Задержание главы алматинского филиала "Қазтеміртранс" подтвердили в КНБ
Проводится досудебное расследование
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности РК прокомментировали информацию о задержании директора алматинского филиала АО "Қазтеміртранс", сообщает МИА Kazinform.
"Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в ответе КНБ на запрос редакции.
Ранее в соцсетях появилась информация о задержании директора алматинского филиала АО "Қазтеміртранс" якобы при получении взятки в крупном размере. В компании сообщили, что компетентными правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия.
При этом в пресс-службе отметили, что сведения о получении крупного незаконного денежного вознаграждения за оказание содействия в выигрыше в государственных закупках по охране объектов филиала вызывают сомнения, так как в настоящее время между АО "Қазтеміртранс" и охранными организациями все процедуры по заключению договоров на оказание охранных услуг завершены.
В Таразе девушки толпой жестоко избили девятиклассницу
Фото: Depositphotos
Тараз. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе девушки толпой избили ученицу девятого класса, возбуждено уголовное дело.
В Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице семеро девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей.
Пострадавшая два дня находилась в реанимации, не могла ходить и передвигалась на инвалидной коляске", - сказано в публикации.
В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
Родители школьниц привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей. Также действия подростков были рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по результатам которого их поставили на профилактический учет", - сказано в сообщении.
В настоящее время проводится расследование. По его результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в департаменте полиции.
Ранее в Караганде подростки толпой жестоко избили девочку-подростка, снимая происходящее на камеру. По словам матери пострадавшей, девочке причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. Мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
Отметим, что в Казахстане в последние годы фиксируется рост подростковой преступности. По данным аналитиков, за январь-сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наиболее распространенными преступлениями среди подростков остаются кражи, хулиганство, побои и причинение легкого вреда здоровью. Среди наиболее распространенных - побои, хулиганство, дорожно-транспортные происшествия, а также преступления против половой неприкосновенности.
Отдельную тревогу вызывают случаи насилия и тяжких преступлений среди школьников. В частности , в Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, а подозреваемым оказался другой несовершеннолетний. По данным полиции, подростка избила группа старшеклассников, после чего он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Также в разных регионах страны фиксируются конфликты между учащимися, которые заканчиваются серьезными травмами. Например, в одной из школ Западно-Казахстанской области конфликт между школьниками закончился ножевым ранением, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Стоит подчеркнуть, что внимание правоохранительных органов и общественности привлекает ситуация в Жамбылской области, где осенью прошлого года произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
Предлагают подросткам работу закладчиков: МВД обратилось к казахстанским родителям
Фото: polisia.kz
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Республики Казахстан обратилось к родителям из-за вовлечения подростков в наркопреступления, сообщает Polisia.kz.
Подросткам через социальные сети и мессенджеры предлагают легкий заработок в качестве так называемых закладчиков. Подобные предложения распространяют организаторы интернет-наркомагазинов, которые, пользуясь доверчивостью молодых людей к быстрому доходу, вербуют несовершеннолетних в преступную деятельность. Подростки, не осознавая всей тяжести правовых последствий, соглашаются на подобную работу, фактически становясь участниками незаконного оборота наркотиков", - заявили в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что за совершение таких преступлений законодательством предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает наравне со взрослыми.
Кроме того, несовершеннолетние, вовлеченные в незаконную деятельность, нередко оказываются в своеобразной ловушке, где администраторы наркомагазинов, используя шантаж и угрозы, оказывают психологическое давление, не позволяя им отказаться от дальнейшего участия в их преступной схеме, всяческий пытаются удерживать подростков в наркообороте", - отметили в министерства.
По данным МВД, с начала года уже задержаны 23 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков, что вдвое больше прошлого года.
Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям: интересуйтесь их окружением, интернет-активностью и источниками дохода. Уважаемая молодежь! 23 подростка уже допустили ошибку. Не становитесь на их путь. Выбирайте здоровье, образование, спорт и законный заработок", - добавил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.
Стоит отметить, что наскопреступления формируют отдельный пласт криминальной активности, нередко сопровождаются вовлечением молодежи, распространением запрещенных веществ и связаны с деятельностью организованных групп.
В частности, в начале февраля стало известно, что в частном доме на окраине Талдыкоргана при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров. Между тем в Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства.
Позже в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана за распространение синтетических наркотиков. При задержании у него был обнаружен наркотик альфа-ПВП общим весом 5 килограммов. В настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.
Еще одной резонансной новость стало задержание бывшего священника Иакова Воронцова. Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.
В Атырау расследуют истязание девушки, подозреваемый задержан
Фото: Depositphotos
Атырау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети появилась информация о том, что в Атырау местный житель истязал девушку. Часть происходящего он транслировал в прямом эфире в социальных сетях. Сообщается, что пострадавшая доставлена в больницу. В департаменте полиции Атырауской области прокомментировали инцидент.
Департамент полиции Атырауской области сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". 21-летний подозреваемый взят под стражу. Комплексные следственные действия продолжаются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили корреспонденту ИА "Kazakhstan Today" в полиции.
Как сообщалось ранее, в Таразе возбудили уголовное дело по факту истязания женщины.
В Темиртау вынесен приговор по делу о незаконном майнинге на 185 млн тенге
Фото: Depositphotos
Темиртау. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в Темиртау, сообщили в департаменте АФМ по Карагандинской области.
По данным ведомства, осужденный в 2021 году организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии. Для реализации схемы он приобрел оборудование для майнинга и установил его на собственной производственной базе.
Добытые цифровые активы подсудимый аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы. Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге.
Сообщается, что общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге. Приговор вступил в законную силу", - уточнили в АФМ.
Напомним, в Казахстане майнинг цифровых активов разрешен только при наличии лицензии. Для легальной деятельности компании должны подтвердить наличие оборудования, заключить договор на энергоснабжение и выполнять налоговые обязательства.
По данным Комитета государственных доходов, за последние три года отрасль принесла в бюджет более 17 млрд тенге налоговых поступлений. В то же время власти продолжают бороться с нелегальными майнинговыми фермами, которые нередко подключаются к электросетям незаконно и создают дополнительную нагрузку на энергосистему страны.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, с начала 2024 года ущерб от незаконного майнинга в стране составил 1,3 млрд тенге. Больше всего нелегальных ферм выявлено в Астане, Шымкенте и Костанае.
Почти 400 казахстанцев стали жертвами финпирамиды Sirius Energy
С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 400 казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды Sirius Energy в Астане, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Организатор, представляясь представителем чилийской компании Sirius Energy, убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов. С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась. В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.
Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами. С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест", - добавили в пресс-службе.
Ранее свыше 25 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana.
Загадочное исчезновение семьи в Атырауской области: раскрыты подробности
Фото: Polisia.kz
Атырау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел раскрыли новые подробности загадочного исчезновения семьи в Атырауской области, сообщает Polisia.kz.
Мотивом убийства четырех человек стали длительные бытовые конфликты. Расследование ведется по статье "Убийство двух и более лиц" и находится на контроле министерства", - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.
Сообщается, что в настоящее время расследование продолжается и находится на особом контроле. Также проверяется возможная причастность младшей дочери семьи. В связи с необходимостью установления ее психического состояния она направлена в медицинскую организацию для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
В ведомстве напомнили, что еще декабре 2025 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 66-летнего мужчины, 64-летней женщины, а также их детей - 32-летнего сына и 35-летней дочери. Родственники сообщили, что семья с ноября не выходит на связь и их местонахождение неизвестно. Все четверо были объявлены в розыск как без вести пропавшие. По данному факту было начато досудебное расследование и создана следственно-оперативная группа.
В конце декабря прошлого года в полицию обратилась жительница города Атырау о том, что брат и его семья длительное время не выходят на связь. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий тела убитых найдены захороненными в различных местах", - заявил Канат Нурмагамбетов.
В января 2026 в ходе следственных действий в хозяйственной постройке одного из домов были обнаружены тела отца и матери семьи. После этого расследование было переквалифицировано по факту убийства, а розыск детей продолжился. По подозрению в совершении преступления в международный розыск был объявлен 29-летний мужчина - бывший зять погибшей семьи. Вместе с ним в международный розыск была объявлена и младшая дочь погибших супругов. Ранее она состояла в браке с подозреваемым.
Сотрудники Министерства внутренних дел при взаимодействии с зарубежными коллегами Республики Индонезия на одном из островов указанной страны задержали подозреваемого в резонансном убийстве семьи в Атырауской области, который в настоящее время депортирован в Казахстан и водворен в ИВС", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.
Подчеркивается, что подозреваемый был задержан в Индонезии. Вместе с ним была установлена и младшая дочь семьи. После задержания мужчина дал признательные показания. По его указанию следственно-оперативная группа провела повторные следственные действия. Во дворе дома в Атырау обнаружены тела сына и дочери, ранее числившихся пропавшими без вести.
Пьяный пассажир ударил водителя автобуса ножом в Таразе
Водитель доставлен в больницу, а пассажира поместили в изолятор
Тараз. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали дебошира, который в ходе словесной перепалки нанес водителю общественного транспорта ножевое ранение.
В полицию поступило сообщение о том, что в автобусе во время словесного конфликта мужчина нанес ножевое ранение водителю. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания" - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В полиции также добавил, что водитель автобуса был доставлен в больницу, начато досудебное расследование.
Тем временем видео с места происшествия появилось в соцсетях.
По словам очевидцев, пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, требовал от водителя продолжить движение автобуса, несмотря на то что рабочая смена уже закончилась. В результате между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку", - говорится в публикации.
Мешки с обезображенными трупами животных обнаружили в Алматы
Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на мусорной площадке в микрорайоне Самгау обнаружены мешки с обезображенными трупами животных. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает живодеров.
Информация о жуткой находке в Алатауском районе Алматы появилась в социальных сетях. Как рассказали очевидцы, 9 марта на мусорной площадке в микрорайоне Самгау нашли трупы восьми собак со снятыми шкурами.
Также на месте, как утверждают очевидцы, были обнаружены головы лис, мешки с биологическими отходами и большое количество меха. По внешним признакам животные могли быть разделаны", - сказано в публикации.
В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что по данному факту управлением полиции района Алатауского района возбуждено уголовное дело.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается место происшествия, опрашиваются возможные свидетели, а также устанавливаются лица, причастные к данному факту", - сказано в сообщении.
Отметим, что проблема жестокого обращения с животными в Казахстане регулярно поднимается в обществе на фоне резонансных случаев издевательств над животными и дискуссий о необходимости усиления ответственности за такие преступления.
В соцсетях регулярно появляются сообщения о конкретных фактах жестокого обращения с животными. Например, в ВКО местный житель привязал собаку цепью к автомобилю и протащил ее по дороге, после распространения видео в социальных сетях он был оштрафован. Житель Семея оставил щенков в пакете в общественном месте и уехал, за что был привлечен к административной ответственности.
