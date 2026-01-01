Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 10,9% за 9 месяцев 2025 года

Фото: Depositphotos

Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь 2025 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в страну достиг $14,9 млрд, продемонстрировав устойчивый рост и заметные структурные изменения в пользу обрабатывающей промышленности, - За январь-сентябрь 2025 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в страну достиг $14,9 млрд, продемонстрировав устойчивый рост и заметные структурные изменения в пользу обрабатывающей промышленности, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана со ссылкой на Национальный банк РК.





Согласно официальной статистике, валовой приток ПИИ увеличился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда он составлял $13,4 млрд.





Тенденцией отчетного периода стало смещение инвестиционного фокуса в сторону обрабатывающей промышленности. Объем инвестиций в сектор достиг $3,2 млрд, что на 23,5% больше, чем годом ранее. Впервые с 2011 года вложения в обрабатывающую промышленность превысили инвестиции в горнодобывающий сектор, который за январь-сентябрь привлек $2,6 млрд. Эксперты рассматривают это как важный индикатор качественного изменения структуры ПИИ в пользу переработки и производства.





Широкой остается и география инвесторов. В число крупнейших стран-источников ПИИ вошли Нидерланды, Китай, Россия, ОАЭ, Катар, Швейцария, Республика Корея, Бельгия, Франция и Германия, что подтверждает диверсификацию внешних источников капитала.





Отдельно в статистике выделяется рост инвестиций из Катара: за девять месяцев 2025 года их объем достиг $1,2 млрд, тогда как в 2023 году он составлял около $9 млн.





Чистый приток прямых иностранных инвестиций за отчетный период составил $1,2 млрд, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года ($498,4 млн).





В целом данные свидетельствуют о том, что Казахстан не только наращивает объемы привлеченных инвестиций, но и закрепляет структурный сдвиг в сторону обрабатывающей промышленности, диверсифицированной географии инвесторов и более устойчивого чистого притока капитала.