначения Мандельсона.





Мендельсон не первый арестованный в Британии за связь с Эпштейном. 19 февраля бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержали и доставили в полицейский участок. Его отпустили после 12-часового допроса, в его доме также прошли обыски.





Сейчас он находится под следствием полиции из-за слива правительственных документов во время работы на посту торгового представителя Великобритании (2001-2011), писала The Wall Street Journal. На фоне продолжающегося расследования связей покойного финансиста в октябре 2025 года Эндрю лишили всех титулов и почестей и выселили из королевской резиденции.





Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.





30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.