25.02.2026, 13:05 49456
Токаев обсудил с руководством катарской компании проекты в энергетической и телекоммуникационной отраслях
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде руководителей компании Power International Holding (PIH) Муатаза Аль-Хаята и Рамеза Аль-Хаята.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в энергетической и телекоммуникационной отраслях.
Глава государства подчеркнул, что масштабные газовые проекты в сфере переработки, транспортировки и энергогенерации являются основным элементом казахско-катарского инвестиционного взаимодействия и вносят существенный вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны.
Президент был проинформирован о планах PIH по расширению деятельности на телекоммуникационном рынке в рамках сделки по приобретению Mobile Telecom Service (Tele2).
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что участие компании будет способствовать модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, повышению качества услуг и расширению их доступности для населения.
По итогам встречи собеседники подтвердили приверженность дальнейшему наращиванию взаимодействия и реализации перспективных инвестиционных проектов.
Напомним, Катар входит в число крупнейших стран - источников ПИИ в Казахстан. За девять месяцев 2025 года объем инвестиций из Катара достиг $1,2 млрд, тогда как в 2023 году он составлял около $9 млн.
новости по теме
26.02.2026, 11:13 3336
Биометрия и запрет привлечения иностранцев: в Алматы усилят требования к агрегаторам доставки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы прошло совещание с участием представителей крупнейших агрегаторов служб доставки, прокуратуры, городских служб и общественности, где обсуждались вопросы повышения безопасности жителей, контроля соблюдения законодательства и ответственности бизнеса за работу курьеров.
Каждый курьер получает доступ к жилым помещениям, персональным данным и информации о режиме присутствия людей дома. Мы требуем внедрения биометрической идентификации курьеров на всех этапах работы, запрета передачи аккаунтов третьим лицам, запрета привлечения иностранной рабочей силы и постоянного контроля за соблюдением правил дорожного движения", - сообщил начальник департамента полиции города Алматы, генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов.
Вместе с тем, представитель прокуратуры города обратил внимание на обязательность соблюдения законодательства всеми участниками рынка доставки, проверил готовность агрегаторов к обеспечению законности процессов, организации обмена информацией с органами власти и легальности привлеченных работников.
В ходе совещания участники обсудили необходимость приведения внутренних регламентов платформ в соответствие с требованиями закона, усиления контроля за курьерами, исключения стимулов ускоренной доставки в ущерб безопасности и обеспечения легального статуса всех работников.
В случае отсутствия системных изменений департамент полиции будет инициировать дополнительные меры нормативного регулирования и усиление ответственности агрегаторов. Город Алматы - крупнейший мегаполис страны. И мы обязаны обеспечить, чтобы современные сервисы работали безопасно. Развитие цифровой экономики должно идти параллельно с развитием механизмов защиты граждан", - подытожил Айдын Кабдулдинов.
Как сообщалось ранее, жительница Алматы обвинила курьера в домогательстве.
25.02.2026, 16:01 42476
Токаев назначил посла Казахстана в Руанде
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Барлыбая Садыкова Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Руанда, сообщает Акорда.
Указом главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кения Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Руанда по совместительству", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в Чехии, Нидерландах и Люксембурге.
25.02.2026, 12:01 52696
В Казахстане упростят порядок регистрации и перерегистрации лекарств
Депутаты мажилиса рассмотрели поправки по вопросам науки и ратификацию соглашения между с Австрией о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки". В рамках поправок одобрены нормы по оптимизации порядка регистрации и перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги. Это позволит сократить срок регистрации лекарственных препаратов более чем в два раза - с 210 дней до 100 дней, сообщили в пресс-службе мажилиса.
При этом Министерство здравоохранения наделяется полномочиями по самостоятельной подаче заявки на регистрацию необходимых лекарств для Казахстана, не дожидаясь заявок от фармацевтических компаний.
Внедряется механизм контроля качества веществ и субстанций, используемых в производстве лекарственных средств.
Также одобрены поправки о создании референс-центров в сфере здравоохранения. Они будут обеспечивать единые стандарты высокотехнологичной медицинской помощи, повышение точности диагностики и оказывать методическую поддержку в системе здравоохранения.
Кроме того, законопроект определяет статус ученых и научных работников. Предусматриваются защита их прав и свобод, гарантии академической свободы, право на свободу творчества, а также возможность самостоятельного планирования и определения направлений своей научной деятельности.
Закрепляется механизм обеспечения доступа к инфраструктуре научных лабораторий коллективного пользования. Также будет разработан механизм использования научного оборудования, приобретенного в рамках государственного заказа, доступ к которому будет предоставлен всем научным работникам.
В рамках этих изменений возможность бесплатно пользоваться лабораториями государственных университетов получат также талантливые дети, занимающиеся наукой, из национальных команд, участвующие в предметных олимпиадах и научных проектах.
Для стабильности финансирования закреплены сроки реализации научных проектов - с даты заключения договора и на весь период выполнения мероприятий календарного плана. Усовершенствован порядок финансирования научной деятельности.
Национальная академия наук (НАН) определяется в качестве субъекта квазигосударственного сектора. Это позволит законодательно урегулировать порядок формирования и распоряжения имуществом НАН, определить источники ее финансирования и другие вопросы, касающиеся административно-управленческой деятельности.
Помимо этого, депутаты мажилиса одобрили ратификацию соглашения с правительством Австрии о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием. Документ был подписан 28 февраля 2025 года в городе Астане.
Цель соглашения - создать правовую основу для сотрудничества двух стран в сфере реадмиссии и транзита лиц, находящихся на их территориях в нарушение требований национальных законодательств.
Документом закрепляются четкие правила и сроки возврата сторонами друг другу нелегальных мигрантов и лиц, не соответствующих условиям пребывания или проживания на территории одного из государств. Также определен порядок совместных действий при приеме, передаче и транзите не только граждан двух стран, но и граждан третьих государств, а также лиц без гражданства.
При рассмотрении вопросов о реадмиссии граждан третьих стран предусмотрено их возвращение в государство гражданства. Лица без гражданства подлежат реадмиссии в страну последнего постоянного проживания или в государство, выдавшее им проездные документы.
25.02.2026, 10:06 57761
В ЕАЭС одобрили взаимное признание ученых званий
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии в онлайн-формате. Участники одобрили соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах - членах ЕАЭС, сообщила пресс-служба правительства РК.
Документ предусматривает прямое признание ученых званий при трудовой миграции, что позволяет их обладателям работать в других странах Союза в соответствии с присвоенной квалификацией.
Признанию подлежат в том числе документы, выданные до вступления соглашения в силу, за исключением случаев, когда по результатам экспертизы принято отрицательное решение в государстве трудоустройства. Теперь соглашение будет направлено в страны ЕАЭС для ратификации, после чего документ вступит в силу.
Также на Совете ЕЭК утверждена дорожная карта реализации концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств - членов ЕАЭС. В текущем году планируется определить базовые сервисы информационного взаимодействия ИТС, выработать предложения по формату обмена данными и сформировать соответствующую правовую базу.
По итогам заседания принято решение актуализировать отдельные положения правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории ЕАЭС, а также плана разработки технических регламентов.
Напомним, что в текущем году Совет ЕЭК возглавляет Казахстан в лице заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Председательство в органах Евразийского экономического союза в 2026 году перешло к Республике Казахстан.
24.02.2026, 15:51 103346
Назначен новый замакима Мангистауской области
Им стал Малик Абдикадыров
Рассказать друзьям
Актау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Малик Абдикадыров назначен новым заместителем акима Мангистауской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима области Малик Абдикадыров назначен на должность заместителя акима Мангистауской области", - говорится в сообщении.
Малик Абдикадыров окончил университет "Кайнар" по специальности "Юриспруденция", а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова. Получил степень магистра права в университете Абердина. Он занимал должности заместителя акима города Актау, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, а также заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО "Озенмунайгаз". Работал руководителем аппарата акима Мангистауской области.
Также назначен новый руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначена Асель Балманова", - заявили в пресс-службе.
Асель Балманова в 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени Утемисова, Евразийскую академию, магистратуру Западно-Казахстанского государственного университета имени Утемисова. В 2025 году завершила докторантуру Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан по образовательной программе "Государственное управление".
Трудовую деятельность начала в 2006-2009 годах, работая секретарем и лаборантом в гимназии № 42 "Акниет". Она работала главным специалистом, а затем руководителем отдела документационного обеспечения и информационных технологий аппарата акима Западно-Казахстанской области. С мая 2018 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.
Ранее был назначен председатель нового комитета МВД.
24.02.2026, 13:26 108746
Открытость и законность: президент дал поручения по проведению референдума
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной комиссии референдума Нурлана Абдирова. Главе государства была представлена информация о ходе подготовки к республиканскому референдуму, сообщили в Акорде.
Президент Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с информацией о ходе подготовки к республиканскому референдуму.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения открытости, законности и создания равных условий для всех граждан при проведении референдума.
Напомним, 11 февраля президент подписал указ о проведении референдума по новой Конституции 15 марта.
Центральная избирательная комиссия показала образцы бюллетеней, трафарет для голосования с использованием шрифта Брайля, а также открепительные удостоверения на право голосования.
24.02.2026, 10:38 115961
В Казахстане сократят посевные площади под пшеницу и увеличат посевы масличных
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждена структура посевных площадей на 2026 год. Она ориентирована на значительное сокращение доли пшеницы и увеличение посевов кормовых, масличных и бобовых культур. О ходе подготовки к весенним полевым работам, механизмах льготного кредитования и обеспечении аграриев ресурсами на заседании правительства доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Для обеспечения сырьевой базы перерабатывающих предприятий и снижения рисков ценовых колебаний общая посевная площадь в текущем году увеличена на 180 тыс. га - до 23,8 млн га.
Приоритет отдан высокорентабельным и засухоустойчивым культурам. Структура посевов на 2026 год предусматривает следующие изменения:
- кормовые культуры: рост на 242 тыс. га;
- ячмень: рост на 94 тыс. га;
- кукуруза: рост на 90 тыс. га (до 265 тыс. га);
- масличные культуры: рост на 55 тыс. га;
- картофель: рост на 10,3 тыс. га;
- пшеница: сокращение на 125 тыс. га (до 12,1 млн га).
В текущем году на льготное кредитование полевых работ выделено 700 млрд тенге. Если на посевную 2025 года раннее финансирование было начато в конце ноября 2024 года, то на ВПР 2026 года прием заявок на кредитование начат еще в октябре прошлого года. Благодаря этому на сегодняшний день уже профинансировано порядка 1,9 тыс. СХТП на сумму 200 млрд тенге, или порядка 27% от общего объема финансирования, что на 6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года", - сообщил Айдарбек Сапаров.
Кроме того, по информации министра, для посевной кампании выделено 402 тыс. тонн льготного дизтоплива, а уровень обновления парка сельхозтехники планируется довести до 8%.
На 2026 год план по внесению удобрений составляет 2,3 млн тонн. В настоящее время производителями и поставщиками удобрений ведется работа по контрактации и созданию запасов на складах", - отметил Айдарбек Сапаров.
Как сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, объем финансирования на посевные и уборочные работы сохранен на уровне 1 трлн тенге, в том числе 300 млрд тенге будет направлено на лизинг техники.
Государственная поддержка должна предоставляться исключительно эффективным и добросовестным аграриям. Акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за целевым использованием выделенных средств. Для этого следует максимально применять цифровые технологии. Соответствующие поручения были даны главой государства на недавнем расширенном заседании правительства", - отметил премьер.
Он поручил продолжить работу по диверсификации посевов в текущем году.
Особое внимание следует уделить расширению площадей под высокорентабельные культуры, прежде всего ориентированные на экспорт и обладающие высоким рыночным спросом. Ранее я поручал принять все меры для снижения зависимости от влагозатратных культур. Необходимо продолжить разъяснительную работу на местах по переходу фермеров на засухоустойчивые технологии с применением передовых научных подходов", - сказал Бектенов.
Также он поручил в ходе посевных работ обеспечить строгое соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и применение средств защиты растений. На текущий год план внесения удобрений составляет более 73% от научно обоснованной нормы, или 2,3 млн тонн.
Кроме того, премьер отметил необходимость стимулирования аграриев к более широкому применению цифровых решений.
24.02.2026, 09:29 116516
Более миллиарда тенге выделило правительство Казахстана на изучение и сохранение Каспия
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений президента по комплексному изучению и сохранению Каспия, а также поддержанию экологической устойчивости региона из резерва правительства выделено 1,1 млрд тенге АО "Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря", сообщили в пресс-службе правительства.
Финансирование будет способствовать улучшению научного потенциала института. Средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий. Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно в акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря.
На сегодня для выработки эффективных мер НИИ активно интегрируется в международное научное сообщество, вступило в Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран.
Для реализации данного постановления Министерству экологии и природных ресурсов поручено принять все необходимые меры, Министерству финансов - обеспечить строгий контроль за целевым использованием бюджетных средств.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.02.2026, 09:38КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков 26.02.2026, 10:283686Детский омбудсмен рассказала о ходе расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних 26.02.2026, 09:231826Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу 26.02.2026, 11:131511Биометрия и запрет привлечения иностранцев: в Алматы усилят требования к агрегаторам доставки 26.02.2026, 09:00Стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского сотрудничества - Люй И1331Стремление Китая и Казахстана навстречу друг другу стало образцом добрососедского сотрудничества - Люй И 20.02.2026, 13:05543066В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 19.02.2026, 19:46463386В Алматы не будут ограничивать въезд автомобилей по четным и нечетным дням 19.02.2026, 17:32460266В Таразе наградили спасшего 13-летнюю девочку от похищения мужчину 19.02.2026, 16:45418666Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством 19.02.2026, 12:25406926В 2025 году потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 4% 03.02.2026, 11:581802326В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001801906Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021801486Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351799926В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261785981Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?