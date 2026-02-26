В ЗКО похитили 56,5 млн тенге при ремонте дорог

Экс-чиновник вступил в сговор со своим знакомым и организовал вымогательство крупной суммы денег у предпринимателя

Актау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель начальника департамента КНБ по Мангистауской области осужден на 11 лет лишения свободы за вымогательство 500 тысяч долларов и превышение должностных полномочий, - Бывший заместитель начальника департамента КНБ по Мангистауской области осужден на 11 лет лишения свободы за вымогательство 500 тысяч долларов и превышение должностных полномочий, сообщает Kazinform.





Суд установил, что в 2023 году экс-чиновник КНБ вступил в сговор со своим знакомым и организовал вымогательство крупной суммы денег у известного в регионе предпринимателя.





По материалам дела, подсудимый, используя свое служебное положение и доступ к закрытым информационным базам, незаконно собирал сведения о частной жизни предпринимателя, его родственников и деловых партнерах. Также он изучал информацию о компаниях, связанных с бизнесом потерпевшего.





На основе этих данных была подготовлена справка с ложными сведениями, в которой утверждалось, что предприниматель якобы допускал серьезные налоговые и экологические нарушения. В действительности эти сведения не соответствовали действительности.





Документы были переданы предпринимателю через курьера. На одном из листов зеленым маркером была указана сумма - 500 000 долларов, что, как установил суд, являлось прямым требованием выкупа.





После получения конверта предпринимателю начали поступать анонимные звонки. Звонившие требовали передать 500 тысяч долларов и угрожали в противном случае распространить компрометирующие сведения, инициировать проверки со стороны правоохранительных органов и создать серьезные проблемы для бизнеса.





Суд установил, что звонки поступали с разных номеров, а переговоры велись с соблюдением конспирации.





Опасаясь последствий и репутационного ущерба, предприниматель обратился в полицию и согласился действовать под контролем правоохранительных органов.





В день, назначенный вымогателями, потерпевший выехал на встречу, действуя по инструкциям злоумышленников. Вместо требуемых 500 тысяч долларов он передал 500 тысяч тенге, заранее согласовав свои действия с полицией.





Деньги были переданы в автомобиль, после чего злоумышленники скрылись. Однако собранные материалы, записи разговоров, показания свидетелей и данные банковских переводов позволили установить всех участников схемы.





В итоге суд признал экс-заместителя начальника департамента КНБ по Мангистауской области виновным в вымогательстве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий - ему назначено 10 лет лишения свободы за вымогательство и семь лет - за злоупотребление служебным положением, а по совокупности преступлений окончательно - 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.





Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и квазигосударственном секторе, а также лишен специального звания полковника национальной безопасности. Соучастнику суд назначил восемь лет лишения свободы.





Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.