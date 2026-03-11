Пьяный пассажир ударил водителя автобуса ножом в Таразе   

Фото: Polisia.kz

Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел раскрыли новые подробности загадочного исчезновения семьи в Атырауской области, - В Министерстве внутренних дел раскрыли новые подробности загадочного исчезновения семьи в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.





Мотивом убийства четырех человек стали длительные бытовые конфликты. Расследование ведется по статье "Убийство двух и более лиц" и находится на контроле министерства", - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.





Сообщается, что в настоящее время расследование продолжается и находится на особом контроле. Также проверяется возможная причастность младшей дочери семьи. В связи с необходимостью установления ее психического состояния она направлена в медицинскую организацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы.





В ведомстве напомнили, что еще декабре 2025 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 66-летнего мужчины, 64-летней женщины, а также их детей - 32-летнего сына и 35-летней дочери. Родственники сообщили, что семья с ноября не выходит на связь и их местонахождение неизвестно. Все четверо были объявлены в розыск как без вести пропавшие. По данному факту было начато досудебное расследование и создана следственно-оперативная группа.









В конце декабря прошлого года в полицию обратилась жительница города Атырау о том, что брат и его семья длительное время не выходят на связь. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий тела убитых найдены захороненными в различных местах", - заявил Канат Нурмагамбетов.





В января 2026 в ходе следственных действий в хозяйственной постройке одного из домов были обнаружены тела отца и матери семьи. После этого расследование было переквалифицировано по факту убийства, а розыск детей продолжился. По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний мужчина - бывший зять погибшей семьи. Вместе с ним в международный розыск была объявлена и младшая дочь погибших супругов. Ранее она состояла в браке с подозреваемым.





Сотрудники Министерства внутренних дел при взаимодействии с зарубежными коллегами Республики Индонезия на одном из островов указанной страны задержали подозреваемого в резонансном убийстве семьи в Атырауской области, который в настоящее время депортирован в Казахстан и водворен в ИВС", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.





Подчеркивается, что подозреваемый был задержан в Индонезии. Вместе с ним была установлена и младшая дочь семьи. После задержания мужчина дал признательные показания. По его указанию следственно-оперативная группа провела повторные следственные действия. Во дворе дома в Атырау обнаружены тела сына и дочери, ранее числившихся пропавшими без вести.



