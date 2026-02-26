25.02.2026, 09:50 30616
Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта
Фото: Акорда
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму эмиру Кувейта. Он поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха и его соотечественников с Национальным днем Государства Кувейт, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на узах дружбы и взаимной поддержки, будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран.
25.02.2026, 17:22
Новая Конституция, космические технологии и академические связи: казахстанские дипломаты провели ряд встреч за рубежом
Фото: gov.kz
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и посетили важные мероприятия за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, посол Казахстана в Беларуси, постоянный представитель Казахстана при уставных органах Содружества Независимых Государств Тимур Жаксылыков, выступая на заседании совета постоянных полномочных представителей государств - участников при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, информировал о предстоящем 15 марта 2026 года референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, а также представил ключевые новеллы документа и концептуальные основы реформы, реализуемой по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Также посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы провел встречу с государственным секретарем Министерства культуры и инноваций Венгрии Анитой Киш-Хедьи. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Венгрией.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял участие в сегментах высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению в Женеве. В ключевом мероприятии СПЧ приняли участие более 100 высоких представителей государств и международных организаций, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Между тем в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге посол Казахстана в Нидерландах, постоянный представитель Казахстана при ОЗХО Акан Рахметуллин вручил верительные грамоты генеральному директору ОЗХО Фернандо Ариасу. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между Республикой Казахстан и ОЗХО.
Кроме того, при поддержке посольства Казахстана в Греции и при участии Казахского национального университета имени аль-Фараби в Национальном и Каподистрийском университете Афин состоялась международная конференция "Аль-Фараби и греческая философия". Мероприятие объединило руководителей дипломатических миссий, представителей академических кругов, научного и экспертного сообщества и стало значимой площадкой для обсуждения роли античной философии в формировании интеллектуальных традиций Евразии.
Посол Казахстана в Марокко Саулекул Сайлаукызы встретилась с президентом Национальной телерадиовещательной компании Марокко, Национального олимпийского комитета Марокко, исполнительным вице-президентом Фонда Марракешского международного кинофестиваля Файсалом Лараиши. На встрече стороны отметили укрепление в последние годы связей между Казахстаном и Марокко. Лараиши обратил внимание на растущий интерес марокканцев к изучению Казахстана, его туристического потенциала и экономических достижений, изменений в стране, включая конституционные реформы и предстоящий республиканский референдум.
Помимо этого, состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с директором Агентства космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Шухратом Кадировым. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в сфере космической деятельности и применения космических технологий в интересах социально-экономического развития. Подчеркнута высокая степень институционализированной кооперации между профильными структурами двух стран, результаты которой интегрируются в современные управленческие и технологические решения и способствуют повышению эффективности использования космических данных.
Также состоялась встреча посла Казахстана в Латвии Даурена Карипова с представителем крупнейшей конфессии страны пребывания - архиепископом Риги и Латвии Риналдсом Грантсом. Карипов информировал собеседника о состоянии и перспективах развития казахско-латвийских отношений, а также о политике Казахстана в области мира и межрелигиозного согласия. Казахский дипломат подчеркнул, что Казахстан благодаря своей уникальной модели, основанной на гармоничном сосуществовании различных религий и конфессий, активно способствует укреплению их диалогу и в глобальном масштабе.
Генконсульство Казахстана в Стамбуле провело круглый стол, посвященный новой Конституции Республики Казахстан. В ходе встречи были представлены основные положения новой Конституции, процесс политического обновления и ключевые направления конституционных реформ. Участники отметили, что внесенные изменения направлены на совершенствование системы государственного управления, обеспечение баланса между ветвями власти и укрепление механизмов защиты прав и свобод граждан.
В городе Сан-Франциско состоялся культурный вечер, посвященный популяризации национального искусства Казахстана. Мероприятие, организованное генконсульством Казахстана в Сан-Франциско, собрало представителей мэрии города, культурного сообщества, дипломатического корпуса, а также активных представителей казахской диаспоры.
Посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов провел встречу с министром земли, инфраструктуры и транспорта Кореи Ким Юн Дуком. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения транспортного сотрудничества в сферах транспорта, логистики и инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено перспективам взаимодействия по проекту Alatau Smart City как одному из приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес. Казахстанская сторона выразила готовность содействовать участию корейских компаний в реализации современных городских и инфраструктурных проектов.
Также состоялась встреча посла Казахстана Даулета Ембердиева с главой управления гражданской авиации Израиля Шмуэлем Закаем. Основной темой разговора стала практическая реализация запуска прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем. В ходе встречи подтверждено, что казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запускает прямые рейсы с летнего сезона текущего года. Дополнительно отмечено, что переговоры с Air Astana по запуску прямых рейсов продолжаются.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с ректором университета Антверпена Хервигом Лейрсом и вице-ректором Натали Дэнс. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего образования, науки и инноваций.
Между тем в посольстве Казахстана в Болгарии состоялась встреча посла Виктора Темирбаева с ректором Высшей школы телекоммуникаций и почт Мигленой Темелковой. В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВШТП и казахстанскими высшими учебными заведениями в сфере инноваций и телекоммуникаций, а также реализацию совместных проектов в области академической мобильности и научно-исследовательской деятельности.
25.02.2026, 13:30
Товарооборот между Казахстаном и Великобританией достиг $1,62 млрд в 2025 году - МИД
По данным за 9 месяцев 2025 года, объем инвестиций Великобритании в Казахстан составил $471,5 млн
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Соединенное Королевство и его участия в министерской встрече формата "ЦА + Великобритания" в Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о ключевых направлениях стратегического партнерства - от политического диалога и инвестиционного сотрудничества до взаимодействия в сфере критически важных минералов, энергетики и образования.
Дипломатических отношения между Казахстаном и Великобританией были установлены 19 января 1992 года. В 2024 году стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, придав новый импульс политическому диалогу и экономическим связям.
В 2025 году в Лондоне состоялось 8-е заседание казахстанско-британского стратегического диалога, а также 11-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
По итогам 2025 года товарооборот между странами достиг 1,62 млрд долларов США, что на 83,6% больше по сравнению с предыдущим периодом. Экспорт из Казахстана составил 1,22 млрд долларов (рост на 190,5%), импорт - 406,7 млн долларов.
По данным за 9 месяцев 2025 года, объем инвестиций Великобритании в Казахстан составил 471,5 млн долларов. Совокупный валовой приток прямых иностранных инвестиций из Великобритании с 1993 года достиг 23 млрд долларов. В стране функционирует более 500 предприятий с британским участием.
Перспективными направлениями торгово-экономического сотрудничества определены разведка и добыча критически важных минералов, энергетика, здравоохранение и образование.
25.02.2026, 09:01
Президенты Казахстана и Сербии проведут переговоры
Фото: Акорда
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 26-27 февраля Астану с официальным визитом посетит президент Сербии Александр Вучич, сообщила пресс-служба Акорды.
В рамках визита состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Главы государств обсудят состояние и перспективы развития казахско-сербских отношений с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Как сообщалось ранее, 26 февраля в Астане состоятся первый казахстанско-сербский деловой совет и казахстанско-сербский бизнес-форум. Мероприятие объединит представителей госорганов, институтов развития и деловых кругов двух стран, сообщила Внешнеторговая палата Казахстана.
В рамках программы запланированы церемония открытия с участием официальных лиц, отраслевые бизнес-диалоги, церемония подписания двусторонних документов, а также B2B-встречи между компаниями двух стран.
24.02.2026, 15:00
Токаев поздравил президента Эстонии с Днем независимости
Президент Казахстана пожелал Алару Карису дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Эстонии Алара Кариса с Днем независимости, сообщает Акорда.
В своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственный визит президента Алара Кариса в Казахстан в прошлом году придал новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, способствовав укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
Также президент Казахстана пожелал Алару Карису дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Эстонии - благополучия и процветания.
Ранее Токаев поздравил императора Японии с днем рождения.
24.02.2026, 14:36
Президент Сербии в ближайшие дни посетит Казахстан - СМИ
В Астане состоится первый казахстанско-сербский деловой совет и казахстанско-сербский бизнес-форум
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Сербии Александр Вучич в ближайшие дни совершит визит в Казахстан, сообщает издание "Sputnik Казахстан" со ссылкой на сербские СМИ.
Как сообщает издание, 26 февраля в Астане состоятся первый казахстанско-сербский деловой совет и казахстанско-сербский бизнес-форум. Мероприятие объединит представителей госорганов, институтов развития и деловых кругов двух стран, сообщила Внешнеторговая палата Казахстана.
В рамках программы запланированы церемония открытия с участием официальных лиц, отраслевые бизнес-диалоги, церемония подписания двусторонних документов, а также B2B-встречи между компаниями двух стран.
24.02.2026, 13:50
Казахстан и Оренбургская область увеличили товарооборот на 11,2%, до $627 млн
Бектенов обсудил с губернатором Оренбургской области вопросы приграничного сотрудничества
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с губернатором Оренбургской области Российской Федерации Евгением Солнцевым вопросы приграничного сотрудничества, сообщили в пресс-службе казахстанского кабмина.
Оренбургская область является важным партнером Казахстана и значимым транспортно-логистическим узлом. По итогам 2025 года товарооборот регионов Казахстана с Оренбургской областью составил $627 млн, увеличившись на 11,2% по сравнению с 2024 годом", - привели данные в пресс-службе правительства РК.
Олжас Бектенов и Евгений Солнцев в ходе встречи рассмотрели актуальные вопросы межрегионального взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры, а также развития культурно-гуманитарных связей.
Стороны подчеркнули, что приграничное сотрудничество является ключевым фактором развития казахстанско-российских отношений.
24.02.2026, 13:06
Казахстанские дипломаты провели переговоры и приняли участие в международных мероприятиях
Фото: МИД РК
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в официальных мероприятиях в Бельгии, Испании и США. В центре повестки - развитие двустороннего сотрудничества, расширение академических и молодежных обменов, а также укрепление партнерства в сфере образования, науки и экономики.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу со студентами Католического университета Лилля. В ходе открытого диалога посол представил ключевые направления развития страны, приоритеты сотрудничества с Бельгией, Люксембургом и Европейским союзом, а также рассказал о текущих преобразованиях в политической и социально-экономической сферах. По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и расширении образовательных и молодежных обменов.
Также Василенко встретился с ректором Университета Гента (UGhent) Петрой де Суттер. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего образования, научных исследований и академической мобильности. Собеседники выразили готовность активизировать совместную работу по развитию академической мобильности, запуску новых образовательных программ и расширению научно-исследовательского сотрудничества, а также рассмотрели участие Университета Гента в академических мероприятиях в рамках предстоящих двусторонних визитов.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев принял участие в презентации стратегии Испании для Азиатско-Тихоокеанского региона на 2026-2029 годы. В своем выступлении Мусаев отметил, что активизация присутствия Испании в Азии открывает дополнительные возможности для углубления взаимовыгодного партнерства, включая расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии. Он подчеркнул стратегическое значение Казахстана как устойчивого и надежного партнера, а также ключевого транзитного и инвестиционного хаба, соединяющего Европу и Азию. Казахский дипломат также провел ряд встреч с высокопоставленными представителями Министерства иностранных дел Испании, в ходе которых были обсуждены приоритетные направления казахско-испанского взаимодействия, а также возможности сопряжения двусторонней повестки с приоритетами новой стратегии Испании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В штате Аризона состоялся 35-й ежегодный бал послов, посвященный Республике Казахстан. Торжественное мероприятие было организовано почетным консулом Республики Казахстан в штате Аризона Хью Холманом при содействии посольства Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. С приветственным словом к собравшимся обратился посол Республики Казахстан в США Магжан Ильясов. В своем выступлении посол осветил актуальное состояние и перспективы казахско-американских двусторонних отношений, уделив особое внимание вопросам сотрудничества в сфере образования и экономики.
Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова встретилась с министром инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэлем Мигалем. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Также Казахская сторона подтвердила заинтересованность в реализации совместных со словацкими партнерами проектов, в том числе в сфере цифровых решений и анализа больших данных.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов встретился с послом Италии Антонелло Де Риу, обсудив укрепление стратегического партнёрства, развитие политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурных проектов. Исетов отметил важность Италии как ключевого партнёра и инвестора, поздравил с успешной Олимпиадой, и обе стороны подтвердили готовность углублять сотрудничество в 2026 году.
23.02.2026, 17:19
Дипломаты провели ряд встреч за рубежом и обсудили ход реформ в Казахстане
Фото: gov.kz
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом и обсудили ход реформ в РК, сообщает Министерство иностранных дел страны.
В частности, посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски. Стороны обсудили повестку двустороннего сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч президентов и глав МИД двух стран в 2025 году. Также в ходе встречи посол проинформировал министра иностранных дел о предстоящем 15 марта текущего года общенациональном референдуме по принятию проекта новой Конституции Казахстана и ознакомил его с ключевыми целями конституционной реформы, подчеркнув ее значимость для казахстанского общества.
Между тем посол Казахстана в Кении, постоянный представитель РК при отделении ООН в Найроби Барлыбай Садыков провел встречу с исполнительным директором межрелигиозного совета Кении Лайнусом Нтигаи, членом руководства организации епископом Джоном Варари и председателем Индуистского совета Кении Суджата Котамраджу. Стороны обсудили практические подходы к предотвращению конфликтов на религиозной почве и продвижению ценностей толерантности в молодежной среде.
Также состоялась встреча посла Казахстана в Мексике Алмурата Турганбекова с генеральным директором по Африке, Центральной Азии и Ближнему Востоку Министерства иностранных дел Мексики Анибалом Гомесом Толедо. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями и согласовали подходы к реализации плана действий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026 год. Было отмечено поступательное развитие двустороннего диалога и заинтересованность сторон в его дальнейшем углублении.
Кроме того, состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Бобиром Исламовым. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере геологии и недропользования. Отмечена поступательная динамика отраслевого сотрудничества и расширение практической кооперации профильных ведомств.
Тем временем постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди на полях зимней сессии парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провел встречу со специальным представителем ПА ОБСЕ по Центральной Азии Ангелосом Сиригосом. Стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия в рамках ПА ОБСЕ.
Помимо этого заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и посол по особым поручениям МИД РК Бакыт Дюсенбаев прибыли в Кызылорду с делегацией послов Евросоюза во главе с послом ЕС Алешкой Симкич, а также послов Швейцарии, Великобритании и Канады, для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона. Основной целью визита является укрепление партнерства, развитие инвестиционного диалога, а также ознакомление с социально-экономическим и туристическим потенциалом Кызылординской области.
Также посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с председателем Независимой избирательной комиссии Иордании Мусой Маайта, обсудив двустороннее сотрудничество, обмен опытом в проведении выборов и участие иорданских наблюдателей в республиканском референдуме по новой Конституции 15 марта. Шалданбай рассказал о проводимых в Казахстане политических реформах, а Маайта подтвердил готовность направить наблюдателей, отметив положительную динамику в диалоге и совместной работе.
Между тем посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с министром экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмоном Абдурахмонзода, обсудив развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, продвижение совместных инвестиционных проектов и расширение товарооборота, который в 2025 году составил $1,19 млрд с потенциалом роста до $2 млрд. Стороны подчеркнули важность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, подготовку дорожной карты до 2030 года и выразили готовность к дальнейшему укреплению экономических связей.
