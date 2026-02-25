24.02.2026, 14:36 21306
Президент Сербии в ближайшие дни посетит Казахстан - СМИ
В Астане состоится первый казахстанско-сербский деловой совет и казахстанско-сербский бизнес-форум
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Сербии Александр Вучич в ближайшие дни совершит визит в Казахстан, сообщает издание "Sputnik Казахстан" со ссылкой на сербские СМИ.
Как сообщает издание, 26 февраля в Астане состоятся первый казахстанско-сербский деловой совет и казахстанско-сербский бизнес-форум. Мероприятие объединит представителей госорганов, институтов развития и деловых кругов двух стран, сообщила Внешнеторговая палата Казахстана.
В рамках программы запланированы церемония открытия с участием официальных лиц, отраслевые бизнес-диалоги, церемония подписания двусторонних документов, а также B2B-встречи между компаниями двух стран.
24.02.2026, 15:00 19981
Токаев поздравил президента Эстонии с Днем независимости
Президент Казахстана пожелал Алару Карису дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Эстонии Алара Кариса с Днем независимости, сообщает Акорда.
В своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государственный визит президента Алара Кариса в Казахстан в прошлом году придал новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, способствовав укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
Также президент Казахстана пожелал Алару Карису дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Эстонии - благополучия и процветания.
Ранее Токаев поздравил императора Японии с днем рождения.
24.02.2026, 13:50 23101
Казахстан и Оренбургская область увеличили товарооборот на 11,2%, до $627 млн
Бектенов обсудил с губернатором Оренбургской области вопросы приграничного сотрудничества
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с губернатором Оренбургской области Российской Федерации Евгением Солнцевым вопросы приграничного сотрудничества, сообщили в пресс-службе казахстанского кабмина.
Оренбургская область является важным партнером Казахстана и значимым транспортно-логистическим узлом. По итогам 2025 года товарооборот регионов Казахстана с Оренбургской областью составил $627 млн, увеличившись на 11,2% по сравнению с 2024 годом", - привели данные в пресс-службе правительства РК.
Олжас Бектенов и Евгений Солнцев в ходе встречи рассмотрели актуальные вопросы межрегионального взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры, а также развития культурно-гуманитарных связей.
Стороны подчеркнули, что приграничное сотрудничество является ключевым фактором развития казахстанско-российских отношений.
24.02.2026, 13:06 24436
Казахстанские дипломаты провели переговоры и приняли участие в международных мероприятиях
Фото: МИД РК
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в официальных мероприятиях в Бельгии, Испании и США. В центре повестки - развитие двустороннего сотрудничества, расширение академических и молодежных обменов, а также укрепление партнерства в сфере образования, науки и экономики.
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу со студентами Католического университета Лилля. В ходе открытого диалога посол представил ключевые направления развития страны, приоритеты сотрудничества с Бельгией, Люксембургом и Европейским союзом, а также рассказал о текущих преобразованиях в политической и социально-экономической сферах. По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога и расширении образовательных и молодежных обменов.
Также Василенко встретился с ректором Университета Гента (UGhent) Петрой де Суттер. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего образования, научных исследований и академической мобильности. Собеседники выразили готовность активизировать совместную работу по развитию академической мобильности, запуску новых образовательных программ и расширению научно-исследовательского сотрудничества, а также рассмотрели участие Университета Гента в академических мероприятиях в рамках предстоящих двусторонних визитов.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев принял участие в презентации стратегии Испании для Азиатско-Тихоокеанского региона на 2026-2029 годы. В своем выступлении Мусаев отметил, что активизация присутствия Испании в Азии открывает дополнительные возможности для углубления взаимовыгодного партнерства, включая расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии. Он подчеркнул стратегическое значение Казахстана как устойчивого и надежного партнера, а также ключевого транзитного и инвестиционного хаба, соединяющего Европу и Азию. Казахский дипломат также провел ряд встреч с высокопоставленными представителями Министерства иностранных дел Испании, в ходе которых были обсуждены приоритетные направления казахско-испанского взаимодействия, а также возможности сопряжения двусторонней повестки с приоритетами новой стратегии Испании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В штате Аризона состоялся 35-й ежегодный бал послов, посвященный Республике Казахстан. Торжественное мероприятие было организовано почетным консулом Республики Казахстан в штате Аризона Хью Холманом при содействии посольства Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. С приветственным словом к собравшимся обратился посол Республики Казахстан в США Магжан Ильясов. В своем выступлении посол осветил актуальное состояние и перспективы казахско-американских двусторонних отношений, уделив особое внимание вопросам сотрудничества в сфере образования и экономики.
Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова встретилась с министром инвестиций, регионального развития и информатизации Словацкой Республики Самуэлем Мигалем. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Также Казахская сторона подтвердила заинтересованность в реализации совместных со словацкими партнерами проектов, в том числе в сфере цифровых решений и анализа больших данных.
Заместитель министра иностранных дел Казахстана Арман Исетов встретился с послом Италии Антонелло Де Риу, обсудив укрепление стратегического партнёрства, развитие политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурных проектов. Исетов отметил важность Италии как ключевого партнёра и инвестора, поздравил с успешной Олимпиадой, и обе стороны подтвердили готовность углублять сотрудничество в 2026 году.
23.02.2026, 17:19 45531
Дипломаты провели ряд встреч за рубежом и обсудили ход реформ в Казахстане
Фото: gov.kz
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом и обсудили ход реформ в РК, сообщает Министерство иностранных дел страны.
В частности, посол Казахстана в Северной Македонии Сатыбалды Буршаков встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски. Стороны обсудили повестку двустороннего сотрудничества и отметили необходимость дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч президентов и глав МИД двух стран в 2025 году. Также в ходе встречи посол проинформировал министра иностранных дел о предстоящем 15 марта текущего года общенациональном референдуме по принятию проекта новой Конституции Казахстана и ознакомил его с ключевыми целями конституционной реформы, подчеркнув ее значимость для казахстанского общества.
Между тем посол Казахстана в Кении, постоянный представитель РК при отделении ООН в Найроби Барлыбай Садыков провел встречу с исполнительным директором межрелигиозного совета Кении Лайнусом Нтигаи, членом руководства организации епископом Джоном Варари и председателем Индуистского совета Кении Суджата Котамраджу. Стороны обсудили практические подходы к предотвращению конфликтов на религиозной почве и продвижению ценностей толерантности в молодежной среде.
Также состоялась встреча посла Казахстана в Мексике Алмурата Турганбекова с генеральным директором по Африке, Центральной Азии и Ближнему Востоку Министерства иностранных дел Мексики Анибалом Гомесом Толедо. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями и согласовали подходы к реализации плана действий по сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026 год. Было отмечено поступательное развитие двустороннего диалога и заинтересованность сторон в его дальнейшем углублении.
Кроме того, состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан Бобиром Исламовым. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере геологии и недропользования. Отмечена поступательная динамика отраслевого сотрудничества и расширение практической кооперации профильных ведомств.
Тем временем постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди на полях зимней сессии парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провел встречу со специальным представителем ПА ОБСЕ по Центральной Азии Ангелосом Сиригосом. Стороны обсудили перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия в рамках ПА ОБСЕ.
Помимо этого заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров и посол по особым поручениям МИД РК Бакыт Дюсенбаев прибыли в Кызылорду с делегацией послов Евросоюза во главе с послом ЕС Алешкой Симкич, а также послов Швейцарии, Великобритании и Канады, для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона. Основной целью визита является укрепление партнерства, развитие инвестиционного диалога, а также ознакомление с социально-экономическим и туристическим потенциалом Кызылординской области.
Также посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с председателем Независимой избирательной комиссии Иордании Мусой Маайта, обсудив двустороннее сотрудничество, обмен опытом в проведении выборов и участие иорданских наблюдателей в республиканском референдуме по новой Конституции 15 марта. Шалданбай рассказал о проводимых в Казахстане политических реформах, а Маайта подтвердил готовность направить наблюдателей, отметив положительную динамику в диалоге и совместной работе.
Между тем посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с министром экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмоном Абдурахмонзода, обсудив развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, продвижение совместных инвестиционных проектов и расширение товарооборота, который в 2025 году составил $1,19 млрд с потенциалом роста до $2 млрд. Стороны подчеркнули важность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, подготовку дорожной карты до 2030 года и выразили готовность к дальнейшему укреплению экономических связей.
23.02.2026, 17:00 46461
Инвестиции, экономика и туризм: о чем говорил Токаев с премьер-министром Грузии
Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, в ходе которого стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-грузинских отношений, сообщает Акорда.
Собеседники подтвердили приверженность укреплению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах с акцентом на приоритетные направления - транзитно-транспортные связи, энергетику и туризм", - говорится в сообщении.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
Стороны договорились активизировать контакты на высшем уровне", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев поздравил императора Японии с днем рождения.
23.02.2026, 14:33 50661
Токаев поздравил императора Японии с днем рождения
Президент выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму императору Японии по случаю его дня рождения, сообщили в Акорде.
Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержке, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов", - рассказали в пресс-службе президента РК.
Касым-Жомарт Токаев пожелал императору Нарухито успехов во всех его начинаниях, а дружественному японскому народу - благополучия и процветания.
23.02.2026, 13:35 51731
Бесплатные участки земель и здания для посольств предоставят друг другу Казахстан и Кыргызстан
Соответствующий закон подписал президент Кыргызстана
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Бишкеке и городе Астане для нужд посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан и посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике, а также резиденций чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан и чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике, подписанного 22 августа 2025 года в городе Бишкек", говорится в информации, опубликованной на официальном сайте президента Кыргызстана.
Соглашение предусматривает взаимное предоставление в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в Бишкеке и Астане для нужд посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан и посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике, а также резиденций послов.
Закон направлен на проведение внутригосударственных процедур для вступления указанного соглашения в силу. Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования", - добавили в пресс-службе президента Кыргызстана.
23.02.2026, 12:53 45871
Казахстан и Грузия укрепляют сотрудничество в борьбе с преступностью
Токаев встретился с главой МВД Грузии
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с министром внутренних дел Грузии Гелу Геладзе актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности, сообщили в Акорде.
Гела Геладзе рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе грузинских правоохранительных органов по обеспечению безопасности иностранных туристов, в том числе граждан Казахстана.
Было отмечено, что министерства внутренних дел Казахстана и Грузии намерены укреплять сотрудничество в таких направлениях, как борьба с организованной преступностью, нарко- и киберпреступностью, экстремизмом, а также обмен передовым опытом и подготовка кадров.
В завершение глава государства передал слова приветствия президенту Грузии Михаилу Кавелашвили и премьер-министру Ираклию Кобахидзе.
Напомним, что из Грузии экстрадировали возглавлявшую финпирамиду казахстанку.
