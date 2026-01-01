31.12.2025, 14:26 51251
Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 10,9% за 9 месяцев 2025 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь 2025 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в страну достиг $14,9 млрд, продемонстрировав устойчивый рост и заметные структурные изменения в пользу обрабатывающей промышленности, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана со ссылкой на Национальный банк РК.
Согласно официальной статистике, валовой приток ПИИ увеличился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда он составлял $13,4 млрд.
Тенденцией отчетного периода стало смещение инвестиционного фокуса в сторону обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в сектор достиг $3,2 млрд, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Впервые с 2011 года вложения в обрабатывающую промышленность превысили инвестиции в горнодобывающий сектор, который за январь-сентябрь привлек $2,6 млрд. Эксперты рассматривают это как важный индикатор качественного изменения структуры ПИИ в пользу переработки и производства.
Широкой остается и география инвесторов. В число крупнейших стран-источников ПИИ вошли Нидерланды, Китай, Россия, ОАЭ, Катар, Швейцария, Республика Корея, Бельгия, Франция и Германия, что подтверждает диверсификацию внешних источников капитала.
Отдельно в статистике выделяется рост инвестиций из Катара: за девять месяцев 2025 года их объем достиг $1,2 млрд, тогда как в 2023 году он составлял около $9 млн.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций за отчетный период составил $1,2 млрд, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($498,4 млн).
В целом данные свидетельствуют о том, что Казахстан не только наращивает объемы привлеченных инвестиций, но и закрепляет структурный сдвиг в сторону обрабатывающей промышленности, диверсифицированной географии инвесторов и более устойчивого чистого притока капитала.
новости по теме
01.01.2026, 14:00 856
С 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда будут освобождены от индивидуального подоходного налога, сообщили в пресс-службе фонда.
18 июля 2025 года главой государства подписан новый Налоговый кодекс, который предусматривает освобождение с 1 января 2026 года доходов в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан", - проинформировали в ЕНПФ.
В пресс-службе пояснили, что с 1 января 2026 года ИПН не будет удерживаться со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Также изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов. Кроме того, изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранится норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
01.01.2026, 12:00 111
В Казахстане утвердили ставки акцизов на бензин и дизтопливо
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2025 года № 1049 утверждены ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.
Оптовая реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива собственного производства:
- бензин - 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
Розничная реализация производителями бензина (за исключением авиационного), дизельного топлива, газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива, использование на собственные производственные нужды:
- бензин - 38 634 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 634 тенге за тонну.
Импорт
- бензин - 38 134 тенге за тонну;
- дизельное топливо - 35 726 тенге за тонну;
- газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо - 38 134 тенге за тонну.
01.01.2026, 07:00 7956
В Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.
Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений - от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки", - говорится в сообщении Акорды.
Также установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Кроме того, освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.
Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).
От индивидуального подоходного налога освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП. Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов. Оптимизированы специальные налоговые режимы - теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств. Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение", - отметили в Акорде.
Также сообщается, что корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%.
Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом "Байтерек". Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых на 5 лет для новых малорентабельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Также вводятся прогрессивные ставки ИПН.
Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы - 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%", - пояснили в Акорде.
Помимо этого, введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда - свыше 100 млн тенге, алкоголь - свыше 0,5 млн тенге за литр, сигары - свыше 10 тысяч тенге за штуку. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.
Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга. Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ходе совместного заседания палат парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что принятие нового Налогового кодекса обеспечит поступление более 3 триллионов тенге в бюджет страны.
31.12.2025, 15:50 47521
"Казахмыс" перешел под контроль к новому владельцу
Фото: Казахмыс
Рассказать друзьям
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Бенефициар ГК Qazaq Stroy Нурлан Артыкбаев выкупил ТОО "Корпорация "Казахмыс", сообщает Forbes.kz.
Как сообщили в компании, сделка была закрыта 30 декабря. В операционное управление к новому владельцу "Казахмыс" перейдет уже в начале 2026 года.
Группа Qazaq Stroy планирует развивать текущие проекты, а также приступит к реализации новых, в частности, "существенно увеличит объем геологоразведочных работ для того, чтобы обеспечить предприятия корпорации необходимой сырьевой базой".
Напомним, о планах по смене акционера в компании сообщили 10 декабря. Там заверили, что смена акционера не повлияет на производственные и операционные процессы, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и стабильность рабочих мест сохраняются в полном объеме. Деятельность "Казахмыса" будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов - в соответствии с действующими стратегическими планами.
31.12.2025, 15:19 48811
Казахстан и Xinjiang Lihua договорились об увеличении инвестиций в хлопково-текстильный кластер до $600 млн
Проект предусматривает формирование полного производственного цикла от выращивания хлопка до выпуска пряжи и текстильной продукции
Рассказать друзьям
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров, заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" Мадияр Султанбек обсудили с генеральным директором "Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd." Сюй Цзе текущий статус реализации инвестиционного проекта по созданию хлопково-текстильного кластера в Туркестанской области, а также планы по его расширению, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Проект предусматривает формирование полного производственного цикла, включающего до 10 производственных объектов, охватывающих выращивание и первичную переработку хлопка, выпуск пряжи и текстильной продукции, производство систем капельного орошения и сопутствующих материалов. Изначально объем инвестиций по проекту оценивался в 450 млн долларов США, однако в ходе встречи было подтверждено намерение увеличить общий объем вложений до 600 млн долларов США в связи с расширением производственной программы и масштабированием мощностей", - рассказали в МИД.
На сегодняшний день в рамках проекта на территории СЭЗ "TURAN" уже введен в эксплуатацию завод по производству ПВХ-труб, завершается монтаж оборудования на прядильном предприятии, функционируют два завода по очистке хлопка, а также ведется установка оборудования на производстве капельных лент. Полный ввод всех объектов запланирован на первый квартал 2026 года. Реализация кластера позволит создать более 4 тысяч рабочих мест и сформировать в регионе устойчивую индустриальную базу с высокой долей локализации.
Проекты такого масштаба создают основу для выпуска конкурентоспособной продукции под брендом "Made in Kazakhstan", укрепляют экспортный потенциал и способствуют развитию регионов. Государство заинтересовано в своевременном запуске всех объектов и будет оказывать инвестору необходимую поддержку", - подчеркнул Куантыров.
Комментируя планы компании, С.Цзе отметил, что увеличение объема инвестиций отражает долгосрочные намерения инвестора в Казахстане. По его словам, компания приняла решение расширить проект, увеличив общий объем вложений до 600 млн долларов США, рассматривая Казахстан как ключевую площадку для развития производства с экспортным потенциалом.
31.12.2025, 14:58 50096
Китайская авиакомпания запустила рейс Алматы - Чэнду Тяньфу
Рейс будет выполняться два раза в неделю
Рассказать друзьям
Алматы. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы сообщили об официальном открытии прямого рейса из Алматы в Чэнду Тяньфу (КНР).
Авиакомпания Air China запустила прямое авиасообщение между Алматы и Чэнду Тяньфу (КНР), административным центром провинции Сычуань.
По данным ведомства, рейс CA456 будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на самолетах Airbus A320. Вылет будет осуществляться из Алматы в 21.30, прибытие в Чэнду - в 04.30 следующего дня.
Ранее сообщалось о запуске прямого авиасообщения между Шымкентом и Бангкоком.
31.12.2025, 09:18 59721
Казахстан на полгода продлил ограничения на вывоз говядины
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 декабря 2025 года № 503 "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного-рогатого скота с территории Республики Казахстан" продлены ограничения на на вывоз мяса крупного-рогатого скота.
Ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота (коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0201 - мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное и 0202 - мясо крупного рогатого скота, замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза в объеме 20 тысяч тонн", - говорится в документе.
Напомним, в Казахстане были введены ограничения на вывоз говядины до конца года.
30.12.2025, 13:26 89526
Перевалка нефти приостановлена на КТК из-за непогоды
О возобновлении работы нефтепровода будет сообщено дополнительно
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перевалка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе компании.
Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынудили консорциум 29 декабря приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений", - сказано в сообщении пресс-службы КТК.
Также из-за затоваривания мощностей по хранению сырья 29 декабря был остановлен прием нефти. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке.
На ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2 и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода", - отметили в компании.
О стабильном возобновлении работы нефтепровода и возвращении в штатный режим отгрузки нефти на МТ будет сообщено дополнительно.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.01.2026, 10:00С 2026 года в Казахстане вводится мораторий на создание новых госплатформ вне QazTech 01.01.2026, 08:007046Что ждет казахстанцев в январе 01.01.2026, 07:006036В Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс 01.01.2026, 11:006021Названы пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год 01.01.2026, 07:303061Какими будут МРП и МЗП в 2026 году 25.12.2025, 10:42310011Запрет на вывоз моркови планирует ввести Казахстан 25.12.2025, 09:14308221Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров утвердили в Казахстане 25.12.2025, 16:40299466От модели контроля и наказаний к партнерству с бизнесом - Токаев о новом Налоговом кодексе 25.12.2025, 16:08299246Единую ставку НДС в 5% предложили ввести для сферы здравоохранения в Казахстане 25.12.2025, 17:20279151Ушла из жизни народная артистка России Вера Алентова 05.12.2025, 14:50834071В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки830811Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16760676Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19757641Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25754256В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?